https://sputniknews.uz/20231107/navoiy-viloyati-prokuror-40749380.html
Навоий вилояти прокурори ўзгарди
Навоий вилояти прокурори ўзгарди
Адлия катта маслаҳатчсиси Азамат Мирзаев Навоий вилояти прокурори лавозимига тайинланди. Ўзбекистон бош прокурори тегишли буйруқни имзолади. Мирзаев тайинловга қадар Қашқадарё вилояти прокурори ўринбосари бўлиб ишлаган. 2020 йилнинг ноябр ойидан буён Навоий вилояти прокурори бўлган Бахтиёр Аҳмедов бошқа ишга ўтгани айтилмоқда.
2023-11-07T12:34+0500
2023-11-07T12:34+0500
2023-11-07T12:38+0500
сиёсат
навоий вилояти
прокурор
янги тайинлов
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ТОШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Адлия катта маслаҳатчсиси Азамат Мирзаев Навоий вилояти прокурори лавозимига тайинланди. Ўзбекистон бош прокурори тегишли буйруқни имзолади.Мирзаев тайинловга қадар Қашқадарё вилояти прокурори ўринбосари бўлиб ишлаган.2020 йилнинг ноябр ойидан буён Навоий вилояти прокурори бўлган Бахтиёр Аҳмедов бошқа ишга ўтгани айтилмоқда.
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навоий вилояти прокурори азамат мирзаев бахтиёр аҳмедов тайинлов
навоий вилояти прокурори азамат мирзаев бахтиёр аҳмедов тайинлов
Навоий вилояти прокурори ўзгарди
12:34 07.11.2023 (янгиланди: 12:38 07.11.2023)
Бош прокурорнинг буйруғига асосан адлия катта маслаҳатчиси Азамат Мирзаев Навоий вилояти прокурори бўлди.
ТОШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik.
Адлия катта маслаҳатчсиси Азамат Мирзаев Навоий вилояти прокурори лавозимига тайинланди. Ўзбекистон бош прокурори тегишли буйруқни имзолади
.
Мирзаев тайинловга қадар Қашқадарё вилояти прокурори ўринбосари бўлиб ишлаган.
2020 йилнинг ноябр ойидан буён Навоий вилояти прокурори бўлган Бахтиёр Аҳмедов бошқа ишга ўтгани айтилмоқда.