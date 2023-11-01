Боғчаларда хитой тилини иккинчи чет тили сифатида ўқитиш муҳокама қилинди

© Агентство дошкольного образования Состоялась встреча Первого заместителя министра дошкольного и школьного образования – Директора Агентства дошкольного образования А. Шин с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Республике Узбекистан Юй Цзюнь