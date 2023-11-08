Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20231108/mirziyoev-iqtisodiy-hamkorlik-tashkiloti-bosh-kotibini-qabul-qildi-40813004.html
Мирзиёев Иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти бош котибини қабул қилди
Мирзиёев Иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти бош котибини қабул қилди
Учрашув чоғида ИҲТ давлатлари етакчиларининг бўлажак Тошкент йиғилиши кун тартиби юзасидан фикр алмашилди.
2023-11-08T17:44+0500
2023-11-08T17:46+0500
сиёсат
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти (иҳт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/08/40811538_45:65:1239:737_1920x0_80_0_0_245423101351f64cf64e4fcce4286689.jpg
ТОШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 8 ноябрь куни Иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти (ИҲТ) бош котиби Хусрав Нозирийни қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Бирлашма доирасидаги амалий ҳамкорликни янада ривожлантириш, ушбу кўп томонлама тузилмалар фаолияти самарадорлигини ошириш масалалари кўриб чиқилди.Давлат раҳбари ўзаро манфаатли ҳамкорликни кенгайтириш, энг аввало, савдо, транспорт, инвестициялар, инновациялар, экология, туризм соҳаларида қўшма лойиҳа ва дастурларни амалга ошириш учун катта салоҳият мавжудлигини қайд этди.Ўзбекистоннинг 2021 йилги Ашхобод саммити давомида илгари сурилган ташаббуслари изчил амалга оширилаётгани катта мамнуният билан қайд этилди.Учрашув чоғида ИҲТ давлатлари етакчиларининг бўлажак Тошкент йиғилиши кун тартиби юзасидан фикр алмашилди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/08/40811538_113:21:1186:826_1920x0_80_0_0_552a5f209b90f225e51d9ef55d69368a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мирзиёев иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти бош котибини қабул қилди
мирзиёев иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти бош котибини қабул қилди

Мирзиёев Иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти бош котибини қабул қилди

17:44 08.11.2023 (янгиланди: 17:46 08.11.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев Иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти (ИҲТ) бош котиби Хусрав Нозирийни қабул қилди
Шавкат Мирзиёев Иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти (ИҲТ) бош котиби Хусрав Нозирийни қабул қилди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.11.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Учрашув чоғида ИҲТ давлатлари етакчиларининг бўлажак Тошкент йиғилиши кун тартиби юзасидан фикр алмашилди.
ТОШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 8 ноябрь куни Иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти (ИҲТ) бош котиби Хусрав Нозирийни қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Хусрава Нозири.
Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Хусрава Нозири. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.11.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Бирлашма доирасидаги амалий ҳамкорликни янада ривожлантириш, ушбу кўп томонлама тузилмалар фаолияти самарадорлигини ошириш масалалари кўриб чиқилди.
Давлат раҳбари ўзаро манфаатли ҳамкорликни кенгайтириш, энг аввало, савдо, транспорт, инвестициялар, инновациялар, экология, туризм соҳаларида қўшма лойиҳа ва дастурларни амалга ошириш учун катта салоҳият мавжудлигини қайд этди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Хусрава Нозири.
Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Хусрава Нозири. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.11.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Бош котиб Ўзбекистон ИҲТ фаолиятида фаол иштирок этаётгани, илк бор Тошкентда “Ҳамкорликда иқтисодий барқарорлик ва тараққиёт сари” шиори остида ўтказиладиган ИҲТнинг навбатдаги саммити юқори савияда тайёрлангани учун самимий миннатдорлик билдирди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Хусрава Нозири.
Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Хусрава Нозири. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.11.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ўзбекистоннинг 2021 йилги Ашхобод саммити давомида илгари сурилган ташаббуслари изчил амалга оширилаётгани катта мамнуният билан қайд этилди.
Учрашув чоғида ИҲТ давлатлари етакчиларининг бўлажак Тошкент йиғилиши кун тартиби юзасидан фикр алмашилди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0