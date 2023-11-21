https://sputniknews.uz/20231121/shht-davlatlar-fuqarolar-ozbekiston-41155041.html
ШҲТ давлатлари фуқаролари Ўзбекистонга қандай мақсадларда келган?
ШҲТ давлатлари фуқаролари Ўзбекистонга қандай мақсадларда келган?
2023 йилнинг январь-октябрь ойларида ШҲТ давлатларидан Ўзбекистонга 5 063,8 минг нафар чет эл фуқаролари ташриф буюрган.
2023-11-21T17:13+0500
2023-11-21T17:13+0500
2023-11-21T17:15+0500
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Статистика агентлиги маълумотларига кўра, Ўзбекистонга 10 ой давомида Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Тожикистон, Хитой, Ҳиндистон, Покистон ва Эрондан 5 миллиондан зиёд киши келган.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
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шҳт давлатларидан ўзбекистон чет эл фуқаролари ташриф
шҳт давлатларидан ўзбекистон чет эл фуқаролари ташриф
ШҲТ давлатлари фуқаролари Ўзбекистонга қандай мақсадларда келган?
17:13 21.11.2023 (янгиланди: 17:15 21.11.2023)
2023 йилнинг январь-октябрь ойларида ШҲТ давлатларидан Ўзбекистонга 5 миллиондан зиёд чет эл фуқароси ташриф буюрган.
Статистика агентлиги маълумотларига кўра, Ўзбекистонга 10 ой давомида Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Тожикистон, Хитой, Ҳиндистон, Покистон ва Эрондан 5 миллиондан зиёд киши келган.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.