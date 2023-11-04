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https://sputniknews.uz/20231104/sharof-rashidov-tarixiy-kadrlardagi-mashhur-faktlar-40696703.html
Шароф Рашидов: тарихий кадрлардаги маълум ва номаълум фактлар
Шароф Рашидов: тарихий кадрлардаги маълум ва номаълум фактлар
Жорий йилнинг 6 ноябрь куни Ўзбекистон тарихидаги буюк шахс – Шароф Рашидов таваллудининг 106 йиллиги нишонланади. У сиёсатчи ва дипломат, жамоат арбоби, шоир ва ёзувчи, Москва учун жанг иштирокчиси. Унинг ҳаёти ҳақида фотолентани тақдим этамиз.
2023-11-04T21:00+0500
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шароф рашидов: тарихий кадрлардаги машҳур фактлар
шароф рашидов: тарихий кадрлардаги машҳур фактлар

Шароф Рашидов: тарихий кадрлардаги маълум ва номаълум фактлар

21:00 04.11.2023 (янгиланди: 21:29 04.11.2023)
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Жорий йилнинг 6 ноябрь куни Ўзбекистон тарихидаги буюк шахс – Шароф Рашидов таваллудининг 106 йиллиги нишонланади. У сиёсатчи ва дипломат, жамоат арбоби, шоир ва ёзувчи, Москва учун жанг иштирокчиси. Унинг ҳаёти ҳақида фотолентани тақдим этамиз.
© Sputnik / Дмитрий Чернов

1957 йил февраль. Ўзбекистон ССР Олий Кенгаши Президиуми раиси Шароф Рашидов КПСС Москва вилоят қўмитаси биринчи котиби Иван Капитонов ва “Шарқ юлдузи” колхози раиси Ҳамроқул Турсунқуловлар билан.

1957 йил февраль. Ўзбекистон ССР Олий Кенгаши Президиуми раиси Шароф Рашидов КПСС Москва вилоят қўмитаси биринчи котиби Иван Капитонов ва “Шарқ юлдузи” колхози раиси Ҳамроқул Турсунқуловлар билан. - Sputnik Ўзбекистон
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© Sputnik / Дмитрий Чернов

1957 йил февраль. Ўзбекистон ССР Олий Кенгаши Президиуми раиси Шароф Рашидов КПСС Москва вилоят қўмитаси биринчи котиби Иван Капитонов ва “Шарқ юлдузи” колхози раиси Ҳамроқул Турсунқуловлар билан.

© Sputnik / Василий Малышев

1958 йил май. Шароф Рашидов Финляндия Республикаси президенти Урхо Калев Кекконеннинг СССРга ташрифи чоғида.

1958 йил май. Шароф Рашидов Финляндия Республикаси президенти Урхо Калев Кекконеннинг СССРга ташрифи чоғида. - Sputnik Ўзбекистон
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© Sputnik / Василий Малышев

1958 йил май. Шароф Рашидов Финляндия Республикаси президенти Урхо Калев Кекконеннинг СССРга ташрифи чоғида.

© Sputnik / Василий Малышев / Медиабанкка ўтиш

1963 йил май. Тошкент аҳолиси Фидель Кастро билан учрашди. Ўнг томонда Шароф Рашидов.

1963 йил май. Тошкент аҳолиси Фидель Кастро билан учрашди. Ўнг томонда Шароф Рашидов. - Sputnik Ўзбекистон
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© Sputnik / Василий Малышев
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1963 йил май. Тошкент аҳолиси Фидель Кастро билан учрашди. Ўнг томонда Шароф Рашидов.

© Sputnik / Василий Малышев

1963 йил май. Фидель Кастро ва Шароф Рашидов колхоз чўпонлари билан суҳбатда.

1963 йил май. Фидель Кастро ва Шароф Рашидов колхоз чўпонлари билан суҳбатда. - Sputnik Ўзбекистон
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© Sputnik / Василий Малышев

1963 йил май. Фидель Кастро ва Шароф Рашидов колхоз чўпонлари билан суҳбатда.

© Sputnik / А. Варфоломеев

1966 йил март. Ўзбекистон Компартияси Марказий Комитети Биринчи котиби Шароф Рашидов Ўзбекистон Компартияси XVII қурултойида нутқ сўзлади.

1966 йил март. Ўзбекистон Компартияси Марказий Комитети Биринчи котиби Шароф Рашидов Ўзбекистон Компартияси XVII қурултойида нутқ сўзлади. - Sputnik Ўзбекистон
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© Sputnik / А. Варфоломеев

1966 йил март. Ўзбекистон Компартияси Марказий Комитети Биринчи котиби Шароф Рашидов Ўзбекистон Компартияси XVII қурултойида нутқ сўзлади.

© Sputnik / Георгий Зельма / Медиабанкка ўтиш

1966 йил апрель. Фалокатли зилзила содир бўлди. Шароф Рашидов даврида Тошкент қайта тикланди.

1966 йил апрель. Фалокатли зилзила содир бўлди. Шароф Рашидов даврида Тошкент қайта тикланди. - Sputnik Ўзбекистон
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© Sputnik / Георгий Зельма
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1966 йил апрель. Фалокатли зилзила содир бўлди. Шароф Рашидов даврида Тошкент қайта тикланди.

© Sputnik / Алексей Варфоломеев

1973 йил сентябрь. КПСС Марказий Комитети Бош котиби Леонид Брежнев (ўнгда) орденни Ўзбекистон ССР байроғига ёпиштириб қўйди.

1973 йил сентябрь. КПСС Марказий Комитети Бош котиби Леонид Брежнев (ўнгда) орденни Ўзбекистон ССР байроғига ёпиштириб қўйди. - Sputnik Ўзбекистон
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© Sputnik / Алексей Варфоломеев

1973 йил сентябрь. КПСС Марказий Комитети Бош котиби Леонид Брежнев (ўнгда) орденни Ўзбекистон ССР байроғига ёпиштириб қўйди.

