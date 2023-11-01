https://sputniknews.uz/20231101/aqsh-musulmonlar-kengashi-bayden-gazo-sektori-ultimatum-40546681.html
АҚШ мусулмонлар кенгаши Байденга Ғазо сектори бўйича ультиматум қўйди
АҚШ мусулмонлар кенгаши Байденга Ғазо сектори бўйича ультиматум қўйди
Қўшма Штатлар Мусулмонлар кенгаши Байденга Ғазода ўт очишни тўхтатиш учун ультиматум қўйди.
2023-11-01T09:54+0500
2023-11-01T09:54+0500
2023-11-01T10:54+0500
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ТОШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. АҚШ Миллий мусулмон демократик кенгаши президент Жо Байденга ультиматум қўйиб, Ғазо секторида ўт очишни тўхтатишни талаб қилди. Бу ҳақда РИА Новости "Reuters" нашрига таяниб хабар берди.Агентлик маълумотларига кўра, кенгаш ўт очишни тўхтатиш учун зудлик билан чоралар кўрмаса, 2024 йилги президентлик сайловларида Байденга хайрия ва овоз беришдан бош тортиш учун миллионлаб мусулмон сайловчиларни сафарбар қилишга ҳаракат қилади.Сешанба куни АҚШ давлат котиби Энтони Блинкен Фаластиннинг ҲАМАС ҳаракати хавф туғдиришни бас қилмагунча, АҚШ Исроил билан жанговар ҳаракатларни давом эттириш заруратида бирдам эканлигини айтди.
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қўшма штатлар мусулмонлар кенгаши байден ғазо ўт очиш тўхтатиш ультиматум ақш миллий мусулмон демократик кенгаши
қўшма штатлар мусулмонлар кенгаши байден ғазо ўт очиш тўхтатиш ультиматум ақш миллий мусулмон демократик кенгаши
АҚШ мусулмонлар кенгаши Байденга Ғазо сектори бўйича ультиматум қўйди
09:54 01.11.2023 (янгиланди: 10:54 01.11.2023)
Қўшма Штатлар Мусулмонлар кенгаши Байденга Ғазода ўт очишни тўхтатиш учун ультиматум қўйди.
ТОШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik.
АҚШ Миллий мусулмон демократик кенгаши президент Жо Байденга ультиматум қўйиб, Ғазо секторида ўт очишни тўхтатишни талаб қилди. Бу ҳақда РИА Новости "Reuters" нашрига таяниб хабар берди.
“Миллий Мусулмон Демократик Кенгаши Байденни Исроилга ўз таъсиридан фойдаланиб, соат 17:00 гача ўт очишни тўхтатишга чақирди”, — дейилади хабарда.
Агентлик маълумотларига кўра, кенгаш ўт очишни тўхтатиш учун зудлик билан чоралар кўрмаса, 2024 йилги президентлик сайловларида Байденга хайрия ва овоз беришдан бош тортиш учун миллионлаб мусулмон сайловчиларни сафарбар қилишга ҳаракат қилади.
“Сизнинг маъмуриятингизнинг сўзсиз ёрдами, жумладан, молиялаштириш ва қурол-яроғлар тинч аҳолининг қурбон бўлишига олиб келган ва сайловчилар ишончига путур етказган зўравонликларни давом эттиришда муҳим рол ўйнади”, — дея қўшимча қилинган хабарда.
Сешанба куни АҚШ давлат котиби Энтони Блинкен Фаластиннинг ҲАМАС ҳаракати хавф туғдиришни бас қилмагунча, АҚШ Исроил билан жанговар ҳаракатларни давом эттириш заруратида бирдам эканлигини айтди.