https://sputniknews.uz/20231128/rossiya-ukraina-41282969.html
Россия армияси Купянск йўналишидаги Украинанинг қарши ҳужумини қайтарди
Россия армияси Купянск йўналишидаги Украинанинг қарши ҳужумини қайтарди
"Ғарб" гуруҳи Украина қуролли кучларининг 57-бригадасининг Купянск йўналишидаги қарши ҳужумларини қайтарди.
2023-11-28T12:05+0500
2023-11-28T12:05+0500
2023-11-28T12:11+0500
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ТОШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Россиянинг "Ғарбий" қўшинлари гуруҳи Купянск йўналиши бўйича Украина Қуролли кучларининг қарши ҳужумларини қайтарди. Бу ҳақда гуруҳ матбуот маркази раҳбари Сергей Зибинский РИА Новостига маълум қилди.Бундан ташқари, артиллерия Украина Қуролли кучларининг 43-механизациялашган бригадаси аскарларини Ивановка ва Ягодное йўналишларида 1-танк армиясининг мудофаа зонасида ротация қилишга уринишларини бартараф этди.Россия Қуролли кучлари Колесниковка ва Кисловка ҳудудлари атрофида душманнинг ўзиюрар 2С1 "Гвоздика" қурилмаси ва миномётини йўқ қилишга муваффақ бўлди.Аввалроқ Мудофаа вазирлиги Украина Қуролли кучлари Купянск йўналишидаги қарши ҳужумлар чоғида 30 нафаргача ҳарбий хизматчисини йўқотгани ҳақида хабар берган эди.
https://sputniknews.uz/20231119/ukraina-armiyasi-jiddiy-kadrlar-tanqisligini-elon-qildi-41123893.html
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"ғарб" гуруҳи украина қуролли кучлари 57-бригада купянск йўналиши
"ғарб" гуруҳи украина қуролли кучлари 57-бригада купянск йўналиши
Россия армияси Купянск йўналишидаги Украинанинг қарши ҳужумини қайтарди
12:05 28.11.2023 (янгиланди: 12:11 28.11.2023)
"Ғарб" гуруҳи Украина қуролли кучларининг 57-бригадасининг Купянск йўналишидаги қарши ҳужумларини қайтарди.
ТОШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik.
Россиянинг "Ғарбий" қўшинлари гуруҳи Купянск йўналиши бўйича Украина Қуролли кучларининг қарши ҳужумларини қайтарди. Бу ҳақда гуруҳ матбуот маркази раҳбари Сергей Зибинский РИА Новостига
маълум қилди.
"Купянск йўналишида фаол мудофаа пайтида артиллерия кўмагида 6-қўшма қуролли армиянинг моторли милтиқ бўлинмалари Синковка, Лиман Первий йўналишидаги 57-мотоўқ пиёдалар бригадасининг иккита қарши ҳужумини қайтарди", — деди офицер.
Бундан ташқари, артиллерия Украина Қуролли кучларининг 43-механизациялашган бригадаси аскарларини Ивановка ва Ягодное йўналишларида 1-танк армиясининг мудофаа зонасида ротация қилишга уринишларини бартараф этди.
Россия Қуролли кучлари Колесниковка ва Кисловка ҳудудлари атрофида душманнинг ўзиюрар 2С1 "Гвоздика" қурилмаси ва миномётини йўқ қилишга муваффақ бўлди.
Аввалроқ Мудофаа вазирлиги Украина Қуролли кучлари Купянск йўналишидаги қарши ҳужумлар чоғида 30 нафаргача ҳарбий хизматчисини йўқотгани ҳақида хабар берган эди.