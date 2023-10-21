Параосиё ўйинларида иштирок этадиган Ўзбекистон делегацияси Ханчжоуга етиб борди
© НОКIV Параосиё ўйинлари иштирокчилари
© НОК
Мусобақада Ўзбекистон делегацияси 11 спорт турида 108 нафар параатлет билан иштирок этади.
ТОШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Эртага Хитойнинг Ханжчоу шаҳрида IV Параосиё ўйинлари бошланади. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
Ўзбекистон делегацияси мусобақага жўнаб кетиши олдидан Осиё Олимпия кенгаши вице-президенти О.Умаров, Ёшлар сиёсати ва спорт вазири ўринбосарлари - Ш.Маҳмудов ва М.Исмоилов, Ўзбекистон Миллий Олимпия қўмитаси Бош котиби О.Касимов, қўмита раиси ўринбосарлари – А.Камилов ҳамда Ш.Ташматовлар Миллий паралимпия қўмитасига ташриф буюришди. Уларни Осиё Паралимпия қўмитаси вице-президенти – Ўзбекистон Миллий паралимпия қўмитаси раиси М.Ташходжаев кутиб олди.
© НОКОфициальные лица отечественного спорта пожелали удачи параатлетам
Официальные лица отечественного спорта пожелали удачи параатлетам
© НОК
Тантанали кузатиш тадбири олдидан Ўзбекистон делегациясининг ушбу комплекс мусобақага кўрган тайёргарлиги, кутилаётган натижаларга бағишланган тақдимот бўлиб ўтди.
© НОКОфициальные лица отечественного спорта пожелали удачи параатлетам
Официальные лица отечественного спорта пожелали удачи параатлетам
© НОК
© НОКОфициальные лица отечественного спорта пожелали удачи параатлетам
Официальные лица отечественного спорта пожелали удачи параатлетам
© НОК
Параосиё ўйинларида иштирок этадиган Ўзбекистон делегацияси бугун Ханчжоуга етиб борди. Маълумот учун, бу галги мусобақада Ўзбекистон делегацияси 11 спорт турида 108 нафар параатлет билан иштирок этади.
© НОКОфициальные лица отечественного спорта пожелали удачи параатлетам
Официальные лица отечественного спорта пожелали удачи параатлетам
© НОК