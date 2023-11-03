https://sputniknews.uz/20231103/rossiya-ozbekiston-eoii-40679371.html
Россия Ўзбекистоннинг ЕОИИда ҳамкорликни мустаҳкамлашга интилишини олқишлайди – Грушко
Россия Ўзбекистоннинг ЕОИИда ҳамкорликни мустаҳкамлашга интилишини олқишлайди – Грушко
Россия Ўзбекистоннинг Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) ҳамкорликни мустаҳкамлашга бўлган интилишини олқишлашди ва юксак қадрлайди. Бу ҳақда Россия ТИВ раҳбари ўринбосари Александр Глушко Самарқанддаги Верона Евроосиё иқтисодий форумида маълум қилди.
2023-11-03T19:24+0500
2023-11-03T19:24+0500
2023-11-03T19:30+0500
ўзбекистон ва еоии
сиёсат
ўзбекистон
россия
еоии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/707/09/7070946_45:16:863:476_1920x0_80_0_0_4b0e12b19dff8c7a58e2f4efab1fa104.jpg
ТОШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Россия Ўзбекистоннинг Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) ҳамкорликни мустаҳкамлашга бўлган интилишини олқишлайди ва юксак қадрлайди. Бу ҳақда Россия ТИВ раҳбари ўринбосари Александр Глушко Самарқанддаги Верона Евроосиё иқтисодий форумида маълум қилди. Вазир ўринбосари Россия МДҲ мамлакатлари билан кўп томонлама муносабатларни ривожлаштиришга алоҳида эътибор қаратишини қайд этди. У асосий вазифалар Ҳамдўстликда савдо-иқтисодий алоқаларни кенгайтириш, инвестициянинг ижобий муҳитини қўллаб-қувватлаш, технологик суверенитетни мустаҳкамлаш эканини урғулади.
https://sputniknews.uz/20231026/eoii-va-ozbekiston-hamkorligining-qaysi-yonalishlari-eng-istiqbolli--eik-javobi-40383495.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/707/09/7070946_92:0:813:541_1920x0_80_0_0_b5e37e60fdb4bb3d851017b8001b2ed3.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия ўзбекистоннинг евроосиё иқтисодий иттифоқида еоии ҳамкорлик
россия ўзбекистоннинг евроосиё иқтисодий иттифоқида еоии ҳамкорлик
Россия Ўзбекистоннинг ЕОИИда ҳамкорликни мустаҳкамлашга интилишини олқишлайди – Грушко
19:24 03.11.2023 (янгиланди: 19:30 03.11.2023)
Россия МДҲ мамлакатлари билан кўп томонлама муносабатларни ривожлаштиришга алоҳида эътибор қаратади.
ТОШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Россия Ўзбекистоннинг Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) ҳамкорликни мустаҳкамлашга бўлган интилишини олқишлайди ва юксак қадрлайди. Бу ҳақда Россия ТИВ раҳбари ўринбосари Александр Глушко Самарқанддаги Верона Евроосиё иқтисодий форумида маълум қилди.
“Тошкентда, Ўзбекистон заминида Евроосиё интеграциясига ўсиб бораётган қизиқиш намоён этилаётганини мамнуният билан қайд этамиз. Бу Ўзбекистон Республикаси 2020 йилда ЕОИИ ҳузурида кузатувчи давлат мақомини олиши билан тасдиқланади. Бу ўзбек дўстларимизга иттифоқнинг фаолият масалаларини чуқурроқ ўрганишга имкон беради. Биз ЕОИИдаги ҳамкорликни зичлашга бўлган бу кайфиятни олқишлаймиз ва юксак қадрлаймиз”, - деди Грушко.
Вазир ўринбосари Россия МДҲ мамлакатлари билан кўп томонлама муносабатларни ривожлаштиришга алоҳида эътибор қаратишини қайд этди.
У асосий вазифалар Ҳамдўстликда савдо-иқтисодий алоқаларни кенгайтириш, инвестициянинг ижобий муҳитини қўллаб-қувватлаш, технологик суверенитетни мустаҳкамлаш эканини урғулади.