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https://sputniknews.uz/20231103/markaziy-osiyoda-korruptsiyaga-qarshi-konventsiyani-tezlashtirish-boyicha-platforma-ishga-tushiriladi-40632171.html
Марказий Осиёда Коррупцияга қарши конвенцияни тезлаштириш бўйича платформа ишга туширилади
Марказий Осиёда Коррупцияга қарши конвенцияни тезлаштириш бўйича платформа ишга туширилади
БМТнинг Гиёҳванд моддалар ва жиноятчиликка қарши курашиш бошқармаси томонидан Марказий Осиёда Коррупцияга қарши конвенцияни жадал амалга ошириш бўйича минтақавий платформани ишга тушириш кўзда тутилмоқда.
2023-11-03T08:49+0500
2023-11-03T09:00+0500
жамият
марказий осиё
коррупция
коррупцияга қарши курашиш агентлиги
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ТОШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Марказий Осиёда Коррупцияга қарши конвенцияни жадал амалга ошириш бўйича минтақавий платформани ишга тушириш кўзда тутилмоқда. Бу ҳақда Коррупцияга қарши курашиш агентлиги хабар берди.Кеча, 2 ноябрь куни Коррупцияга қарши курашиш агентлиги томонидан БМТнинг Гиёҳванд моддалар ва жиноятчиликка қарши курашиш бошқармаси кўмагида ташкил этилган “Марказий Осиёда БМТ Коррупцияга қарши конвенциясининг амалга оширилишини жадаллаштириш бўйича Минтақавий конференция” бўлиб ўтди.Унда Марказий Осиё давлатларининг коррупцияга қарши курашиш бўйича масъул давлат идоралари раҳбар ва ходимлари, халқаро ва нодавлат ташкилотларнинг етакчи экспертлари, оммавий ахборот воситалари вакиллари иштирок этди.Минтақавий платформанинг мақсади Платформа ишида иштирок этувчи мамлакатлар томонидан БМТнинг Коррупцияга қарши Конвенцияси қоидаларини янада самарали амалга оширишга кўмаклашиш, бу борада минтақа мамлакатларининг ўзаро ҳамкорлигини мустаҳкамлаш ва ривожлантиришдан иборат.
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коррупцияга қарши конвенцияни тезлаштириш бўйича платформа
коррупцияга қарши конвенцияни тезлаштириш бўйича платформа

Марказий Осиёда Коррупцияга қарши конвенцияни тезлаштириш бўйича платформа ишга туширилади

08:49 03.11.2023 (янгиланди: 09:00 03.11.2023)
© Антикоррупционное агентство“Марказий Осиёда БМТ Коррупцияга қарши конвенциясининг амалга оширилишини жадаллаштириш бўйича Минтақавий конференция” бўлиб ўтди
“Марказий Осиёда БМТ Коррупцияга қарши конвенциясининг амалга оширилишини жадаллаштириш бўйича Минтақавий конференция” бўлиб ўтди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.11.2023
© Антикоррупционное агентство
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БМТнинг Гиёҳванд моддалар ва жиноятчиликка қарши курашиш бошқармаси томонидан Марказий Осиёда Коррупцияга қарши конвенцияни жадал амалга ошириш бўйича минтақавий платформани ишга тушириш кўзда тутилмоқда.
ТОШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Марказий Осиёда Коррупцияга қарши конвенцияни жадал амалга ошириш бўйича минтақавий платформани ишга тушириш кўзда тутилмоқда. Бу ҳақда Коррупцияга қарши курашиш агентлиги хабар берди.
Кеча, 2 ноябрь куни Коррупцияга қарши курашиш агентлиги томонидан БМТнинг Гиёҳванд моддалар ва жиноятчиликка қарши курашиш бошқармаси кўмагида ташкил этилган “Марказий Осиёда БМТ Коррупцияга қарши конвенциясининг амалга оширилишини жадаллаштириш бўйича Минтақавий конференция” бўлиб ўтди.
© Антикоррупционное агентствоПланируется запуск региональной платформы по быстрой реализации Конвенции против коррупции в Центральной Азии
Планируется запуск региональной платформы по быстрой реализации Конвенции против коррупции в Центральной Азии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.11.2023
Планируется запуск региональной платформы по быстрой реализации Конвенции против коррупции в Центральной Азии
© Антикоррупционное агентство
Унда Марказий Осиё давлатларининг коррупцияга қарши курашиш бўйича масъул давлат идоралари раҳбар ва ходимлари, халқаро ва нодавлат ташкилотларнинг етакчи экспертлари, оммавий ахборот воситалари вакиллари иштирок этди.
Таъкидланишича, БМТнинг Гиёҳванд моддалар ва жиноятчиликка қарши курашиш бошқармаси томонидан Марказий Осиёда Коррупцияга қарши конвенцияни жадал амалга ошириш бўйича минтақавий платформани ишга тушириш кўзда тутилмоқда.
© Антикоррупционное агентствоПланируется запуск региональной платформы по быстрой реализации Конвенции против коррупции в Центральной Азии
Планируется запуск региональной платформы по быстрой реализации Конвенции против коррупции в Центральной Азии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.11.2023
Планируется запуск региональной платформы по быстрой реализации Конвенции против коррупции в Центральной Азии
© Антикоррупционное агентство
Минтақавий платформанинг мақсади Платформа ишида иштирок этувчи мамлакатлар томонидан БМТнинг Коррупцияга қарши Конвенцияси қоидаларини янада самарали амалга оширишга кўмаклашиш, бу борада минтақа мамлакатларининг ўзаро ҳамкорлигини мустаҳкамлаш ва ривожлантиришдан иборат.
© Антикоррупционное агентствоПланируется запуск региональной платформы по быстрой реализации Конвенции против коррупции в Центральной Азии
Планируется запуск региональной платформы по быстрой реализации Конвенции против коррупции в Центральной Азии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.11.2023
Планируется запуск региональной платформы по быстрой реализации Конвенции против коррупции в Центральной Азии
© Антикоррупционное агентство
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