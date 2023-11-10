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https://sputniknews.uz/20231110/toshkentda-birinchi-xonimlar-ishtirokida-ekoforum-otkazildi-40876489.html
Тошкентда биринчи хонимлар иштирокида экофорум ўтказилди — фото
Тошкентда биринчи хонимлар иштирокида экофорум ўтказилди — фото
Форум иштирокчилари экотаълим мавзусини муҳокама қилиб, ўқув жараёнида янги ахборот технологияларидан фойдаланиш муҳим эканини қайд этди.
2023-11-10T09:38+0500
2023-11-10T09:38+0500
жамият
ўзбекистон
тошкент
марказий осиё
иқлим ўзгариши
"замин" халқаро жамоат фонди
зироатхон мирзиёева
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ТОШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Кеча, 9 ноябрь куни Тошкентда “Болалар ва ёшлар ҳаракатда — Марказий Осиёда иқлим ўзгариши” халқаро форуми бўлиб ўтди. Бу ҳақда “Замин” халқаро жамоат фонди ахборот хизмати хабар берди.ЎзА хабарига кўра, тадбирда Туркиянинг биринчи хоними Эмине Эрдоған, Эрон президентининг рафиқаси Жамиле Аъламулхудо, Қирғиз Республикасининг биринчи хоними Айгул Жапарова, Ўзбекистон ҳукумати, ЮНИСЕФ вакиллари, БМТ агентликлари, Марказий Осиё мамлакатларининг тегишли вазирлик ва идоралари раҳбарлари, халқаро ва минтақавий ташкилотлар, миллий институтлар, фуқаролик жамияти ва Марказий Осиё мамлакатларининг ёш экофаоллари иштирок этди.Форумда узлуксиз “яшил” таълим ва экологик маданиятни шакллантириш орқали ёшлар салоҳиятини мустаҳкамлаш масаласи ЮНEП ижрочи директори Ингер Андерсен сўзининг муҳим мавзуси бўлди.ЮНИСEФнинг Европа ва Марказий Осиё мамлакатлари бўйича минтақавий директори Регина Де Доминициснинг сўзларига кўра, иқлим ўзгариши ва экологик таълим масалаларининг мактаб дастурларига киритилиши болалар ва ёшларнинг ўзгариб бораётган иқлимга мослашиш кўникмаларидан хабардорлигини оширишда муҳим қадамдир.Форум иштирокчилари экотаълим мавзусини муҳокама қилиб, ўқув жараёнида янги ахборот технологияларидан фойдаланиш муҳим эканини қайд этди. Марказий Осиё экофаоллари иқлим ўзгаришига қарши кураш бўйича сиёсат ва дастурларни ишлаб чиқишда, кўрилаётган чораларни мониторинг қилиш ва уларнинг боришини баҳолашда болаларнинг ҳам иштирок этиш ҳуқуқи борлигини алоҳида таъкидладилар.
https://sputniknews.uz/20230311/ziroat-mirziyoeva-ekofaollar-bilan-birgalikda-daraxt-ekdi-32798050.html
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тошкентда биринчи хонимлар иштирокида экофорум ўтказилди
тошкентда биринчи хонимлар иштирокида экофорум ўтказилди

Тошкентда биринчи хонимлар иштирокида экофорум ўтказилди — фото

09:38 10.11.2023
© Международный общественный фонд ZaminТошкентда “Болалар ва ёшлар ҳаракатда — Марказий Осиёда иқлим ўзгариши” халқаро форуми бўлиб ўтди
Тошкентда “Болалар ва ёшлар ҳаракатда — Марказий Осиёда иқлим ўзгариши” халқаро форуми бўлиб ўтди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.11.2023
© Международный общественный фонд Zamin
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Форум иштирокчилари экотаълим мавзусини муҳокама қилиб, ўқув жараёнида янги ахборот технологияларидан фойдаланиш муҳим эканини қайд этди.
ТОШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Кеча, 9 ноябрь куни Тошкентда “Болалар ва ёшлар ҳаракатда — Марказий Осиёда иқлим ўзгариши” халқаро форуми бўлиб ўтди. Бу ҳақда “Замин” халқаро жамоат фонди ахборот хизмати хабар берди.
ЎзА хабарига кўра, тадбирда Туркиянинг биринчи хоними Эмине Эрдоған, Эрон президентининг рафиқаси Жамиле Аъламулхудо, Қирғиз Республикасининг биринчи хоними Айгул Жапарова, Ўзбекистон ҳукумати, ЮНИСЕФ вакиллари, БМТ агентликлари, Марказий Осиё мамлакатларининг тегишли вазирлик ва идоралари раҳбарлари, халқаро ва минтақавий ташкилотлар, миллий институтлар, фуқаролик жамияти ва Марказий Осиё мамлакатларининг ёш экофаоллари иштирок этди.
