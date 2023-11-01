https://sputniknews.uz/20231101/tor-m1-dushman-dronlarini-qanday-yoq-qilmoqda-40560411.html

Тор-М1 душман дронларини қандай йўқ қилмоқда — видео

Тор-М1 душман дронларини қандай йўқ қилмоқда — видео

"Тор-М1" зенит-ракета мажмуаси Красний Лиман йўналишида сўнгги бир неча ой давомида душманнинг 200 дан ортиқ учувчисиз аппаратларини йўқ қилди. 01.11.2023, Sputnik Ўзбекистон

2023-11-01T14:52+0500

2023-11-01T14:52+0500

2023-11-01T15:17+0500

видео

россия

украина

луганск халқ республикаси (лхр)

россия мудофаа вазирлиги

зенит-ракета комплекслари

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ТОШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. "Тор-М1" ҳаво ҳужумига қарши мудофаа тизими экипажлари махсус операция зонасида камикадзе дронларнинг ҳужумини қайтарди, деб хабар берди РИА Новости Россия Мудофаа вазирлигига асосан.Департамент маълумотларига кўра, Марказий ҳарбий округига қарашли "Тор-М1" зенит-ракета мажмуаси Красний Лиман йўналишида сўнгги бир неча ой давомида Россия қўшинларини ҳаво ҳужумидан мудофаа қилиш жараёнида душманнинг 200 дан ортиқ учувчисиз аппаратларини йўқ қилган. Йўқ қилинган дронлар орасида "Лелека", "Фурия", "Мигун" каби турли хил разведка ва ҳужумчи ва камикадзе дронлар бор, деди журналистларга чақирув белгиси "Минус" бўлган ҳарбий хизматчи.

украина

луганск халқ республикаси (лхр)

2023

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Как "Тор-М1" уничтожает вражеские дроны-камикадзе

"Тор-М1" Центрального военного округа уничтожает в зоне спецоперации вражеские дроны-камикадзе. За последние несколько месяцев расчет, прикрывая мотострелков, уничтожил на краснолиманском направлении более 200 различных БПЛА. Кадры Минобороны.

2023-11-01T14:52+0500

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