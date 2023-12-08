https://sputniknews.uz/20231208/konstitutsiya-inson-huquqlarining-barcha-xalqaro-standartlariga-mos-keladi-41459131.html
Конституция инсон ҳуқуқларининг барча халқаро стандартларига мос келади - Асадов
Конституция инсон ҳуқуқларининг барча халқаро стандартларига мос келади - Асадов
Ўзбекистоннинг Москвадаги элчихонасида бўлиб ўтган давра суҳбати иштирокчилари томонидан республика асосий қонунига киритилган энг муҳим ўзгартиришлар муҳокама... 08.12.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-12-08T13:29+0500
2023-12-08T13:29+0500
2023-12-08T14:51+0500
ўзбекистон
жамият
конституция ислоҳоти
конституция
янги қонун
москва
элчихона
ботиржон асадов
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ТОШКEНТ, 8 дек – Sputnik. Ўзбекистон Конституцияси жорий йилда 65 фоизга янгиланиб, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу ҳақда Ўзбекистоннинг Россиядаги элчиси Ботиржон Асадов маълум қилди.Дипломат Ўзбекистоннинг Москвадаги элчихонасида Республика Конституцияси куни арафасида ўтказилган давра суҳбатида табрик сўзи билан чиқди, деб хабар бермоқда Sputnik мухбири.Элчихонада ўтказилган тадбирда МДҲ Парламентлараро Ассамблеяси, Россия Федерацияси Жамоатчилик палатаси, Россия Фанлар академияси, етакчи олий ўқув юртлари ва оммавий ахборот воситалари вакиллари иштирок этди. Иштирокчилар Ўзбекистонда демократик ислоҳотларнинг бориши, 2023 йил апрель ойида бўлиб ўтган референдумда қабул қилинган асосий давлатга киритилган асосий тузатишларни муҳокама қилдилар.Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси 1992 йил 8 декабрда ўн иккинчи чақириқ Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг ўн биринчи сессиясида қабул қилинган эди.2022 йилда Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев мамлакатнинг асосий қонунига ўзгартиришлар киритиш ташаббуси билан чиқди. 2022 йил 1 августда якунланган асосий қонуннинг янги таҳрири лойиҳасининг жамоатчилик муҳокамаси чоғида махсус комиссияга республика фуқароларидан 200 мингдан ортиқ таклифлар келиб тушди.Конституцияга киритилган ўзгартиришлар, хусусан, Ўзбекистон президентининг ваколат муддатини беш йилдан етти йилгача узайтириш, ўлим жазосини тақиқлаш, мамлакат фуқаросини хорижий давлатга экстрадиция қилишни тақиқловчи бандни ўз ичига олган.Ўзбекистонда 30 апрель куни мамлакат Конституциясига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш бўйича референдум бўлиб ўтди. Унда иштирок этган фуқароларнинг 90,21% конституцияга киритилган ўзгаришларни қўллаб-қувватлаш учун овоз берди.
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ўзбекистон, жамият, конституция ислоҳоти, конституция, янги қонун, москва, элчихона, ботиржон асадов
ўзбекистон, жамият, конституция ислоҳоти, конституция, янги қонун, москва, элчихона, ботиржон асадов
Конституция инсон ҳуқуқларининг барча халқаро стандартларига мос келади - Асадов
13:29 08.12.2023 (янгиланди: 14:51 08.12.2023)
Ўзбекистоннинг Москвадаги элчихонасида бўлиб ўтган давра суҳбати иштирокчилари томонидан республика асосий қонунига киритилган энг муҳим ўзгартиришлар муҳокама қилинди.
ТОШКEНТ, 8 дек – Sputnik. Ўзбекистон Конституцияси жорий йилда 65 фоизга янгиланиб, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу ҳақда Ўзбекистоннинг Россиядаги элчиси Ботиржон Асадов маълум қилди.
Дипломат Ўзбекистоннинг Москвадаги элчихонасида Республика Конституцияси куни арафасида ўтказилган давра суҳбатида табрик сўзи билан чиқди, деб хабар бермоқда Sputnik мухбири.
"Жамоатчилик муҳокамаси ва таклифлар киритиш натижасида асосий қонуннинг 65 фоизи янгиланди, инсон ҳуқуқлари ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга оид нормалар қарийб 3 баробар ошди. Айтишимиз мумкинки, янгиланган Конституциямиз инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш билан боғлиқ халқаро амалиётнинг барча замонавий тенденциялари, талаб ва нормаларини ўзида мужассам этган", - деди Асадов.
Элчихонада ўтказилган тадбирда МДҲ Парламентлараро Ассамблеяси, Россия Федерацияси Жамоатчилик палатаси, Россия Фанлар академияси, етакчи олий ўқув юртлари ва оммавий ахборот воситалари вакиллари иштирок этди. Иштирокчилар Ўзбекистонда демократик ислоҳотларнинг бориши, 2023 йил апрель ойида бўлиб ўтган референдумда қабул қилинган асосий давлатга киритилган асосий тузатишларни муҳокама қилдилар.
Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси 1992 йил 8 декабрда ўн иккинчи чақириқ Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг ўн биринчи сессиясида қабул қилинган эди.
2022 йилда Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев мамлакатнинг асосий қонунига ўзгартиришлар киритиш ташаббуси билан чиқди. 2022 йил 1 августда якунланган асосий қонуннинг янги таҳрири лойиҳасининг жамоатчилик муҳокамаси чоғида махсус комиссияга республика фуқароларидан 200 мингдан ортиқ таклифлар келиб тушди.
Конституцияга киритилган ўзгартиришлар, хусусан, Ўзбекистон президентининг ваколат муддатини беш йилдан етти йилгача узайтириш, ўлим жазосини тақиқлаш, мамлакат фуқаросини хорижий давлатга экстрадиция қилишни тақиқловчи бандни ўз ичига олган.
Ўзбекистонда 30 апрель куни мамлакат Конституциясига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш бўйича референдум бўлиб ўтди. Унда иштирок этган фуқароларнинг 90,21% конституцияга киритилган ўзгаришларни қўллаб-қувватлаш учун овоз берди.