© Международный общественный фонд Zamin
В Ташкенте прошёл Международный форум Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии. - Sputnik Ўзбекистон
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© Международный общественный фонд Zamin
© Международный общественный фонд Zamin
В Ташкенте прошёл Международный форум Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии. - Sputnik Ўзбекистон
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© Международный общественный фонд Zamin
© Международный общественный фонд Zamin
В Ташкенте прошёл Международный форум Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии. - Sputnik Ўзбекистон
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© Международный общественный фонд Zamin
© Международный общественный фонд Zamin
В Ташкенте прошёл Международный форум Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии. - Sputnik Ўзбекистон
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© Международный общественный фонд Zamin
© Международный общественный фонд Zamin
В Ташкенте прошёл Международный форум Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии. - Sputnik Ўзбекистон
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© Международный общественный фонд Zamin
© Международный общественный фонд Zamin
В Ташкенте прошёл Международный форум Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии. - Sputnik Ўзбекистон
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© Международный общественный фонд Zamin
© Международный общественный фонд Zamin
В Ташкенте прошёл Международный форум Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии. - Sputnik Ўзбекистон
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© Международный общественный фонд Zamin
© Международный общественный фонд Zamin
В Ташкенте прошёл Международный форум Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии. - Sputnik Ўзбекистон
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© Международный общественный фонд Zamin
© Международный общественный фонд Zamin
В Ташкенте прошёл Международный форум Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии. - Sputnik Ўзбекистон
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© Международный общественный фонд Zamin
© Международный общественный фонд Zamin
В Ташкенте прошёл Международный форум Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии. - Sputnik Ўзбекистон
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© Международный общественный фонд Zamin
© Международный общественный фонд Zamin
В Ташкенте прошёл Международный форум Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии. - Sputnik Ўзбекистон
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© Международный общественный фонд Zamin
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© Международный общественный фонд Zamin
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© Международный общественный фонд Zamin
“Форумнинг бош иштирокчилари — сизлар. Бугун бу ерда сизларнинг тоза, соғлом ва барқарор муҳит учун курашдаги етакчилигингизни эътироф этиш мақсадида йиғилдик. Қўшниларимиз билан биргаликда Самарқанд экологик оромгоҳи якунлари бўйича ишлаб чиқилган Барқарор ривожланиш маданиятини илгари суриш ҳамда ёшлар ва болаларни иқлим кун тартибига жалб қилиш бўйича минтақавий стратегиянинг имзоланиши янги келажак сари ташланган муҳим қадам бўлади”, - деди форум очилишида “Замин” фонди Васийлик кенгаши раиси Зироат Мирзиёева ёш экофаолларга.
Форумда узлуксиз “яшил” таълим ва экологик маданиятни шакллантириш орқали ёшлар салоҳиятини мустаҳкамлаш масаласи ЮНEП ижрочи директори Ингер Андерсен сўзининг муҳим мавзуси бўлди.
“Экологик таълим улкан аҳамиятга эга. У келажак авлодларга шунчаки норозилик вакиллари бўлиш эмас, балки ўзгаришларнинг драйверига айланиш учун зарур кўникма ва билимларни беради. Ниятимиз — кейинги авлодлар сайёра билан уйғун ҳаёт кечиришнинг янги ва яхшироқ усулларини орзу қиладиган дадил ҳукумат етакчилари, олим ва новаторлар бўлсин”, - деди у.
ЮНИСEФнинг Европа ва Марказий Осиё мамлакатлари бўйича минтақавий директори Регина Де Доминициснинг сўзларига кўра, иқлим ўзгариши ва экологик таълим масалаларининг мактаб дастурларига киритилиши болалар ва ёшларнинг ўзгариб бораётган иқлимга мослашиш кўникмаларидан хабардорлигини оширишда муҳим қадамдир.
Форум иштирокчилари экотаълим мавзусини муҳокама қилиб, ўқув жараёнида янги ахборот технологияларидан фойдаланиш муҳим эканини қайд этди. Марказий Осиё экофаоллари иқлим ўзгаришига қарши кураш бўйича сиёсат ва дастурларни ишлаб чиқишда, кўрилаётган чораларни мониторинг қилиш ва уларнинг боришини баҳолашда болаларнинг ҳам иштирок этиш ҳуқуқи борлигини алоҳида таъкидладилар.
Зироат Мирзиёева - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.03.2023
Зироат Мирзиёева экофаоллар билан биргаликда дарахт экди — фото
11 Март, 08:25
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