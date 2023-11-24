https://sputniknews.uz/20231124/natoning-harbiy-shengeni-evropada-keskinlikni-kuchaytiradi--peskov--41226698.html
НАТОнинг “ҳарбий Шенгени” Европада кескинликни кучайтиради — Песков
НАТОнинг “ҳарбий Шенгени” Европада кескинликни кучайтиради — Песков
Песков НАТО генералининг Европа ҳудудида қўшинлар ва қурол-аслаҳа ҳаракатланиши учун тўсиқсиз ҳудуд яратиш таклифига Кремльнинг муносабатини билдирди. 24.11.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-11-24T15:24+0500
2023-11-24T15:24+0500
2023-11-24T16:46+0500
россия
нато
кремль
дмитрий песков
европа иттифоқи
чехия
ҳарбий
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ТОШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. НАТО учун “ҳарбий Шенген” ҳақидаги баёнотлар Европада кескинликни кучайтиради, деди Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков.Бироз олдин НАТОнинг логистика ва логистика бўйича қўшма қўмондонлиги раҳбари Александр Солфранкнинг иттифоқ кучлари ва ўқ-дориларни олиб ўтишда миллий чегараларни тўсиқсиз кесиб ўтиш учун "Ҳарбий шенген" ҳудуди ташкил қилишни таклиф қилган эди."НАТО Россиянинг хавотирларига қулоқ солишни ва барча учун бир хил бўлинмас хавфсизлик тамойилини ҳисобга олишни истамайди. Сўнгги йиллар давомида Россия эмас, НАТО тўхтовсиз бизнинг чегаралар томон кенгаймоқда. Бу биздан тегишли чоралар кўришни тақозо этади", - дея хулоса қилди Песков.Олдинроқ, Чехия президенти Петр Павел ҳафта бошида НАТО Россияни Европадаги биринчи рақамли таҳдид деб билишини айтган эди. Кремль бунга жавобан бугунги кунда Европага Россия эмас, балки Европа Россияга таҳдид солмоқда, чунки у АҚШ томонидан назорат қилинади ва НАТО аъзоси бўлиб, бутун кучи билан Россия чегаралари томон ҳаракатланмоқда деган эди.
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россия, нато, кремль, дмитрий песков, европа иттифоқи, чехия, ҳарбий
россия, нато, кремль, дмитрий песков, европа иттифоқи, чехия, ҳарбий
НАТОнинг “ҳарбий Шенгени” Европада кескинликни кучайтиради — Песков
15:24 24.11.2023 (янгиланди: 16:46 24.11.2023)
Песков НАТО генералининг Европа ҳудудида қўшинлар ва қурол-аслаҳа ҳаракатланиши учун тўсиқсиз ҳудуд яратиш таклифига Кремльнинг муносабатини билдирди.
ТОШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. НАТО учун “ҳарбий Шенген” ҳақидаги баёнотлар Европада кескинликни кучайтиради, деди Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков.
Бироз олдин НАТОнинг логистика ва логистика бўйича қўшма қўмондонлиги раҳбари Александр Солфранкнинг иттифоқ кучлари ва ўқ-дориларни олиб ўтишда миллий чегараларни тўсиқсиз кесиб ўтиш учун "Ҳарбий шенген" ҳудуди ташкил қилишни таклиф қилган эди.
"Альянс ҳар доим бизнинг мамлакатимизни шартли душман деб атаган, энди эса бизнинг мамлакатимизни очиқ душман деб ҳисоблайди, аммо бу Европадаги кескинликни кучайтиришдан бошқа нарса эмас, бу ўз оқибатларига олиб келади", - деди Кремль вакили.
"НАТО Россиянинг хавотирларига қулоқ солишни ва барча учун бир хил бўлинмас хавфсизлик тамойилини ҳисобга олишни истамайди. Сўнгги йиллар давомида Россия эмас, НАТО тўхтовсиз бизнинг чегаралар томон кенгаймоқда. Бу биздан тегишли чоралар кўришни тақозо этади", - дея хулоса қилди Песков.
Олдинроқ, Чехия президенти Петр Павел ҳафта бошида НАТО Россияни Европадаги биринчи рақамли таҳдид деб билишини айтган эди. Кремль бунга жавобан бугунги кунда Европага Россия эмас, балки Европа Россияга таҳдид солмоқда, чунки у АҚШ томонидан назорат қилинади ва НАТО аъзоси бўлиб, бутун кучи билан Россия чегаралари томон ҳаракатланмоқда деган эди.