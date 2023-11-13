https://sputniknews.uz/20231113/toshkent-metrosi-poezd-alisher-navoiy-bekat-toxtab-qoldi-40951977.html
Тошкент метросида поезд Алишер Навоий бекатида тўхтаб қолди
Тошкент метросида поезд Алишер Навоий бекатида тўхтаб қолди
Алишер Навоий бекатидан ҳаракатланишни бошлаган 40-сонли ҳаракат таркибида техник носозлик ҳолати кузатилган.
2023-11-13T10:22+0500
2023-11-13T10:22+0500
2023-11-13T10:22+0500
жамият
ўзбекистон
тошкент
метро
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ТОШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Тошкент метросида поезд Алишер Навоий бекатида тўхтаб қолди, дея хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири."Тошкент метрополитени" нинг ҳолат юзасидан билдирган расмий муносабатига кўра, соат тахминан 09:15 лар атрофида Ўзбекистон йўналишининг Алишер Навоий бекатидан ҳаракатланишни бошлаган 40-сонли ҳаракат таркибида техник носозлик ҳолати кузатилган. Бунинг натижасида ушбу ҳаракат таркиби тоннелнинг кириш қисмида 15 дақиқа вақт давомида тўхтатилган.Ҳозирги вақтда йўналишдаги барча поездлар белгиланган жадвал асосида ҳаракатланмоқда.
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тошкент метроси поезд алишер навоий бекати
тошкент метроси поезд алишер навоий бекати
Тошкент метросида поезд Алишер Навоий бекатида тўхтаб қолди
Алишер Навоий бекатидан ҳаракатланишни бошлаган 40-сонли ҳаракат таркибида техник носозлик ҳолати кузатилган.
ТОШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik.
Тошкент метросида поезд Алишер Навоий бекатида тўхтаб қолди, дея хабар берди Sputnik
Ўзбекистон мухбири.
"Тошкент метрополитени" нинг ҳолат юзасидан билдирган расмий муносабатига кўра, соат тахминан 09:15 лар атрофида Ўзбекистон йўналишининг Алишер Навоий бекатидан ҳаракатланишни бошлаган 40-сонли ҳаракат таркибида техник носозлик ҳолати кузатилган.
Бунинг натижасида ушбу ҳаракат таркиби тоннелнинг кириш қисмида 15 дақиқа вақт давомида тўхтатилган.
“Йўловчиларга ноқулайлик ҳосил қилмаслик ва йўналишда белгиланган ҳаракат жадвали бузилмаслигини олдини олиш мақсадида, ортидаги 39-сонли ҳаракат таркиби орқали тиркамага олиниб, ҳаракат таркиби текширув йўлагига олиб борилган”, — дейилади хабарда.
Ҳозирги вақтда йўналишдаги барча поездлар белгиланган жадвал асосида ҳаракатланмоқда.