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https://sputniknews.uz/20231104/madaniyat-vaziriga-orinbosarlar-tayinlandi-40692370.html
Маданият вазирига ўринбосарлар тайинланди
Маданият вазирига ўринбосарлар тайинланди
Маданият вазирлигида тайинловлар амалга оширилди.
2023-11-04T15:58+0500
2023-11-04T16:07+0500
маданият
ўзбекистон
маданият вазирлиги
янги тайинлов
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ТОШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Ўзбекистон Маданият вазирлигида тайинловлар амалга оширилди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.Ўзбекистон президентининг 2023 йил 27 сентябрдаги қарорига мувофиқ, Баҳодир Мажидович Аҳмедов маданият вазирининг биринчи ўринбосари лавозимига тайинланди. У мазкур тайинловга қадар маданият вазирининг ўринбосари лавозимида фаолият юритиб келаётганди.Ўзбекистон президентининг 2023 йил 30 октябрдаги қарорига асосан Авазхон Баҳадирович Тажиханов маданият вазирининг биринчи ўринбосари лавозимига тайинланди. У тайинловга қадар Адлия вазирлиги “Конвенсион марказ мажмуаси дирекцияси” ДУК директори лавозимида фаолият юритган.Шунингдек, Ўзбекистон президентининг 2023 йил 27 сентябрдаги қарорига мувофиқ, Юсуфжон Камолдинович Усмонов маданият вазирининг ўринбосари лавозимига тайинланди. У мазкур тайинловга қадар Ҳисоб палатасининг Иқтисодиёт, давлат инвестиция дастурлари ва жамоат ташкилотларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш харажатларини аудит қилиш шўъбаси бош инспектори лавозимида фаолият юритган.
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маданият вазирига ўринбосарлар тайинланди
маданият вазирига ўринбосарлар тайинланди

Маданият вазирига ўринбосарлар тайинланди

15:58 04.11.2023 (янгиланди: 16:07 04.11.2023)
© Министерство культуры Республики УзбекистанаМаданият вазирига ўринбосарлар тайинланди
Маданият вазирига ўринбосарлар тайинланди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.11.2023
© Министерство культуры Республики Узбекистана
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Маданият вазирлигида тайинловлар амалга оширилди.
ТОШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Ўзбекистон Маданият вазирлигида тайинловлар амалга оширилди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.
Ўзбекистон президентининг 2023 йил 27 сентябрдаги қарорига мувофиқ, Баҳодир Мажидович Аҳмедов маданият вазирининг биринчи ўринбосари лавозимига тайинланди. У мазкур тайинловга қадар маданият вазирининг ўринбосари лавозимида фаолият юритиб келаётганди.
© Министерство культуры Республики УзбекистанаМинистру культуры Узбекистана Озодбеку Назарбекову назначили заместителей
Министру культуры Узбекистана Озодбеку Назарбекову назначили заместителей - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.11.2023
Министру культуры Узбекистана Озодбеку Назарбекову назначили заместителей
© Министерство культуры Республики Узбекистана
Ўзбекистон президентининг 2023 йил 30 октябрдаги қарорига асосан Авазхон Баҳадирович Тажиханов маданият вазирининг биринчи ўринбосари лавозимига тайинланди. У тайинловга қадар Адлия вазирлиги “Конвенсион марказ мажмуаси дирекцияси” ДУК директори лавозимида фаолият юритган.
© Министерство культуры Республики УзбекистанаМинистру культуры Узбекистана Озодбеку Назарбекову назначили заместителей
Министру культуры Узбекистана Озодбеку Назарбекову назначили заместителей - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.11.2023
Министру культуры Узбекистана Озодбеку Назарбекову назначили заместителей
© Министерство культуры Республики Узбекистана
Шунингдек, Ўзбекистон президентининг 2023 йил 27 сентябрдаги қарорига мувофиқ, Юсуфжон Камолдинович Усмонов маданият вазирининг ўринбосари лавозимига тайинланди. У мазкур тайинловга қадар Ҳисоб палатасининг Иқтисодиёт, давлат инвестиция дастурлари ва жамоат ташкилотларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш харажатларини аудит қилиш шўъбаси бош инспектори лавозимида фаолият юритган.
© Министерство культуры Республики УзбекистанаМинистру культуры Узбекистана Озодбеку Назарбекову назначили заместителей
Министру культуры Узбекистана Озодбеку Назарбекову назначили заместителей - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.11.2023
Министру культуры Узбекистана Озодбеку Назарбекову назначили заместителей
© Министерство культуры Республики Узбекистана
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