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АҚШ ҳали ҳам Украинани тақиқланган қуроллар билан таъминламоқда — Шимолий Корея ТИВ
АҚШ ҳали ҳам Украинани тақиқланган қуроллар билан таъминламоқда — Шимолий Корея ТИВ
Шимолий Корея Ташқи ишлар вазирлиги: АҚШ Украинага тақиқланган қуролларни етказиб бериш орқали Европадаги тинчликни оёқ ости қилмоқда.
2023-11-14T09:53+0500
2023-11-14T09:53+0500
2023-11-14T09:53+0500
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ТОШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Қўшма Штатлар Украинани тақиқланган қуроллар билан таъминлаб, Европадаги тинчликни оёқ ости қилмоқда. Бу ҳақда КХДР Ташқи ишлар вазирлиги халқаро ташкилотлар департаменти бошлиғи Чо Чхоль Су КХДР марказий ахборот агентлигига берган интервьюсида маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.Унинг сўзларига кўра, АҚШ каби Буюк Британия ҳам Киевга кам бойитилган уран снарядлари, 250 километрдан ортиқ масофага учадиган қанотли ракеталар, жумладан, “Storm Shadow” ва танкга қарши қуроллар етказиб бериш орқали Украинадаги можарони узайтирмоқчи.
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шимолий корея ташқи ишлар вазирлиги ақш украина тақиқланган қуроллар
шимолий корея ташқи ишлар вазирлиги ақш украина тақиқланган қуроллар
АҚШ ҳали ҳам Украинани тақиқланган қуроллар билан таъминламоқда — Шимолий Корея ТИВ
Шимолий Корея Ташқи ишлар вазирлиги: АҚШ Украинага тақиқланган қуролларни етказиб бериш орқали Европадаги тинчликни оёқ ости қилмоқда.
ТОШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik.
Қўшма Штатлар Украинани тақиқланган қуроллар билан таъминлаб, Европадаги тинчликни оёқ ости қилмоқда. Бу ҳақда КХДР Ташқи ишлар вазирлиги халқаро ташкилотлар департаменти бошлиғи Чо Чхоль Су КХДР марказий ахборот агентлигига берган интервьюсида маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
“Қўшма Штатлар ҳали ҳам Украина жабҳасини ҳалокатли қуроллар, жумладан кассетали бомбалар ва кам бойитилган уран снарядлари билан таъминламоқда, улардан фойдаланиш халқаро ҳуқуқий меъёрлар томонидан бутунлай тақиқланган ва шу тариқа Европада тинчлик ва барқарорликни атайлаб бузмоқда ва оёқ ости қилмоқда”, — дейди дипломат.
Унинг сўзларига кўра, АҚШ каби Буюк Британия ҳам Киевга кам бойитилган уран снарядлари, 250 километрдан ортиқ масофага учадиган қанотли ракеталар, жумладан, “Storm Shadow” ва танкга қарши қуроллар етказиб бериш орқали Украинадаги можарони узайтирмоқчи.