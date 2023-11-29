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АҚШда Россиянинг асосий соҳадаги устунлиги тан олинди
АҚШда Россиянинг асосий соҳадаги устунлиги тан олинди
Собиқ разведкачи Риттер: Қўшма Штатлар Россиянинг ядро соҳасидаги устунлигини тан олишига тўғри келади.
2023-11-29T09:50+0500
2023-11-29T09:50+0500
2023-11-29T11:17+0500
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ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. АҚШ Россиянинг ядровий устунлиги билан келишиб олиши керак, акс ҳолда улар ғалаба қозона олмайдиган маъносиз қуролланиш пойгасига киришади. Бу ҳақда АҚШ Қуролли кучларининг собиқ разведкачиси Скотт Риттер "Consortium News" нашрига маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.Мақолада Россиянинг “Борей” сувости кемасидан “Булава” ракеталарининг муваффақиятли учирилиши, “Ярс” стратегик ракета тизимининг синовлари, шунингдек, “Буревестник” қанотли ракетасининг синовдан ўтказилгани қайд этилган. Риттернинг Россия ҳозирги ядровий модернизация дастурларини давом эттириши, стратегик ҳужум қуролларини чеклаш тўғрисидаги шартнома бекор қилингандан кейин уни ҳеч нарса тўхтата олмаслигига ишончи комил.Экспертнинг фикрича, бу ҳолат АҚШ ва Буюк Британиянинг ядровий кучларини такомиллаштиришни мураккаблаштиради, улар юзлаб миллиард доллар сарфлашга мажбур бўлади, лекин барибир Россияга етиша олишмайди.Риттернинг таъкидлашича, америкалик сиёсатчилар янги воқеликни тан олишлари ва унга мослашишлари керак, акс ҳолда Қўшма Штатлар энди ғалаба қозона олмайдиган маъносиз қуролланиш пойгасини бошлаши мумкин."Американинг инкор этиб бўлмайдиган ядровий устунлиги даври тугади", —деб хулоса қилди таҳлилчи.
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собиқ разведкачи риттер қўшма штатлар россия ядро қуроли
собиқ разведкачи риттер қўшма штатлар россия ядро қуроли
АҚШда Россиянинг асосий соҳадаги устунлиги тан олинди
09:50 29.11.2023 (янгиланди: 11:17 29.11.2023)
Собиқ разведкачи Риттер: Қўшма Штатлар Россиянинг ядро соҳасидаги устунлигини тан олишига тўғри келади.
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik.
АҚШ Россиянинг ядровий устунлиги билан келишиб олиши керак, акс ҳолда улар ғалаба қозона олмайдиган маъносиз қуролланиш пойгасига киришади. Бу ҳақда АҚШ Қуролли кучларининг собиқ разведкачиси Скотт Риттер "Consortium News" нашрига маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
"АҚШ ва Буюк Британиянинг стратегик ядровий тўхтатувчи воситаларининг муваффақиятсизлиги россиялик ҳамкасблари томонидан ўтказилган муваффақиятли синовлар сериясидан кескин фарқ қилади", — деди у.
Мақолада Россиянинг “Борей” сувости кемасидан “Булава” ракеталарининг муваффақиятли учирилиши, “Ярс” стратегик ракета тизимининг синовлари, шунингдек, “Буревестник” қанотли ракетасининг синовдан ўтказилгани қайд этилган.
Риттернинг Россия ҳозирги ядровий модернизация дастурларини давом эттириши, стратегик ҳужум қуролларини чеклаш тўғрисидаги шартнома бекор қилингандан кейин уни ҳеч нарса тўхтата олмаслигига ишончи комил.
Экспертнинг фикрича, бу ҳолат АҚШ ва Буюк Британиянинг ядровий кучларини такомиллаштиришни мураккаблаштиради, улар юзлаб миллиард доллар сарфлашга мажбур бўлади, лекин барибир Россияга етиша олишмайди.
Риттернинг таъкидлашича, америкалик сиёсатчилар янги воқеликни тан олишлари ва унга мослашишлари керак, акс ҳолда Қўшма Штатлар энди ғалаба қозона олмайдиган маъносиз қуролланиш пойгасини бошлаши мумкин.
"Американинг инкор этиб бўлмайдиган ядровий устунлиги даври тугади", —деб хулоса қилди таҳлилчи.