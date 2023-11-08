https://sputniknews.uz/20231108/ozbekiston-iht-sammit-tayyorgarlik-40784305.html
Ўзбекистон ИҲТ саммитига қандай тайёргарлик кўрди — фото
Ўзбекистон ИҲТ саммитига қандай тайёргарлик кўрди — фото
Бугун Тошкентда Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг ўн олтинчи саммити иш бошлайди. Ўзбекистон ИҲТ саммитига қандай тайёргарлик кўргани — Sputnik Ўзбекистон... 08.11.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-11-08T09:21+0500
2023-11-08T09:21+0500
2023-11-08T11:35+0500
фото
ўзбекистон
мултимедиа
иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти (иҳт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/08/40783040_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_d01b9ce18d796c379624dbacb232ccf1.jpg
ТОШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Тошкент шаҳрида 8-9 ноябрь кунлари Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев раислигида Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг (ИҲТ) ўн олтинчи саммити бўлиб ўтади. Тадбирда Озарбайжон, Эрон, Қозоғистон, Қирғизистон, Покистон, Тожикистон, Туркманистон ва Туркиянинг давлат ва ҳукумат раҳбарлари иштирок этиши кутилмоқда.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/08/40783040_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_514fc118f7ecc7b5a007869e714f4bc3.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, ўзбекистон, фото, мултимедиа, иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти (иҳт)
фото, ўзбекистон, фото, мултимедиа, иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти (иҳт)
Ўзбекистон ИҲТ саммитига қандай тайёргарлик кўрди — фото 09:21 08.11.2023 (янгиланди: 11:35 08.11.2023)
Бугун Тошкентда Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг ўн олтинчи саммити иш бошлайди. Ўзбекистон ИҲТ саммитига қандай тайёргарлик кўргани — Sputnik Ўзбекистон фототасмасида.
ТОШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Тошкент шаҳрида 8-9 ноябрь кунлари Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев раислигида Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг (ИҲТ) ўн олтинчи саммити бўлиб ўтади. Тадбирда Озарбайжон, Эрон, Қозоғистон, Қирғизистон, Покистон, Тожикистон, Туркманистон ва Туркиянинг давлат ва ҳукумат раҳбарлари иштирок этиши кутилмоқда. © Sputnik/Зафар Халилов
Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг (ИҲТ) ўн олтинчи саммити
Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг (ИҲТ) ўн олтинчи саммити
© Sputnik/Зафар Халилов
Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг (ИҲТ) ўн олтинчи саммити
Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг (ИҲТ) ўн олтинчи саммити
© Sputnik/Зафар Халилов
Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг (ИҲТ) ўн олтинчи саммити
Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг (ИҲТ) ўн олтинчи саммити
© Sputnik/Зафар Халилов
Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг (ИҲТ) ўн олтинчи саммити
Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг (ИҲТ) ўн олтинчи саммити
© Sputnik/Зафар Халилов
Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг (ИҲТ) ўн олтинчи саммити
Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг (ИҲТ) ўн олтинчи саммити
© Sputnik/Зафар Халилов
Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг (ИҲТ) ўн олтинчи саммити
Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг (ИҲТ) ўн олтинчи саммити
© Sputnik/Зафар Халилов
Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг (ИҲТ) ўн олтинчи саммити
Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг (ИҲТ) ўн олтинчи саммити
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг (ИҲТ) ўн олтинчи саммити
Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг (ИҲТ) ўн олтинчи саммити
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг (ИҲТ) ўн олтинчи саммити
Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг (ИҲТ) ўн олтинчи саммити
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг (ИҲТ) ўн олтинчи саммити
Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг (ИҲТ) ўн олтинчи саммити
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг (ИҲТ) ўн олтинчи саммити
Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг (ИҲТ) ўн олтинчи саммити
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг (ИҲТ) ўн олтинчи саммити
Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг (ИҲТ) ўн олтинчи саммити
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг (ИҲТ) ўн олтинчи саммити
Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг (ИҲТ) ўн олтинчи саммити