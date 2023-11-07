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https://sputniknews.uz/20231107/xitoy-baa-bmt-gazo-sektori-ot-ochish-toxtatish-40736985.html
Хитой ва БАА БМТни Ғазо секторида зудлик билан ўт очишни тўхтатишга чақирмоқда
Хитой ва БАА БМТни Ғазо секторида зудлик билан ўт очишни тўхтатишга чақирмоқда
Чжан Цзюнь: Хитой ва БАА Ғазо секторида зудлик билан ўт очишни тўхтатишга чақирмоқда.
2023-11-07T08:50+0500
2023-11-07T08:50+0500
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ТОШКЕНТ, 07 ноя — Sputnik. Хитой ва БАА БМТни Ғазо секторида зудлик билан ўт очишни тўхтатишга чақирмоқда. Бу ҳақида Хитойнинг БМТдаги доимий вакили Чжан Цзюнь маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.Хитой ва БАА Фаластин-Исроил можаро ҳудудида зудлик билан ўт очишни тўхтатишга чақирмоқда.У шунингдек, “биз барча томонларни тинч аҳоли ҳимоясини таъминлаш учун ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш йўлида шошилинч чоралар кўришга чақирамиз”, — дея қўшимча қилди.
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чжан цзюнь хитой баа ғазо сектори ўт очиш тўхтатиш
чжан цзюнь хитой баа ғазо сектори ўт очиш тўхтатиш

Хитой ва БАА БМТни Ғазо секторида зудлик билан ўт очишни тўхтатишга чақирмоқда

08:50 07.11.2023
© Sputnik / РИА НовостиФлаг Организации Объединённых Наций (ООН).
Флаг Организации Объединённых Наций (ООН). - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.11.2023
© Sputnik / РИА Новости
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Чжан Цзюнь: Хитой ва БАА Ғазо секторида зудлик билан ўт очишни тўхтатишга чақирмоқда.
ТОШКЕНТ, 07 ноя — Sputnik. Хитой ва БАА БМТни Ғазо секторида зудлик билан ўт очишни тўхтатишга чақирмоқда. Бу ҳақида Хитойнинг БМТдаги доимий вакили Чжан Цзюнь маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
Хитой ва БАА Фаластин-Исроил можаро ҳудудида зудлик билан ўт очишни тўхтатишга чақирмоқда.
"Биз зудлик билан ўт очишни тўхтатишга чақирамиз. Бу тўлиқ, тезкор, хавфсиз ва тўсиқсиз киришни таъминлаш, жумладан, БМТ ва гуманитар ёрдам ходимлари учун жуда муҳим", — деди Чжан Цзюнь.
У шунингдек, “биз барча томонларни тинч аҳоли ҳимоясини таъминлаш учун ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш йўлида шошилинч чоралар кўришга чақирамиз”, — дея қўшимча қилди.
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