Тор-М1 душман дронларини қандай йўқ қилмоқда — видео

ТОШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. "Тор-М1" ҳаво ҳужумига қарши мудофаа тизими экипажлари махсус операция зонасида камикадзе дронларнинг ҳужумини қайтарди, деб хабар берди РИА Новости Россия Мудофаа вазирлигига асосан.Департамент маълумотларига кўра, Марказий ҳарбий округига қарашли "Тор-М1" зенит-ракета мажмуаси Красний Лиман йўналишида сўнгги бир неча ой давомида Россия қўшинларини ҳаво ҳужумидан мудофаа қилиш жараёнида душманнинг 200 дан ортиқ учувчисиз аппаратларини йўқ қилган. Йўқ қилинган дронлар орасида "Лелека", "Фурия", "Мигун" каби турли хил разведка ва ҳужумчи ва камикадзе дронлар бор, деди журналистларга чақирув белгиси "Минус" бўлган ҳарбий хизматчи.
украина
луганск халқ республикаси (лхр)
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Как "Тор-М1" уничтожает вражеские дроны-камикадзе
"Тор-М1" Центрального военного округа уничтожает в зоне спецоперации вражеские дроны-камикадзе. За последние несколько месяцев расчет, прикрывая мотострелков, уничтожил на краснолиманском направлении более 200 различных БПЛА. Кадры Минобороны.
"Тор-М1" зенит-ракета мажмуаси Красний Лиман йўналишида сўнгги бир неча ой давомида душманнинг 200 дан ортиқ учувчисиз аппаратларини йўқ қилди.
ТОШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. "Тор-М1" ҳаво ҳужумига қарши мудофаа тизими экипажлари махсус операция зонасида камикадзе дронларнинг ҳужумини қайтарди, деб хабар берди РИА Новости Россия Мудофаа вазирлигига асосан.
“Тор-М1 зенит-ракета мажмуаси экипажи жанговар навбатчилик пайтида душманнинг учувчисиз аппаратлари ҳужумини аниқлади. Қўшинлар позициялари ва қўмондонлик пунктларини ҳимоя қилиш учун ЗРМ экипажи душман камикадзе дронини 300 миллиметрли бошқарилувчи зенит ракеталари билан йўқ қилишга қарор қилди”, — дейилади хабарда.
Департамент маълумотларига кўра, Марказий ҳарбий округига қарашли "Тор-М1" зенит-ракета мажмуаси Красний Лиман йўналишида сўнгги бир неча ой давомида Россия қўшинларини ҳаво ҳужумидан мудофаа қилиш жараёнида душманнинг 200 дан ортиқ учувчисиз аппаратларини йўқ қилган.
Йўқ қилинган дронлар орасида "Лелека", "Фурия", "Мигун" каби турли хил разведка ва ҳужумчи ва камикадзе дронлар бор, деди журналистларга чақирув белгиси "Минус" бўлган ҳарбий хизматчи.
Тор-М1 — зенит ракета мажмуаси
Тор-М1 — самолёт, вертолёт, учувчисиз аппаратлар, ракета ва бошқа ўрта, паст ва ўта паст баландликларда ва мураккаб ҳаво шароитларида учувчи аэродинамик нишонларни йўқ қилишга мўлжалланган зенит-ракета мажмуаси.