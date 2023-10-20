https://sputniknews.uz/20231020/valyutalar-kursi-23-oktyabr-40168374.html
Доллар тушди, рубль эса ошди — 23 октябрда амалда бўладиган валюталар курси
Доллар тушди, рубль эса ошди — 23 октябрда амалда бўладиган валюталар курси
Доллар сўмга нисбатан 21,01 сўмга арзонлашди.
2023-10-20T16:02+0500
2023-10-20T16:02+0500
2023-10-20T16:02+0500
иқтисод
ўзбекистон
марказий банк
валюта курслари
доллар
рубл
евро
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ТОШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Марказий банк хорижий валюталарнинг ўзбек сўмига нисбатан 23 октябрда амалда бўладиган қийматини эълон қилди.Унга кўра, доллар 21,01 сўмга арзонлашди ва 12 210,00 сўмни ташкил қилди. Евро 32,79 сўмга ошди ва 12 930,39 сўмга тенг бўлди.Рубль ҳам 1,61 сўмга кўтарилиб, 127,26 сўмни ташкил қилди.
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ўзбекистон валюталар курси марказий банк доллар курси o‘zbekiston valyutalar kursi markaziy bank dollar kursi
ўзбекистон валюталар курси марказий банк доллар курси o‘zbekiston valyutalar kursi markaziy bank dollar kursi
Доллар тушди, рубль эса ошди — 23 октябрда амалда бўладиган валюталар курси
Доллар сўмга нисбатан 21,01 сўмга қадрсизланди.
ТОШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.
Марказий банк хорижий валюталарнинг ўзбек сўмига нисбатан 23 октябрда амалда бўладиган қийматини эълон қилди.
Унга кўра, доллар 21,01 сўмга арзонлашди ва 12 210,00 сўмни ташкил қилди. Евро 32,79 сўмга ошди ва 12 930,39 сўмга тенг бўлди.
Рубль ҳам 1,61 сўмга кўтарилиб, 127,26 сўмни ташкил қилди.