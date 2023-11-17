“Навоий кон-металлургия комбинати”нинг 65 йиллиги: Арипов кимларга мукофот топширди?
14:34 17.11.2023 (янгиланди: 15:41 17.11.2023)
© Бекзод Хидоятов "Навоийский горно-металлургический комбинат"
© Бекзод Хидоятов
Шавкат Мирзиёевнинг “Навоий кон-металлургия комбинати” акциядорлик жамияти ва “Навоийуран” давлат корхонаси жамоаларига йўллаган табригини Абдулла Арипов ўқиб эшиттирди.
ТОШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Бугун, 17 ноябрь куни, Навоий шаҳридаги “Фарҳод” маданият саройида “Навоий кон-металлургия комбинати” акциядорлик жамияти ташкил этилганининг 65 йиллиги муносабати билан тантанали тадбир бўлиб ўтди. Бу ҳақда бош вазир матбуот котиби хабар берди.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Навоий кон-металлургия комбинати” акциядорлик жамияти ва “Навоийуран” давлат корхонаси жамоаларига йўллаган табригини бош вазир Абдулла Арипов ўқиб эшиттирди.
© Бекзод Хидоятов "Навоийский горно-металлургический комбинат"
© Бекзод Хидоятов
Давлат раҳбарининг куни кеча имзолаган фармонига асосан ишлаб чиқариш илғорларидан бир гуруҳи мукофотланган эди.
Тадбирда президентнинг топшириғига биноан, бош вазир давлат мукофотларини ўз эгаларига топширди.
© Бекзод Хидоятов "Навоийский горно-металлургический комбинат"
© Бекзод Хидоятов
© Бекзод Хидоятов "Навоийский горно-металлургический комбинат"
© Бекзод Хидоятов
Президент кимларни мукофотлади?
"Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган саноат ходими" фахрий унвони билан
Ганиев Юлдаш Уринович - "Навоий кон-металлургия комбинати" акциядорлик жамиятининг Марказий кон бошқармаси марказий таъмирлаш-механика цехи бошлиғи
"Дўстлик" ордени билан
Аҳадов Хайрулла Рофиевич - "Навоийуран" давлат корхонаси бош геологи
Бахронов Фарход Шайимович - "Навоий кон-металлургия комбинати" акциядорлик жамияти бош директорининг инвестициялар ва капитал қурилиш бўйича ўринбосари
Жанахметов Серижан - "Навоий кон-металлургия комбинати жамғармаси" давлат муассасасининг "Навоий" ҳудудий бошқармаси "Фарҳод" маданият саройи яккахон хонандаси
Кулешов Андрей Дмитриевич - "Навоий кон-металлургия комбинати" акциядорлик жамиятининг Марказий кон бошқармаси "Мурунтоғ" кони бурғилаш қурилмаси машинисти
Погосская Албина Ришатовна - "Навоий кон-металлургия комбинати" акциядорлик жамиятининг Зарафшон қурилиш бошқармаси 4-автокорхона кран машинисти
Садинов Шухрат Мардонович - "Навоий кон-металлургия комбинати" акциядорлик жамияти бош маркшейдери
Турганбаева Гулжамила Уразбаевна - "Навоий кон-металлургия комбинати" акциядорлик жамиятининг Шимолий кон бошқармаси 3-Гидрометаллургия заводи қуюлтириш, саноат чиқиндиларини зарарсизлантириш ва реагентларни тайёрлаш цехи катта устаси
Цой Мая Васильевна - "Навоий кон-металлургия комбинати" акциядорлик жамиятининг Шимолий кон бошқармаси бюджетлаштириш ва контроллинг бўлими бошлиғи
"Шуҳрат" медали билан
Бекқулов Раззоқ Атақулович - "Навоий кон-металлургия комбинати" акциядорлик жамиятининг Жанубий кон бошқармаси "Зармитан" кони лаҳимчиси
Бердиёров Нуриддин Мамирзаевич - "Навоий кон-металлургия комбинати" акциядорлик жамиятининг Жанубий кон бошқармаси "Маржонбулоқ" кони олтин ажратиш цехи муҳандис-технологи
Бободўстов Зафар Мажидович - "Навоий кон-металлургия комбинати" акциядорлик жамиятининг "Навоий машинасозлик заводи" ишлаб чиқариш бирлашмаси қуймачилик цехи бошлиғи
Бўриев Насрулло Сафоқулович - "Навоий кон-металлургия комбинати" акциядорлик жамиятининг Шимолий кон бошқармаси "Шарқий" очиқ усулда қазиб олиш кони бурғилаш қурилмаси машинисти
Закиров Аскар Ахмеджанович - "Навоий кон-металлургия комбинати" акциядорлик жамиятининг Жанубий кон бошқармаси 4-Гидрометаллургия заводи директори
Иргашов Тулкин Ядгарович - "Навоий кон-металлургия комбинати" акциядорлик жамиятининг "1-Гидрометаллургия заводи" кон бошқармаси 2-технологик цехи аппаратчиси
Каримова Феруза Махманазаровна - "Навоий кон-металлургия комбинати" акциядорлик жамиятининг Марказий кон бошқармаси "Ауминзо-Амантой" кони технологик лабораторияси кимёвий таҳлил лаборанти
Муҳаммедов Меҳриддин Нормуродович - "Навоий кон-металлургия комбинати" акциядорлик жамиятининг Шимолий кон бошқармаси "Даугизтау" кони экскаватор машинисти
Пулатов Вахиджон Бахтиярович - "Навоий кон-металлургия комбинати" акциядорлик жамиятининг Ишлаб чиқаришни автоматлаштириш бошқармаси бошлиғи
Умаров Шодиёр Шухратович - "Навоий кон-металлургия комбинати" акциядорлик жамиятининг Шимолий кон бошқармаси Автомобиль транспорти бошқармаси диспетчери
Усмонов Ихтиёр Нормуҳаммадович - "Навоий кон-металлургия комбинати" акциядорлик жамиятининг Марказий кон бошқармаси 5-Гидрометаллургия заводи таъмирловчи-чилангари.