https://sputniknews.uz/20231030/toshkent-figurali-uchish-turnir-eng-yorqin-fotosurat-40473869.html
Тошкентда фигурали учиш бўйича турнир — 14 та энг ёрқин фотосурат
Тошкентда фигурали учиш бўйича турнир — 14 та энг ёрқин фотосурат
Пойтахтда фигурали учиш бўйича Global Skating Academy лойиҳасининг клублар ўртасидаги халқаро турнири бўлиб ўтди. Тадбирдаги энг қизиқ жараёнлар — Sputnik фото тасмасида.
2023-10-30T15:16+0500
2023-10-30T15:16+0500
2023-10-30T15:57+0500
ўзбекистон
фигурали учиш
фото
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Турнирни ўтказишдан мақсад — клублар спортини ривожлантириш ва улар ўртасида мусобақалар ташкил этишдан иборат.Унда Ўзбекистон, Россия, Қозоғистон, Қирғизистон, Туркманистон ва БААдан 21 та клуб вакиллари иштирок этди. Булар 27-29 октябрь кунлари 5 хил тоифада иштирок этган 130 нафар фигурали учувчилардир.Мусобақа якунида ғолибларга медаллар ва эсдалик совғалари топширилди.Junior Men категорияси ғолиблари: Junior Women категорияси ғолиблари:
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тошкент фигурали учиш бўйича global skating academy лойиҳаси клублар ўртасидаги халқаро турнир
тошкент фигурали учиш бўйича global skating academy лойиҳаси клублар ўртасидаги халқаро турнир
Тошкентда фигурали учиш бўйича турнир — 14 та энг ёрқин фотосурат 15:16 30.10.2023 (янгиланди: 15:57 30.10.2023)
Пойтахтда фигурали учиш бўйича "Global Skating Academy" лойиҳасининг клублар ўртасидаги халқаро турнири бўлиб ўтди. Тадбирдаги энг қизиқ жараёнлар — Sputnik фототасмасида.
Турнирни ўтказишдан мақсад — клублар спортини ривожлантириш ва улар ўртасида мусобақалар ташкил этишдан иборат.
Унда Ўзбекистон, Россия, Қозоғистон, Қирғизистон, Туркманистон ва БААдан 21 та клуб вакиллари иштирок этди.
Булар 27-29 октябрь кунлари 5 хил тоифада иштирок этган 130 нафар фигурали учувчилардир.
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Илья Неретин, Конькида фигурали учиш академияси, (Санкт-Петербург, Россия).
Илья Неретин, Конькида фигурали учиш академияси, (Санкт-Петербург, Россия).
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Севинч Рахимова, Спортнинг қишки ва мураккаб техник турлари бўйича Республика олий спорт маҳорати мактаби (Республика олий спорт маҳорат мактаби), (Тошкент, Ўзбекистон).
Севинч Рахимова, Спортнинг қишки ва мураккаб техник турлари бўйича Республика олий спорт маҳорати мактаби (Республика олий спорт маҳорат мактаби), (Тошкент, Ўзбекистон).
© Sputnik / Авенир Дебердеев
София Видрина, Спортнинг қишки ва мураккаб техник турлари бўйича Республика олий спорт маҳорати мактаби (Республика олий спорт маҳорат мактаби), (Тошкент, Ўзбекистон).
София Видрина, Спортнинг қишки ва мураккаб техник турлари бўйича Республика олий спорт маҳорати мактаби (Республика олий спорт маҳорат мактаби), (Тошкент, Ўзбекистон).
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фарах Ким-Нагди, Emirates Skating Club, (БАА).
Фарах Ким-Нагди, Emirates Skating Club, (БАА).
Коуссар Ибрайкызы, Чимкент муз мактаби, (Қозоғистон).
Коуссар Ибрайкызы, Чимкент муз мактаби, (Қозоғистон).
Виктория Токарева, (Владивосток, Россия).
Виктория Токарева, (Владивосток, Россия).
Айнур Бердиева, "Марал" клуби, (Туркманистон).
Айнур Бердиева, "Марал" клуби, (Туркманистон).
© Sputnik / Авенир Дебердеев
София Глаголевская, "Юлдузли муз" олимпия захиралари мактаби, (Санкт-Петербург, Россия).
София Глаголевская, "Юлдузли муз" олимпия захиралари мактаби, (Санкт-Петербург, Россия).
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Александр Семков, Конькида фигурали учиш академияси, (Санкт-Петербург, Россия).
Александр Семков, Конькида фигурали учиш академияси, (Санкт-Петербург, Россия).
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Лада Ильина, "Юлдузли муз" олимпия захиралари мактаби, (Санкт-Петербург, Россия).
Лада Ильина, "Юлдузли муз" олимпия захиралари мактаби, (Санкт-Петербург, Россия).
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Анастасия Марасанова, "Юлдузли муз" олимпия захиралари мактаби, (Санкт-Петербург, Россия).
Анастасия Марасанова, "Юлдузли муз" олимпия захиралари мактаби, (Санкт-Петербург, Россия).
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Александр Лакерник иккинчи ўринни эгаллаган Агата Петровани тақдирламоқда.
Александр Лакерник иккинчи ўринни эгаллаган Агата Петровани тақдирламоқда.
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Junior Women категорияси ғолиблари: 1 ўрин— Анастасия Марасанова (Россия), 2 ўрин— Агата Петрова (Россия), 3 ўрин— София Глаголевская (Россия).
Junior Women категорияси ғолиблари: 1 ўрин— Анастасия Марасанова (Россия), 2 ўрин— Агата Петрова (Россия), 3 ўрин— София Глаголевская (Россия).
Junior Men категорияси ғолиблари: 1 ўрин— Иван Рамзенков (Россия), 2 ўрин— Александр Семков (Россия), 3 ўрин— Илья Неретин (Россия).
Junior Men категорияси ғолиблари: 1 ўрин— Иван Рамзенков (Россия), 2 ўрин— Александр Семков (Россия), 3 ўрин— Илья Неретин (Россия).
Мусобақа якунида ғолибларга медаллар ва эсдалик совғалари топширилди.
Junior Men категорияси ғолиблари:
1 ўрин— Иван Рамзенков (Россия)
2 ўрин— Александр Семков (Россия)
3 ўрин— Илья Неретин (Россия)
Junior Women категорияси ғолиблари:
1 ўрин— Анастасия Марасанова (Россия)
2 ўрин— Агата Петрова (Россия)
3 ўрин— София Глаголевская (Россия)