https://sputniknews.uz/20231129/zelenskiy-zalujniyga-qarshi-choralar-kora-boshladi-41303097.html
Зеленский Залужнийга қарши чоралар кўра бошлади
Зеленский Залужнийга қарши чоралар кўра бошлади
Залужний аҳоли орасида обрўйга эга ва бу бўлажак сайловларда Зеленский карьерасига “хавф солиши” мумкин. 29.11.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-11-29T14:30+0500
2023-11-29T14:30+0500
2023-11-29T14:30+0500
дунёда
риа новости
украина
владимир зеленский
валерий залужный
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ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Зеленский офиси вилоят раҳбарларига генерал Валерий Залужний билан ҳар қандай мулоқотни тўхтатишни буюрди, деб хабар қилмоқда РИА Новости.Маҳаллий журналистлар хулосасига кўра, Залужний аҳоли орасида обрўйга эга ва бу бўлажак сайловларда Зеленский карьерасига “хавф солиши” мумкин.Эслатиб ўтамиз, бир неча кун олдин генерал Залужнийнинг яқин дўсти ва ёрдамчиси Частяков совға қилинган граната портлаши оқибатида қурбон бўлган эди.
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MIA „Rosiya Segodnya“
дунёда, риа новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный
дунёда, риа новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный
Зеленский Залужнийга қарши чоралар кўра бошлади
Залужний аҳоли орасида обрўйга эга ва бу бўлажак сайловларда Зеленский карьерасига “хавф солиши” мумкин.
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik.
Зеленский офиси вилоят раҳбарларига генерал Валерий Залужний билан ҳар қандай мулоқотни тўхтатишни буюрди, деб хабар қилмоқда
РИА Новости.
"Зеленский маъмурияти вилоят раҳбарларига Украина бош қўмондони Валерий Залужний билан ҳар қандай мулоқотни тўхтатишни буюрди. Бундан мақсад — Залужний атрофида ортиқча ажиотаж уйғотмаслик", - дейилади хабарда.
Маҳаллий журналистлар хулосасига кўра, Залужний аҳоли орасида обрўйга эга ва бу бўлажак сайловларда Зеленский карьерасига “хавф солиши” мумкин.
Эслатиб ўтамиз, бир неча кун олдин генерал Залужнийнинг яқин дўсти ва ёрдамчиси Частяков совға қилинган граната портлаши оқибатида қурбон бўлган эди.