© Sputnik / Александр Горячев

ХХ асрнинг 70-йиллари. Шароф Рашидов Ўзбекистон саноатини ривожлантириш учун унинг энергетика соҳасини ошириш зарурлигини тушунди. Унинг раҳбарлик йилларида Тошкент, Навоий, Сирдарё, Тахиатош, Новоангрен, Толимаржон, Чорвоқ, Андижон, Туямуюн, Ҳожикент иссиқлик электр станциялари Марказий Осиё энергетика ҳалқасига уланди.

ХХ асрнинг 70-йиллари. Шароф Рашидов Ўзбекистон саноатини ривожлантириш учун унинг энергетика соҳасини ошириш зарурлигини тушунди. Унинг раҳбарлик йилларида Тошкент, Навоий, Сирдарё, Тахиатош, Новоангрен, Толимаржон, Чорвоқ, Андижон, Туямуюн, Ҳожикент иссиқлик электр станциялари Марказий Осиё энергетика ҳалқасига уланди. - Sputnik Ўзбекистон
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© Sputnik / Александр Горячев

ХХ асрнинг 70-йиллари. Шароф Рашидов Ўзбекистон саноатини ривожлантириш учун унинг энергетика соҳасини ошириш зарурлигини тушунди. Унинг раҳбарлик йилларида Тошкент, Навоий, Сирдарё, Тахиатош, Новоангрен, Толимаржон, Чорвоқ, Андижон, Туямуюн, Ҳожикент иссиқлик электр станциялари Марказий Осиё энергетика ҳалқасига уланди.

© Sputnik / Юрий Абрамочкин

1976 йил февраль-март. Шароф Рашидов Кремль Съездлар саройида Совет Иттифоқи Коммунистик партиясининг XXV съездида.

1976 йил февраль-март. Шароф Рашидов Кремль Съездлар саройида Совет Иттифоқи Коммунистик партиясининг XXV съездида. - Sputnik Ўзбекистон
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© Sputnik / Юрий Абрамочкин

1976 йил февраль-март. Шароф Рашидов Кремль Съездлар саройида Совет Иттифоқи Коммунистик партиясининг XXV съездида.

© Sputnik / Всеволод Тарасевич / Медиабанкка ўтиш

1977 йил ноябрь. Тошкент метрополитени иш бошлади. Бугунги кунга қадар талабга эга бўлган транспортнинг ушбу тури Москвадаги бошқарув орқали лойиҳани илгари сурган Шараф Рашидовнинг қатъиятлилиги ва иштиёқи туфайли пайдо бўлганини кам одам билади.

1977 йил ноябрь. Тошкент метрополитени иш бошлади. Бугунги кунга қадар талабга эга бўлган транспортнинг ушбу тури Москвадаги бошқарув орқали лойиҳани илгари сурган Шараф Рашидовнинг қатъиятлилиги ва иштиёқи туфайли пайдо бўлганини кам одам билади. - Sputnik Ўзбекистон
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© Sputnik / Всеволод Тарасевич
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1977 йил ноябрь. Тошкент метрополитени иш бошлади. Бугунги кунга қадар талабга эга бўлган транспортнинг ушбу тури Москвадаги бошқарув орқали лойиҳани илгари сурган Шараф Рашидовнинг қатъиятлилиги ва иштиёқи туфайли пайдо бўлганини кам одам билади.

© Sputnik / Владимир Чистяков

1982 йил май. Термиз шаҳри. СССР ва Афғонистон ўртасидаги автомобиль-темир йўл кўпригининг очилиш маросимида. Суратда ўнгдан чапга: Афғонистон Халқ Демократик партияси Марказий Комитети Бош котиби, Афғонистон Инқилобий Совети раиси Бабрак Кармал ва Ўзбекистон Компартияси Марказий Комитети Биринчи котиби Шароф Рашидов.

1982 йил май. Термиз шаҳри. СССР ва Афғонистон ўртасидаги автомобиль-темир йўл кўпригининг очилиш маросимида. Суратда ўнгдан чапга: Афғонистон Халқ Демократик партияси Марказий Комитети Бош котиби, Афғонистон Инқилобий Совети раиси Бабрак Кармал ва Ўзбекистон Компартияси Марказий Комитети Биринчи котиби Шароф Рашидов. - Sputnik Ўзбекистон
11/12
© Sputnik / Владимир Чистяков

1982 йил май. Термиз шаҳри. СССР ва Афғонистон ўртасидаги автомобиль-темир йўл кўпригининг очилиш маросимида. Суратда ўнгдан чапга: Афғонистон Халқ Демократик партияси Марказий Комитети Бош котиби, Афғонистон Инқилобий Совети раиси Бабрак Кармал ва Ўзбекистон Компартияси Марказий Комитети Биринчи котиби Шароф Рашидов.

© Sputnik / А. Гринберг

1965 йил. Шароф Рашидовнинг “Кашмир қўшиғи” ҳикояси асосида суратга олинган “Наргис” (“Союзмультфильм”) мультипликацион фильмидан лавҳа.

1965 йил. Шароф Рашидовнинг “Кашмир қўшиғи” ҳикояси асосида суратга олинган “Наргис” (“Союзмультфильм”) мультипликацион фильмидан лавҳа. - Sputnik Ўзбекистон
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© Sputnik / А. Гринберг

1965 йил. Шароф Рашидовнинг “Кашмир қўшиғи” ҳикояси асосида суратга олинган “Наргис” (“Союзмультфильм”) мультипликацион фильмидан лавҳа.

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