https://sputniknews.uz/20231020/ozbekiston-karate-jahon-chempionati-40163145.html
Ўзбекистонлик каратэчилар жаҳон чемпионатига йўл олишди — рўйхат
Ўзбекистонлик каратэчилар жаҳон чемпионатига йўл олишди — рўйхат
Венгрия пойтахтида 24-29 октябрь кунлари каратенинг WKF йўналиши бўйича навбатдаги жаҳон чемпионати бўлиб ўтади.
2023-10-20T13:10+0500
2023-10-20T13:10+0500
2023-10-20T13:10+0500
спорт
ўзбекистон
венгрия
каратэ
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ТОШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Ўзбекистонлик каратэчилар жаҳон чемпионатига йўл олишди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.Венгрия пойтахти Будапешт шаҳрида 24-29 октябрь кунлари каратэнинг WKF йўналиши бўйича навбатдаги жаҳон чемпионати бўлиб ўтади.Унда иштирок этадиган Ўзбекистон терма жамоаси бугун тонгда Венгрияга йўл олди. Таркибда Ханчжоу-2022 Осиё ўйинлари чемпиони Севинч Раҳимова, шунингдек, бошқа бир қатор тажрибали спортчиларни кўриш мумкин.Тўлиқ таркиб қуйидагича:Эркаклар:Аёллар:
ўзбекистон
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венгрия пойтахти каратэнинг wkf йўналиши бўйича навбатдаги жаҳон чемпионати
венгрия пойтахти каратэнинг wkf йўналиши бўйича навбатдаги жаҳон чемпионати
Ўзбекистонлик каратэчилар жаҳон чемпионатига йўл олишди — рўйхат
Венгрия пойтахтида 24-29 октябрь кунлари каратенинг WKF йўналиши бўйича навбатдаги жаҳон чемпионати бўлиб ўтади.
ТОШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.
Ўзбекистонлик каратэчилар жаҳон чемпионатига йўл олишди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.
Венгрия пойтахти Будапешт шаҳрида 24-29 октябрь кунлари каратэнинг WKF йўналиши бўйича навбатдаги жаҳон чемпионати бўлиб ўтади.
Унда иштирок этадиган Ўзбекистон терма жамоаси бугун тонгда Венгрияга йўл олди. Таркибда Ханчжоу-2022 Осиё ўйинлари чемпиони Севинч Раҳимова, шунингдек, бошқа бир қатор тажрибали спортчиларни кўриш мумкин.
-60 кг: Сардор Рўзимуродов;
-67 кг: Садриддин Сайматов;
-75 кг: Қувончбек Муҳаммадиев;
-84 кг: Алисултон Ҳожиев;
+84 кг: Исломбек Исматиллаев.
-50 кг: Шаҳризода Исматиллаева;
-61 кг: Зулхумор Турсуналиева;
-68 кг: Бону Эгамбердиева;
+68 кг: Моҳларойим Ҳакимжонова.