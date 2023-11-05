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https://sputniknews.uz/20231105/yaponiya-suv-osti-vulqon--yangi-orol-40711496.html
Японияда сув ости вулқонининг отилиши туфайли янги орол пайдо бўлди
Японияда сув ости вулқонининг отилиши туфайли янги орол пайдо бўлди
Япониялик олимлар вулқон отилиши пайтида янги орол пайдо бўлганини эълон қилишди.
2023-11-05T20:21+0500
2023-11-05T20:21+0500
дунёда
япония
вулқон
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ТОШКЕНТ, 05 ноя — Sputnik. Токио университети қошидаги зилзилаларни ўрганиш институти мутахассислари Япониянинг Ио ороли яқинида сув ости вулқонининг отилиши натижасида диаметри тахминан 100 метр бўлган янги орол пайдо бўлганини маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.Қайд этилишича, 30 октябрь куни амалга оширилган ҳаво кузатувлари давомида Ио ороли ҳудудида сув ости вулқонининг отилиши тасдиқланди.Мутахассисларнинг фикрига кўра, отилиш пайтида, магма океан сувларига кирганида, сув остидан улкан тошлар отилиб чиққан фреатомагматик портлаш содир бўлган.Шу сабабли, мутахассисларнинг фикрича, отилиш давом этар экан, оролнинг ҳажми ҳам ошиши мумкин. Ио ороли Огасавара ороллари занжирида, Токиодан минглаб километр жанубда жойлашган.
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япония олимлар вулқон янги орол
япония олимлар вулқон янги орол

Японияда сув ости вулқонининг отилиши туфайли янги орол пайдо бўлди

20:21 05.11.2023
© RIA NovostiИзвержение подводного вулкана привело к появлению нового острова в Японии. Кадр видео
Извержение подводного вулкана привело к появлению нового острова в Японии. Кадр видео - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.11.2023
© RIA Novosti
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Япониялик олимлар вулқон отилиши пайтида янги орол пайдо бўлганини эълон қилишди.
ТОШКЕНТ, 05 ноя — Sputnik. Токио университети қошидаги зилзилаларни ўрганиш институти мутахассислари Япониянинг Ио ороли яқинида сув ости вулқонининг отилиши натижасида диаметри тахминан 100 метр бўлган янги орол пайдо бўлганини маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
Қайд этилишича, 30 октябрь куни амалга оширилган ҳаво кузатувлари давомида Ио ороли ҳудудида сув ости вулқонининг отилиши тасдиқланди.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, отилиш пайтида, магма океан сувларига кирганида, сув остидан улкан тошлар отилиб чиққан фреатомагматик портлаш содир бўлган.

“Портлаш содир бўлган жойдан унчалик узоқ бўлмаган жойда диаметри тахминан 100 метр бўлган янги орол топилди. Унинг юзаси вулқон жинслари билан қопланган ва унинг атрофидаги чегара сув зонаси кулранг-қаймоқ рангга эга”, — дейилади хабарда.

Шу сабабли, мутахассисларнинг фикрича, отилиш давом этар экан, оролнинг ҳажми ҳам ошиши мумкин. Ио ороли Огасавара ороллари занжирида, Токиодан минглаб километр жанубда жойлашган.
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