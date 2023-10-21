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https://sputniknews.uz/20231021/paraosiyo-oyinlarida-ishtirok-etadigan-ozbekiston-delegatsiyasi-xanchjouga-etib-bordi-40189377.html
Параосиё ўйинларида иштирок этадиган Ўзбекистон делегацияси Ханчжоуга етиб борди
Параосиё ўйинларида иштирок этадиган Ўзбекистон делегацияси Ханчжоуга етиб борди
Мусобақада Ўзбекистон делегацияси 11 спорт турида 108 нафар параатлет билан иштирок этади.
2023-10-21T11:08+0500
2023-10-21T11:08+0500
спорт
ўзбекистон
хитой
миллий паралимпия қўмитаси
параосиё ўйинлари
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ТОШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Эртага Хитойнинг Ханжчоу шаҳрида IV Параосиё ўйинлари бошланади. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Ўзбекистон делегацияси мусобақага жўнаб кетиши олдидан Осиё Олимпия кенгаши вице-президенти О.Умаров, Ёшлар сиёсати ва спорт вазири ўринбосарлари - Ш.Маҳмудов ва М.Исмоилов, Ўзбекистон Миллий Олимпия қўмитаси Бош котиби О.Касимов, қўмита раиси ўринбосарлари – А.Камилов ҳамда Ш.Ташматовлар Миллий паралимпия қўмитасига ташриф буюришди. Уларни Осиё Паралимпия қўмитаси вице-президенти – Ўзбекистон Миллий паралимпия қўмитаси раиси М.Ташходжаев кутиб олди.Параосиё ўйинларида иштирок этадиган Ўзбекистон делегацияси бугун Ханчжоуга етиб борди. Маълумот учун, бу галги мусобақада Ўзбекистон делегацияси 11 спорт турида 108 нафар параатлет билан иштирок этади.
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параосиё ўйинларида иштирок этадиган ўзбекистон делегацияси ханчжоуга етиб борди
параосиё ўйинларида иштирок этадиган ўзбекистон делегацияси ханчжоуга етиб борди

Параосиё ўйинларида иштирок этадиган Ўзбекистон делегацияси Ханчжоуга етиб борди

11:08 21.10.2023
© НОКIV Параосиё ўйинлари иштирокчилари
IV Параосиё ўйинлари иштирокчилари - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.10.2023
© НОК
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НовостиTelegram
Мусобақада Ўзбекистон делегацияси 11 спорт турида 108 нафар параатлет билан иштирок этади.
ТОШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Эртага Хитойнинг Ханжчоу шаҳрида IV Параосиё ўйинлари бошланади. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
Ўзбекистон делегацияси мусобақага жўнаб кетиши олдидан Осиё Олимпия кенгаши вице-президенти О.Умаров, Ёшлар сиёсати ва спорт вазири ўринбосарлари - Ш.Маҳмудов ва М.Исмоилов, Ўзбекистон Миллий Олимпия қўмитаси Бош котиби О.Касимов, қўмита раиси ўринбосарлари – А.Камилов ҳамда Ш.Ташматовлар Миллий паралимпия қўмитасига ташриф буюришди. Уларни Осиё Паралимпия қўмитаси вице-президенти – Ўзбекистон Миллий паралимпия қўмитаси раиси М.Ташходжаев кутиб олди.
© НОКОфициальные лица отечественного спорта пожелали удачи параатлетам
Официальные лица отечественного спорта пожелали удачи параатлетам - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.10.2023
Официальные лица отечественного спорта пожелали удачи параатлетам
© НОК
Тантанали кузатиш тадбири олдидан Ўзбекистон делегациясининг ушбу комплекс мусобақага кўрган тайёргарлиги, кутилаётган натижаларга бағишланган тақдимот бўлиб ўтди.
© НОКОфициальные лица отечественного спорта пожелали удачи параатлетам
Официальные лица отечественного спорта пожелали удачи параатлетам - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.10.2023
Официальные лица отечественного спорта пожелали удачи параатлетам
© НОК
© НОКОфициальные лица отечественного спорта пожелали удачи параатлетам
Официальные лица отечественного спорта пожелали удачи параатлетам - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.10.2023
Официальные лица отечественного спорта пожелали удачи параатлетам
© НОК
Параосиё ўйинларида иштирок этадиган Ўзбекистон делегацияси бугун Ханчжоуга етиб борди. Маълумот учун, бу галги мусобақада Ўзбекистон делегацияси 11 спорт турида 108 нафар параатлет билан иштирок этади.
© НОКОфициальные лица отечественного спорта пожелали удачи параатлетам
Официальные лица отечественного спорта пожелали удачи параатлетам - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.10.2023
Официальные лица отечественного спорта пожелали удачи параатлетам
© НОК
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