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https://sputniknews.uz/20231020/valyutalar-kursi-23-oktyabr-40168374.html
Доллар тушди, рубль эса ошди — 23 октябрда амалда бўладиган валюталар курси
Доллар тушди, рубль эса ошди — 23 октябрда амалда бўладиган валюталар курси
Доллар сўмга нисбатан 21,01 сўмга арзонлашди.
2023-10-20T16:02+0500
2023-10-20T16:02+0500
иқтисод
ўзбекистон
марказий банк
валюта курслари
доллар
рубл
евро
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ТОШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Марказий банк хорижий валюталарнинг ўзбек сўмига нисбатан 23 октябрда амалда бўладиган қийматини эълон қилди.Унга кўра, доллар 21,01 сўмга арзонлашди ва 12 210,00 сўмни ташкил қилди. Евро 32,79 сўмга ошди ва 12 930,39 сўмга тенг бўлди.Рубль ҳам 1,61 сўмга кўтарилиб, 127,26 сўмни ташкил қилди.
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ўзбекистон валюталар курси марказий банк доллар курси o‘zbekiston valyutalar kursi markaziy bank dollar kursi

Доллар тушди, рубль эса ошди — 23 октябрда амалда бўладиган валюталар курси

16:02 20.10.2023
© Sputnik/Abdubakir YunusovДоллар ва сўм купюралари
Доллар ва сўм купюралари - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.10.2023
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Доллар сўмга нисбатан 21,01 сўмга қадрсизланди.
ТОШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Марказий банк хорижий валюталарнинг ўзбек сўмига нисбатан 23 октябрда амалда бўладиган қийматини эълон қилди.
Унга кўра, доллар 21,01 сўмга арзонлашди ва 12 210,00 сўмни ташкил қилди. Евро 32,79 сўмга ошди ва 12 930,39 сўмга тенг бўлди.
Рубль ҳам 1,61 сўмга кўтарилиб, 127,26 сўмни ташкил қилди.
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