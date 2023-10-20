https://sputniknews.uz/20231020/tehnonikol-ozbekistonda-zavod-quradi-40180356.html

Россиянинг энг йирик изоляцион материаллар ишлаб чиқарувчиси Ўзбекистонда завод қуради

Россиянинг энг йирик изоляцион материаллар ишлаб чиқарувчиси Ўзбекистонда завод қуради

Технониколь Ангренда йилига 300 минг м3 тайёр маҳсулот ишлаб чиқарувчи завод қуради. Корхона 2025 йилда ишга тушиши режалаштирилган. 20.10.2023, Sputnik Ўзбекистон

2023-10-20T20:17+0500

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ТОШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Россиянинг энг йирик изоляцион материаллар ишлаб чиқарувчи компанияси "Технониколь" Ўзбекистонда завод қуради. Бу ҳақида Россиянинг Ўзбекистондаги ҳамкорлик маркази "Россотрудничество" Sputnik мухбирига маълум қилди. Россиянинг "ТехноНИКОЛ" компанияси Ангрен шаҳрида экструдировка қилинган кўпикли полистиролдан (XPS) иссиқлик изоляцион материаллар ишлаб чиқарувчи завод қуриш бўйича инвестиция лойиҳаси бошланганини маълум қилди.Лойиҳа нафақат завод, балки маҳсулот сақланадиган омборхона қуриш, шунингдек, 1,5 гектарга яқин асфальт майдончасини қуришни ҳам назарда тутади.Тошкентда қуриладиган ишлаб чиқариш корхонаси пойдевор, кўмилган конструкциялар, поллар, фасадлар, томлар ва бошқа қурилиш конструкцияларини изоляциялаш учун мўлжалланган қалинлиги 20 мм. дан 120 мм.гача бўлган XPS плиталарининг тўлиқ ассортиментини ишлаб чиқаради.Айтиш жоизки, "Технониколь" корпорацияси Россия ва бутун МДҲ бозорида энг йирик изоляцион материаллар ишлаб чиқарувчи корхона ҳисобланади. Корхона хилма хил ва замонавий қурилиш материаллари ишлаб чиқаради. Улар орасида рулонли топ ёпиш материаллари, дренаж мембраналари, полимер мембраналар, хилма хил иссиқлик изоляция материаллари, композит ва битумли черепица, қорақоғоз ва кўплаб турдаги герметиклар, йўл қурилиши учун материаллар бор.Бугунги кунда "Технониколь" таркибига Россия ва хорижий давлатларга жойлашган 68 та ишлаб чиқариш майдончаси ва 20 та ўқув марказлари, 10 та илмий-тадқиқот маркази ишламоқда. Ходимлар сони 6000 дан ортиқ.

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иқтисод, россия, ўзбекистон, инвестиция, бизнес, ўзбекистон - россия