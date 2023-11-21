https://sputniknews.uz/20231121/ijtimoiy-tarmoqlar-fuqarolar-ongi-manipulyatsiya-41152999.html
Ижтимоий тармоқлар фуқаролар онгини қандай манипуляция қилмоқда — жонли эфир
Ижтимоий тармоқлар фуқаролар онгини қандай манипуляция қилмоқда — жонли эфир
Видеокўприк спикерлари хорижий мамлакатлар медиа маконида ахборот хуружлари, ахборот саботажи, ахборот прокси урушлари каби масалаларни муҳокама қилишади.
2023-11-21T15:03+0500
2023-11-21T15:03+0500
2023-11-21T15:03+0500
матбуот-маркази
ўзбекистон
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ижтимоий тармоқ
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ТОШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон мултимедиа матбуот марказида Москва - Минск - Остона - Ереван - Тошкент - Тбилиси "Рақамли прокси урушлар: ижтимоий тармоқлар фуқаролар онгини қандай манипуляция қилмоқда" мавзусида видеокўприк бўлиб ўтмоқда.Иштирокчилар, фуқаролар онгини манипуляция қилишда Ғарб технологиялари хавфи, хорижий мамлакатлар медиа маконида ахборот хуружлари, ахборот саботажи, ахборот прокси урушлари каби масалаларда сўз юритишмоқда. Видеокўприк спикерлари: Ўзбекистон Фанлар академияси Давлат ва ҳуқуқ институти катта илмий ходими Равшан Назаров, Россия халқлар дўстлиги университети Стратегик тадқиқотлар ва прогнозлар институти директори Дмитрий Егорченков, Беларусь Журналистлар уюшмаси раиси, “Минск-новости” ахборот агентлиги бош директори Андрей Кривошеев, сиёсатшунос, “Глас народа” жамоат клуби эксперти Арман Гукасян.
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видеокўприк фанлар академияси давлат ва ҳуқуқ институти катта илмий ходими равшан назаров,россия халқлар дўстлиги университети стратегик тадқиқотлар ва прогнозлар институти директори дмитрий егорченков беларусь журналистлар уюшмаси раиси “минск-новости” ахборот агентлиги бош директори андрей кривошеев, сиёсатшунос “глас народа” жамоат клуби эксперти арман гукасян
видеокўприк фанлар академияси давлат ва ҳуқуқ институти катта илмий ходими равшан назаров,россия халқлар дўстлиги университети стратегик тадқиқотлар ва прогнозлар институти директори дмитрий егорченков беларусь журналистлар уюшмаси раиси “минск-новости” ахборот агентлиги бош директори андрей кривошеев, сиёсатшунос “глас народа” жамоат клуби эксперти арман гукасян
Ижтимоий тармоқлар фуқаролар онгини қандай манипуляция қилмоқда — жонли эфир
Видеокўприк спикерлари хорижий мамлакатлар медиа маконида ахборот хуружлари, ахборот саботажи, ахборот прокси урушлари каби масалаларни муҳокама қилишмоқда.
ТОШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон мултимедиа матбуот марказида Москва - Минск - Остона - Ереван - Тошкент - Тбилиси "Рақамли прокси урушлар: ижтимоий тармоқлар фуқаролар онгини қандай манипуляция қилмоқда" мавзусида видеокўприк бўлиб ўтмоқда.
Иштирокчилар, фуқаролар онгини манипуляция қилишда Ғарб технологиялари хавфи, хорижий мамлакатлар медиа маконида ахборот хуружлари, ахборот саботажи, ахборот прокси урушлари каби масалаларда сўз юритишмоқда.
Видеокўприк спикерлари: Ўзбекистон Фанлар академияси Давлат ва ҳуқуқ институти катта илмий ходими Равшан Назаров, Россия халқлар дўстлиги университети Стратегик тадқиқотлар ва прогнозлар институти директори Дмитрий Егорченков, Беларусь Журналистлар уюшмаси раиси, “Минск-новости” ахборот агентлиги бош директори Андрей Кривошеев, сиёсатшунос, “Глас народа” жамоат клуби эксперти Арман Гукасян.