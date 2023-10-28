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https://sputniknews.uz/20231028/ozbekistonning-isroildagi-elchixonasi-murojaat-bilan-chiqdi-40425584.html
Ўзбекистоннинг Исроилдаги элчихонаси мурожаат билан чиқди
Ўзбекистоннинг Исроилдаги элчихонаси мурожаат билан чиқди
“Илтимос, ўз ҳаётингизни эҳтиёт қилинг”, дейилади хабарда.
2023-10-28T11:05+0500
2023-10-28T11:05+0500
жамият
исроил
ўзбекистон
ўзбекистон фуқароси
элчихона
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ТОШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Ўзбекистоннинг Исроилдаги элчихонаси мурожаат билан чиқди. Унда Исроилдаги Ўзбекистон фуқароларидан элчихонага вақтинча келмай туриш сўралган.Мурожаатда элчихона консуллик бўлими ишонч телефонлари қолдирилган:Фавқулодда ҳолатларда ва шошилинч хабарлар учун:
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ўзбекистоннинг исроилдаги элчихонаси мурожаат билан чиқди
ўзбекистоннинг исроилдаги элчихонаси мурожаат билан чиқди

Ўзбекистоннинг Исроилдаги элчихонаси мурожаат билан чиқди

11:05 28.10.2023
© AP Photo / © AP Photo / Fatima ShbairРакетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа. Архивное фото
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / © AP Photo / Fatima Shbair
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“Илтимос, ўз ҳаётингизни эҳтиёт қилинг”, дейилади хабарда.
ТОШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Ўзбекистоннинг Исроилдаги элчихонаси мурожаат билан чиқди. Унда Исроилдаги Ўзбекистон фуқароларидан элчихонага вақтинча келмай туриш сўралган.
“Ҳозирги пайтда мамлакатда мураккаб вазият вужудга келаётганлигини эътиборга олиб ўзингизнинг шахсий хавфсизлик чораларини кўришингизни ва ракета отишмалари пайтида бошпаналарни тарк этмасликни тавсия этамиз. Заруриятсиз кўчага ва бошқа кўнгилочар муассасаларга ташриф буюрманг. Элчихонага (консуллик хизматларини олиш учун) келишни вақтинча тўхтатиб туришни сўраймиз. Илтимос, ўз ҳаётингизни эҳтиёт қилинг”, - дейилади хабарда.
Мурожаатда элчихона консуллик бўлими ишонч телефонлари қолдирилган:
03-672-2466
03-672-2371
03-758-5075
03-758-5076.
Фавқулодда ҳолатларда ва шошилинч хабарлар учун:
+972 54 485 1397.
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