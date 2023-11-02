https://sputniknews.uz/20231102/rossiya-aviakompaniyasi-toshkent-va-qozonni-togridan-togri-reyslar-bilan-boglamoqda-40605723.html
Россия авиакомпанияси Тошкент ва Қозонни тўғридан-тўғри рейслар билан боғламоқда
Россия авиакомпанияси Тошкент ва Қозонни тўғридан-тўғри рейслар билан боғламоқда
Парвозлар жорий йилнинг 16 ноябрида бошланиши режалаштирилган.
2023-11-02T14:48+0500
2023-11-02T14:48+0500
2023-11-02T14:48+0500
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ТОШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Россиянинг “Red Wings” авиакомпанияси Қозон — Тошкент — Қозон йўналиши бўйича мунтазам йўловчи қатновларини йўлга қўймоқда. Бу ҳақда “Uzbekistan Airports” хабар берди.“Red Wings” — Домодедово аэропортида жойлашган Россия авиакомпанияси бўлиб, мунтазам ва чартер йўловчи рейсларини амалга оширишга ихтисослашган. Бугунги кунда авиаташувчи Ўзбекистоннинг бешта шаҳридан Россия Федерациясининг бешта шаҳрига парвозларни амалга оширмоқда.
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россия авиакомпанияси тошкент ва қозонни тўғридан-тўғри рейслар билан боғламоқда
россия авиакомпанияси тошкент ва қозонни тўғридан-тўғри рейслар билан боғламоқда
Россия авиакомпанияси Тошкент ва Қозонни тўғридан-тўғри рейслар билан боғламоқда
Парвозлар жорий йилнинг 16 ноябрида бошланиши режалаштирилган.
ТОШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik.
Россиянинг “Red Wings” авиакомпанияси Қозон — Тошкент — Қозон йўналиши бўйича мунтазам йўловчи қатновларини йўлга қўймоқда. Бу ҳақда “Uzbekistan Airports” хабар берди
.
Шаҳарлар ўртасида парвозлар жорий йилнинг 16 ноябрида бошланиши режалаштирилган. Рейслар ҳафтада бир марта, пайшанба кунлари SU95 типидаги самолётларда мунтазам равишда амалга оширилади.
“Red Wings” — Домодедово аэропортида жойлашган Россия авиакомпанияси бўлиб, мунтазам ва чартер йўловчи рейсларини амалга оширишга ихтисослашган. Бугунги кунда авиаташувчи Ўзбекистоннинг бешта шаҳридан Россия Федерациясининг бешта шаҳрига парвозларни амалга оширмоқда.