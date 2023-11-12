https://sputniknews.uz/20231112/zelenskiy-zalujniy-nima-bolishi-40946354.html
Тез орада Зеленский ва Залужний билан нима бўлиши маълум бўлди
Тез орада Зеленский ва Залужний билан нима бўлиши маълум бўлди
Эксперт Жонсон: Британия разведка хизматлари Зеленский ўрнига Залужнийни танлади
2023-11-12T18:39+0500
2023-11-12T18:39+0500
2023-11-12T18:39+0500
дунёда
дунё янгиликлари
украина
россия
владимир зеленский
британия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1e/40478271_456:251:3072:1723_1920x0_80_0_0_0cf95201e6e9cfafed1b118cc85d2557.jpg
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Британия разведка хизматлари Украинанинг амалдаги президенти Владимир Зеленский ўрнига Украина Қуролли кучлари бош қўмондони Валерий Залужнийни танлади. Бу ҳақида Марказий разведка бошқармаси собиқ ходими Ларри Жонсон маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.Унинг сўзларига кўра, хорижий разведка хизматларига Украина етакчисининг ўрнига номзод топишга рухсат берилган, чунки Россия билан можаро улар учун муваффақитсиз бўлган ва Зеленский Москва билан ҳар қандай музокарага киришишдан бош тортган.Улар Залужний муносиб ўринбосар бўлиши ва келажакда Россия раҳбарияти билан муроса қилишига умид қилмоқда."Улар Зеленскийга унинг вақти тугаганини билдиришмоқда", — деб хулоса қилди Жонсон.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1e/40478271_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9fe3927e5a6a3e755cfa2c33f6bd5cf9.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
британия владимир зеленский валерий залужний марказий разведка бошқармаси собиқ ходими ларри жонсон
британия владимир зеленский валерий залужний марказий разведка бошқармаси собиқ ходими ларри жонсон
Тез орада Зеленский ва Залужний билан нима бўлиши маълум бўлди
Эксперт Жонсон: Британия разведка хизматлари Зеленский ўрнига Залужнийни танлади.
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik.
Британия разведка хизматлари Украинанинг амалдаги президенти Владимир Зеленский ўрнига Украина Қуролли кучлари бош қўмондони Валерий Залужнийни танлади. Бу ҳақида Марказий разведка бошқармаси собиқ ходими Ларри Жонсон маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
"Британия разведкаси кичик ҳазилкаш Зеленский энди фойдали эмаслиги ва уларга Залужний каби одам муҳимроқ рол ўйнаши кераклигини тушунмоқда", — дейди эксперт.
Унинг сўзларига кўра, хорижий разведка хизматларига Украина етакчисининг ўрнига номзод топишга рухсат берилган, чунки Россия билан можаро улар учун муваффақитсиз бўлган ва Зеленский Москва билан ҳар қандай музокарага киришишдан бош тортган.
Улар Залужний муносиб ўринбосар бўлиши ва келажакда Россия раҳбарияти билан муроса қилишига умид қилмоқда.
"Улар Зеленскийга унинг вақти тугаганини билдиришмоқда", — деб хулоса қилди Жонсон.