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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20231128/rossiya-ukraina-41282969.html
Россия армияси Купянск йўналишидаги Украинанинг қарши ҳужумини қайтарди
Россия армияси Купянск йўналишидаги Украинанинг қарши ҳужумини қайтарди
"Ғарб" гуруҳи Украина қуролли кучларининг 57-бригадасининг Купянск йўналишидаги қарши ҳужумларини қайтарди.
2023-11-28T12:05+0500
2023-11-28T12:11+0500
дунё янгиликлари
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россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Россиянинг "Ғарбий" қўшинлари гуруҳи Купянск йўналиши бўйича Украина Қуролли кучларининг қарши ҳужумларини қайтарди. Бу ҳақда гуруҳ матбуот маркази раҳбари Сергей Зибинский РИА Новостига маълум қилди.Бундан ташқари, артиллерия Украина Қуролли кучларининг 43-механизациялашган бригадаси аскарларини Ивановка ва Ягодное йўналишларида 1-танк армиясининг мудофаа зонасида ротация қилишга уринишларини бартараф этди.Россия Қуролли кучлари Колесниковка ва Кисловка ҳудудлари атрофида душманнинг ўзиюрар 2С1 "Гвоздика" қурилмаси ва миномётини йўқ қилишга муваффақ бўлди.Аввалроқ Мудофаа вазирлиги Украина Қуролли кучлари Купянск йўналишидаги қарши ҳужумлар чоғида 30 нафаргача ҳарбий хизматчисини йўқотгани ҳақида хабар берган эди.
https://sputniknews.uz/20231119/ukraina-armiyasi-jiddiy-kadrlar-tanqisligini-elon-qildi-41123893.html
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"ғарб" гуруҳи украина қуролли кучлари 57-бригада купянск йўналиши
"ғарб" гуруҳи украина қуролли кучлари 57-бригада купянск йўналиши

Россия армияси Купянск йўналишидаги Украинанинг қарши ҳужумини қайтарди

12:05 28.11.2023 (янгиланди: 12:11 28.11.2023)
© Sputnik / Станислав Красильников / Медиабанкка ўтишРоссийские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.11.2023
© Sputnik / Станислав Красильников
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"Ғарб" гуруҳи Украина қуролли кучларининг 57-бригадасининг Купянск йўналишидаги қарши ҳужумларини қайтарди.
ТОШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Россиянинг "Ғарбий" қўшинлари гуруҳи Купянск йўналиши бўйича Украина Қуролли кучларининг қарши ҳужумларини қайтарди. Бу ҳақда гуруҳ матбуот маркази раҳбари Сергей Зибинский РИА Новостига маълум қилди.

"Купянск йўналишида фаол мудофаа пайтида артиллерия кўмагида 6-қўшма қуролли армиянинг моторли милтиқ бўлинмалари Синковка, Лиман Первий йўналишидаги 57-мотоўқ пиёдалар бригадасининг иккита қарши ҳужумини қайтарди", — деди офицер.

Бундан ташқари, артиллерия Украина Қуролли кучларининг 43-механизациялашган бригадаси аскарларини Ивановка ва Ягодное йўналишларида 1-танк армиясининг мудофаа зонасида ротация қилишга уринишларини бартараф этди.
Россия Қуролли кучлари Колесниковка ва Кисловка ҳудудлари атрофида душманнинг ўзиюрар 2С1 "Гвоздика" қурилмаси ва миномётини йўқ қилишга муваффақ бўлди.
Аввалроқ Мудофаа вазирлиги Украина Қуролли кучлари Купянск йўналишидаги қарши ҳужумлар чоғида 30 нафаргача ҳарбий хизматчисини йўқотгани ҳақида хабар берган эди.
Украина ҳарбий хизматчилари - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.11.2023
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