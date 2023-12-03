https://sputniknews.uz/20231203/ozbekiston-neft-zahiralari-qazib-olish-41368500.html
Ўзбекистонда нефть заҳиралари кўп, бироқ уларни қазиб олиш нега қийин?
Ўзбекистонда нефть заҳиралари кўп, бироқ уларни қазиб олиш нега қийин?
Ўзбекистонлик мутахассислар нефть заҳиралари ҳақида гапирар экан, республикада улар етарлича кўп, бироқ уларни қазиб олиш қийинлиги таъкидлашди. Бошқача қилиб айтганда, улар ернинг қаттиқ қатлами ичида жойлашган.
2023-12-03T12:23+0500
2023-12-03T12:23+0500
2023-12-03T12:23+0500
иқтисод
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нефть
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Ўзбекистонда 2030 йилгача нефть қазиб олишни кўпайтириш дастурига кўра, "қора олтин" қазиб олишни йилига 1,6 миллион тоннага етказиш кўзда тутилган.GRDC илмий-технологик маркази мутахассисларининг сўзларига кўра, бу йил газ омборлари сиғими бир ярим миллиард куб метрга ошган. Бу ўтган йилгидан кўп. Барча ерости газ омборлари аллақачон тўлдирилган. Батафсил — Sputnik Ўзбекистон видеосида.
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ўзбекистон нефть заҳиралари қазиб олиш қаттиқ нефть
ўзбекистон нефть заҳиралари қазиб олиш қаттиқ нефть
Ўзбекистонда нефть заҳиралари кўп, бироқ уларни қазиб олиш нега қийин?
Ўзбекистонлик мутахассислар нефть заҳиралари ҳақида гапирар экан, республикада улар етарлича кўп, бироқ уларни қазиб олиш қийинлиги таъкидлашди. Бошқача қилиб айтганда, улар ернинг қаттиқ қатлами ичида жойлашган.
Ўзбекистонда 2030 йилгача нефть қазиб олишни кўпайтириш дастурига кўра, "қора олтин" қазиб олишни йилига 1,6 миллион тоннага етказиш кўзда тутилган.
GRDC илмий-технологик маркази мутахассисларининг сўзларига кўра, бу йил газ омборлари сиғими бир ярим миллиард куб метрга ошган. Бу ўтган йилгидан кўп. Барча ерости газ омборлари аллақачон тўлдирилган.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон
видеосида.