Фарғонада ретро автомобиллар намойиш этилди — фото
© Пресс-служба министерстваи туризма РУЗФарғонада “Ретро автомобиллар” кўргазмаси ташкил этилди
© Пресс-служба министерстваи туризма РУЗ
Улар орасида Horch кабриолети ва "Волга" ГАЗ 21 автомобиллари бор.
ТОШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Фарғонада “Ретро автомобиллар” кўргазмаси ташкил этилди, дея хабар берди Туризм қўмитаси.
Фарғона вилояти Тошлоқ туманида “Ретро автомобиллар” кўргазмаси ўтказилди. У Ўзбекистон авто-мото туризм ассоциацияси билан ҳамкорликда “Дрифт шоу” тадбирлари доирасида бўлиб ўтди.
© Пресс-служба министерстваи туризма РУЗФарғонада “Ретро автомобиллар” кўргазмаси ташкил этилди
Фарғонада “Ретро автомобиллар” кўргазмаси ташкил этилди
© Пресс-служба министерстваи туризма РУЗ
Кўргазмада 200 га яқин ретро автобиллар номойиш этилди. Белгиланган ҳудудда машиналар иштирокида махсус “парад” ташкил этилди.
© Ферганское областное управление по экологии Фарғонада “Ретро автомобиллар” кўргазмаси ташкил этилди
Фарғонада “Ретро автомобиллар” кўргазмаси ташкил этилди
© Ферганское областное управление по экологии
Улар орасида Horch кабриолети ва "Волга" ГАЗ 21 автомобиллари бор.
© Ферганское областное управление по экологии Фарғонада “Ретро автомобиллар” кўргазмаси ташкил этилди
Фарғонада “Ретро автомобиллар” кўргазмаси ташкил этилди
© Ферганское областное управление по экологии