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https://oz.sputniknews.uz/20231101/mttlarda-xitoy-tilini-ikkinchi-chet-tili-sifatida-oqitish-muhokama-qilindi-40545760.html
Боғчаларда хитой тилини иккинчи чет тили сифатида ўқитиш муҳокама қилинди
Боғчаларда хитой тилини иккинчи чет тили сифатида ўқитиш муҳокама қилинди
Хитой элчисига 2017 йилдан буён Ўзбекистонда мактабгача таълим соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотлар ҳақида, шунингдек, ушбу жараёнларда Мактабгача таълим агентлигининг роли ва ўрни борасида маълумот берилди.
2023-11-01T10:22+0500
2023-11-01T10:51+0500
жамият
ўзбекистон
хитой
мактабгача таълим
мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги
ҳамкорлик
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ТОШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Мактабгача ва мактаб таълими вазирининг биринчи ўринбосари – Мактабгача таълим агентлиги директори Агриппина Шин Хитойнинг Фавқулодда ва мухтор элчиси Ю Жун билан учрашди. Бу ҳақда агентлик матбуот хизмати хабар берди.Мактабгача таълим агентлигида бўлиб ўтган учрашув давомида Хитой элчисига 2017 йилдан буён Ўзбекистонда мактабгача таълим соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотлар ҳақида, шунингдек, ушбу жараёнларда Мактабгача таълим агентлигининг роли ва ўрни борасида маълумот берилди.Музокаралар якунида томонлар мактабгача таълим соҳасидаги Ўзбекистон-Хитой ҳамкорлигини давом эттириш ва мустаҳкамлашга келишиб олишди.
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мттларда хитой тилини иккинчи чет тили сифатида ўқитиш муҳокама қилинди
мттларда хитой тилини иккинчи чет тили сифатида ўқитиш муҳокама қилинди

Боғчаларда хитой тилини иккинчи чет тили сифатида ўқитиш муҳокама қилинди

10:22 01.11.2023 (янгиланди: 10:51 01.11.2023)
© Агентство дошкольного образованияМактабгача таълим агентлиги директори Агриппина Шин Хитойнинг Фавқулодда ва мухтор элчиси Ю Жун билан учрашди
Мактабгача таълим агентлиги директори Агриппина Шин Хитойнинг Фавқулодда ва мухтор элчиси Ю Жун билан учрашди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.11.2023
© Агентство дошкольного образования
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Хитой элчисига 2017 йилдан буён Ўзбекистонда мактабгача таълим соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотлар ҳақида, шунингдек, ушбу жараёнларда Мактабгача таълим агентлигининг роли ва ўрни борасида маълумот берилди.
ТОШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Мактабгача ва мактаб таълими вазирининг биринчи ўринбосари – Мактабгача таълим агентлиги директори Агриппина Шин Хитойнинг Фавқулодда ва мухтор элчиси Ю Жун билан учрашди. Бу ҳақда агентлик матбуот хизмати хабар берди.
© Агентство дошкольного образованияСостоялась встреча Первого заместителя министра дошкольного и школьного образования – Директора Агентства дошкольного образования А. Шин с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Республике Узбекистан Юй Цзюнь
Состоялась встреча Первого заместителя министра дошкольного и школьного образования – Директора Агентства дошкольного образования А. Шин с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Республике Узбекистан Юй Цзюнь - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.11.2023
Состоялась встреча Первого заместителя министра дошкольного и школьного образования – Директора Агентства дошкольного образования А. Шин с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Республике Узбекистан Юй Цзюнь
© Агентство дошкольного образования
Мактабгача таълим агентлигида бўлиб ўтган учрашув давомида Хитой элчисига 2017 йилдан буён Ўзбекистонда мактабгача таълим соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотлар ҳақида, шунингдек, ушбу жараёнларда Мактабгача таълим агентлигининг роли ва ўрни борасида маълумот берилди.
Шунингдек, Хитой томони билан аввал эришилган келишувларни янгилаш, хусусан, Тошкент шаҳридаги 2 та давлат мактабгача таълим ташкилотларида хитой тилини иккинчи чет тили сифатида ўқитиш, таълим жараёнига рақамли контентни жорий этиш, дидактик материалларни ишлаб чиқишда инновацион ечимлардан фойдаланиш ва бу борадаги масалалар муҳокама қилинди.
© Агентство дошкольного образованияСостоялась встреча Первого заместителя министра дошкольного и школьного образования – Директора Агентства дошкольного образования А. Шин с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Республике Узбекистан Юй Цзюнь
Состоялась встреча Первого заместителя министра дошкольного и школьного образования – Директора Агентства дошкольного образования А. Шин с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Республике Узбекистан Юй Цзюнь - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.11.2023
Состоялась встреча Первого заместителя министра дошкольного и школьного образования – Директора Агентства дошкольного образования А. Шин с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Республике Узбекистан Юй Цзюнь
© Агентство дошкольного образования
Музокаралар якунида томонлар мактабгача таълим соҳасидаги Ўзбекистон-Хитой ҳамкорлигини давом эттириш ва мустаҳкамлашга келишиб олишди.
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