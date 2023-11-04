https://sputniknews.uz/20231104/madaniyat-vaziriga-orinbosarlar-tayinlandi-40692370.html

Маданият вазирига ўринбосарлар тайинланди

Маданият вазирига ўринбосарлар тайинланди

Маданият вазирлигида тайинловлар амалга оширилди.

2023-11-04T15:58+0500

2023-11-04T15:58+0500

2023-11-04T16:07+0500

маданият

ўзбекистон

маданият вазирлиги

янги тайинлов

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ТОШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Ўзбекистон Маданият вазирлигида тайинловлар амалга оширилди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.Ўзбекистон президентининг 2023 йил 27 сентябрдаги қарорига мувофиқ, Баҳодир Мажидович Аҳмедов маданият вазирининг биринчи ўринбосари лавозимига тайинланди. У мазкур тайинловга қадар маданият вазирининг ўринбосари лавозимида фаолият юритиб келаётганди.Ўзбекистон президентининг 2023 йил 30 октябрдаги қарорига асосан Авазхон Баҳадирович Тажиханов маданият вазирининг биринчи ўринбосари лавозимига тайинланди. У тайинловга қадар Адлия вазирлиги “Конвенсион марказ мажмуаси дирекцияси” ДУК директори лавозимида фаолият юритган.Шунингдек, Ўзбекистон президентининг 2023 йил 27 сентябрдаги қарорига мувофиқ, Юсуфжон Камолдинович Усмонов маданият вазирининг ўринбосари лавозимига тайинланди. У мазкур тайинловга қадар Ҳисоб палатасининг Иқтисодиёт, давлат инвестиция дастурлари ва жамоат ташкилотларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш харажатларини аудит қилиш шўъбаси бош инспектори лавозимида фаолият юритган.

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маданият вазирига ўринбосарлар тайинланди