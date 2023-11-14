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https://sputniknews.uz/20231114/rossiyaning-ozon-internet-dokoni-ozbekistonda-ish-boshladi-41001026.html
Россиянинг "Ozon" интернет-дўкони Ўзбекистонда иш бошлади
Россиянинг "Ozon" интернет-дўкони Ўзбекистонда иш бошлади
Энди ўзбекистонликлар Ozon’да товарлар харид қилишлари мумкин.
2023-11-14T19:10+0500
2023-11-14T19:22+0500
ўзбекистон - россия
савдо
савдо-саноат палатаси
ҳамкорлик
иқтисод
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ТОШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Россиянинг энг йирик маркетплейсларидан бири "Ozon" Ўзбекистонда сотувни бошлади. Бу ҳақда Савдо-саноат палатаси ахборот хизмати маълум қилди.Маълумот учун, 4 октябрь куни Қозон шаҳрида бўлиб ўтган Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги минтақалараро учинчи ҳамкорлик форуми доирасида Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси Россиянинг "Ozon" маркетплейси билан электрон тижоратни ривожлантириш бўйича меморандум имзолаган эди.Меморандумга кўра, компания мутахассислари Савдо-саноат палатаси кўмагида маҳаллий тадбиркорлар учун ўқув курсларини ўтказади.
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россиянинг ozon интернет-дўкони ўзбекистонда иш бошлади
россиянинг ozon интернет-дўкони ўзбекистонда иш бошлади

Россиянинг "Ozon" интернет-дўкони Ўзбекистонда иш бошлади

19:10 14.11.2023 (янгиланди: 19:22 14.11.2023)
© Sputnik / Максим БогодвидЗона упаковки товаров на складе логистического центра Ozon. Архивное фото
Зона упаковки товаров на складе логистического центра Ozon. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.11.2023
© Sputnik / Максим Богодвид
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Энди ўзбекистонликлар Ozon’да товарлар харид қилишлари мумкин.
ТОШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Россиянинг энг йирик маркетплейсларидан бири "Ozon" Ўзбекистонда сотувни бошлади. Бу ҳақда Савдо-саноат палатаси ахборот хизмати маълум қилди.

“Энди аҳолимиз "Ozon" платформасида турли тоифадаги товарларнинг кенг ассортиментидан танлаб харид қилишлари мумкин бўлади. Бу "Ozon" логистика тармоғининг ривожланиши ва ўзбекистонлик етказиб берувчилар билан ҳамкорлик алоқаларининг ўрнатилиши муносабати билан амалга ошмоқда”, - дейилади хабарда.

Маълумот учун, 4 октябрь куни Қозон шаҳрида бўлиб ўтган Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги минтақалараро учинчи ҳамкорлик форуми доирасида Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси Россиянинг "Ozon" маркетплейси билан электрон тижоратни ривожлантириш бўйича меморандум имзолаган эди.
Меморандумга кўра, компания мутахассислари Савдо-саноат палатаси кўмагида маҳаллий тадбиркорлар учун ўқув курсларини ўтказади.
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