Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20231031/fargona-retro-avtomobillar-40511806.html
Фарғонада ретро автомобиллар намойиш этилди — фото
Фарғонада ретро автомобиллар намойиш этилди — фото
Улар орасида Horch кабриолети ва "Волга" ГАЗ 21 автомобиллари бор.
2023-10-31T12:53+0500
2023-10-31T12:53+0500
жамият
ўзбекистон
фарғона
автомобил
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1f/40506917_0:103:1280:823_1920x0_80_0_0_97d06e9fc639b02ce7dcc8bc692940d3.jpg
ТОШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Фарғонада “Ретро автомобиллар” кўргазмаси ташкил этилди, дея хабар берди Туризм қўмитаси.Фарғона вилояти Тошлоқ туманида “Ретро автомобиллар” кўргазмаси ўтказилди. У Ўзбекистон авто-мото туризм ассоциацияси билан ҳамкорликда “Дрифт шоу” тадбирлари доирасида бўлиб ўтди.Кўргазмада 200 га яқин ретро автобиллар номойиш этилди. Белгиланган ҳудудда машиналар иштирокида махсус “парад” ташкил этилди. Улар орасида Horch кабриолети ва "Волга" ГАЗ 21 автомобиллари бор.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1f/40506917_144:0:1279:851_1920x0_80_0_0_7e550d96bb18b5cd7b67aec48f134137.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
horch кабриолети "волга" газ 21 фарғона “ретро автомобиллар” кўргазмаси
horch кабриолети "волга" газ 21 фарғона “ретро автомобиллар” кўргазмаси

Фарғонада ретро автомобиллар намойиш этилди — фото

12:53 31.10.2023
© Пресс-служба министерстваи туризма РУЗФарғонада “Ретро автомобиллар” кўргазмаси ташкил этилди
Фарғонада “Ретро автомобиллар” кўргазмаси ташкил этилди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.10.2023
© Пресс-служба министерстваи туризма РУЗ
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Улар орасида Horch кабриолети ва "Волга" ГАЗ 21 автомобиллари бор.
ТОШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Фарғонада “Ретро автомобиллар” кўргазмаси ташкил этилди, дея хабар берди Туризм қўмитаси.
Фарғона вилояти Тошлоқ туманида “Ретро автомобиллар” кўргазмаси ўтказилди. У Ўзбекистон авто-мото туризм ассоциацияси билан ҳамкорликда “Дрифт шоу” тадбирлари доирасида бўлиб ўтди.
© Пресс-служба министерстваи туризма РУЗФарғонада “Ретро автомобиллар” кўргазмаси ташкил этилди
В Фергане организована выставка Ретро-автомобили - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.10.2023
Фарғонада “Ретро автомобиллар” кўргазмаси ташкил этилди
© Пресс-служба министерстваи туризма РУЗ
Кўргазмада 200 га яқин ретро автобиллар номойиш этилди. Белгиланган ҳудудда машиналар иштирокида махсус “парад” ташкил этилди.
© Ферганское областное управление по экологии Фарғонада “Ретро автомобиллар” кўргазмаси ташкил этилди
Ретро-автомобили показали в Фергане - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.10.2023
Фарғонада “Ретро автомобиллар” кўргазмаси ташкил этилди
© Ферганское областное управление по экологии
Улар орасида Horch кабриолети ва "Волга" ГАЗ 21 автомобиллари бор.
© Ферганское областное управление по экологии Фарғонада “Ретро автомобиллар” кўргазмаси ташкил этилди
Ретро-автомобили показали в Фергане - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.10.2023
Фарғонада “Ретро автомобиллар” кўргазмаси ташкил этилди
© Ферганское областное управление по экологии
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0