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https://sputniknews.uz/20231103/mirziyoev-qozogistonga-amaliy-tashrifini-yakunladi-40670725.html
Мирзиёев Қозоғистонга амалий ташрифини якунлади
Мирзиёев Қозоғистонга амалий ташрифини якунлади
Аэропортда давлат раҳбарини Қозоғистон бош вазири Алихан Смаилов кузатиб қўйди.
2023-11-03T16:16+0500
2023-11-03T16:17+0500
сиёсат
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
қозоғистон
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ТОШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Туркий давлатлар ташкилоти саммитида иштирок этиш учун Остона шаҳрига амалий ташрифини якунлади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Саммит доирасида Шавкат Мирзиёевга туркий халқлар оиласининг бирлигини мустаҳкамлашга, туркий мамлакатларнинг манфаатлари ва қарашларини халқаро майдонда фаол илгари суришга қўшган улкан ҳиссаси учун “Туркий дунёнинг олий ордени” тантанали топширилди.Ташриф дастуридаги тадбирлар якунлангач, Ўзбекистон президенти Тошкентга жўнаб кетди. Аэропортда давлат раҳбарини Қозоғистон бош вазири Алихан Смаилов кузатиб қўйди.
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мирзиёев қозоғистонга амалий ташрифини якунлади
мирзиёев қозоғистонга амалий ташрифини якунлади

Мирзиёев Қозоғистонга амалий ташрифини якунлади

16:16 03.11.2023 (янгиланди: 16:17 03.11.2023)
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Аэропортда давлат раҳбарини Қозоғистон бош вазири Алихан Смаилов кузатиб қўйди.
ТОШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Туркий давлатлар ташкилоти саммитида иштирок этиш учун Остона шаҳрига амалий ташрифини якунлади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбарлари кенгашининг навбатдаги йиғилишида Ўзбекистон етакчиси Ўзбекистоннинг ташкилотга раислигида эришилган асосий натижаларни қайд этди, тузилмани янада ривожлантириш ва туркий мамлакатлар ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашнинг устувор йўналишлари борасидаги фикрларини баён қилди, қатор муҳим таклиф ва ташаббусларни илгари сурди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Астану для участия в саммите Организации тюркских государств и отбыл в Ташкент.
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану для участия в саммите Организации тюркских государств и отбыл в Ташкент. - Sputnik Ўзбекистон
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Астану для участия в саммите Организации тюркских государств и отбыл в Ташкент.
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану для участия в саммите Организации тюркских государств и отбыл в Ташкент. - Sputnik Ўзбекистон
2/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Астану для участия в саммите Организации тюркских государств и отбыл в Ташкент.
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану для участия в саммите Организации тюркских государств и отбыл в Ташкент. - Sputnik Ўзбекистон
3/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Астану для участия в саммите Организации тюркских государств и отбыл в Ташкент.
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану для участия в саммите Организации тюркских государств и отбыл в Ташкент. - Sputnik Ўзбекистон
4/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Астану для участия в саммите Организации тюркских государств и отбыл в Ташкент.
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану для участия в саммите Организации тюркских государств и отбыл в Ташкент. - Sputnik Ўзбекистон
5/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Астану для участия в саммите Организации тюркских государств и отбыл в Ташкент.
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану для участия в саммите Организации тюркских государств и отбыл в Ташкент. - Sputnik Ўзбекистон
6/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
Саммит доирасида Шавкат Мирзиёевга туркий халқлар оиласининг бирлигини мустаҳкамлашга, туркий мамлакатларнинг манфаатлари ва қарашларини халқаро майдонда фаол илгари суришга қўшган улкан ҳиссаси учун “Туркий дунёнинг олий ордени” тантанали топширилди.
Ташриф дастуридаги тадбирлар якунлангач, Ўзбекистон президенти Тошкентга жўнаб кетди. Аэропортда давлат раҳбарини Қозоғистон бош вазири Алихан Смаилов кузатиб қўйди.
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