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Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20231103/rossiya-ozbekiston-eoii-40679371.html
Россия Ўзбекистоннинг ЕОИИда ҳамкорликни мустаҳкамлашга интилишини олқишлайди – Грушко
Россия Ўзбекистоннинг ЕОИИда ҳамкорликни мустаҳкамлашга интилишини олқишлайди – Грушко
Россия Ўзбекистоннинг Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) ҳамкорликни мустаҳкамлашга бўлган интилишини олқишлашди ва юксак қадрлайди. Бу ҳақда Россия ТИВ раҳбари ўринбосари Александр Глушко Самарқанддаги Верона Евроосиё иқтисодий форумида маълум қилди.
2023-11-03T19:24+0500
2023-11-03T19:30+0500
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ТОШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Россия Ўзбекистоннинг Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) ҳамкорликни мустаҳкамлашга бўлган интилишини олқишлайди ва юксак қадрлайди. Бу ҳақда Россия ТИВ раҳбари ўринбосари Александр Глушко Самарқанддаги Верона Евроосиё иқтисодий форумида маълум қилди. Вазир ўринбосари Россия МДҲ мамлакатлари билан кўп томонлама муносабатларни ривожлаштиришга алоҳида эътибор қаратишини қайд этди. У асосий вазифалар Ҳамдўстликда савдо-иқтисодий алоқаларни кенгайтириш, инвестициянинг ижобий муҳитини қўллаб-қувватлаш, технологик суверенитетни мустаҳкамлаш эканини урғулади.
https://sputniknews.uz/20231026/eoii-va-ozbekiston-hamkorligining-qaysi-yonalishlari-eng-istiqbolli--eik-javobi-40383495.html
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россия ўзбекистоннинг евроосиё иқтисодий иттифоқида еоии ҳамкорлик
россия ўзбекистоннинг евроосиё иқтисодий иттифоқида еоии ҳамкорлик

Россия Ўзбекистоннинг ЕОИИда ҳамкорликни мустаҳкамлашга интилишини олқишлайди – Грушко

19:24 03.11.2023 (янгиланди: 19:30 03.11.2023)
© Sputnik/ Сергей СубботинАлександр Грушко
Александр Грушко - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.11.2023
© Sputnik/ Сергей Субботин
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Россия МДҲ мамлакатлари билан кўп томонлама муносабатларни ривожлаштиришга алоҳида эътибор қаратади.
ТОШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Россия Ўзбекистоннинг Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) ҳамкорликни мустаҳкамлашга бўлган интилишини олқишлайди ва юксак қадрлайди. Бу ҳақда Россия ТИВ раҳбари ўринбосари Александр Глушко Самарқанддаги Верона Евроосиё иқтисодий форумида маълум қилди.

“Тошкентда, Ўзбекистон заминида Евроосиё интеграциясига ўсиб бораётган қизиқиш намоён этилаётганини мамнуният билан қайд этамиз. Бу Ўзбекистон Республикаси 2020 йилда ЕОИИ ҳузурида кузатувчи давлат мақомини олиши билан тасдиқланади. Бу ўзбек дўстларимизга иттифоқнинг фаолият масалаларини чуқурроқ ўрганишга имкон беради. Биз ЕОИИдаги ҳамкорликни зичлашга бўлган бу кайфиятни олқишлаймиз ва юксак қадрлаймиз”, - деди Грушко.

Вазир ўринбосари Россия МДҲ мамлакатлари билан кўп томонлама муносабатларни ривожлаштиришга алоҳида эътибор қаратишини қайд этди.
У асосий вазифалар Ҳамдўстликда савдо-иқтисодий алоқаларни кенгайтириш, инвестициянинг ижобий муҳитини қўллаб-қувватлаш, технологик суверенитетни мустаҳкамлаш эканини урғулади.
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