https://sputniknews.uz/20231019/ozbekistonning-eng-yaxshi-turizm-qishlogi-tanlandi-40130205.html
Ўзбекистоннинг энг яхши туризм қишлоғи танланди — видео
Ўзбекистоннинг энг яхши туризм қишлоғи танланди — видео
Навоий вилоятидаги Сентоб қишлоғи шу унвонга сазовор бўлди.
2023-10-19T15:55+0500
2023-10-19T15:55+0500
2023-10-19T17:32+0500
туризм
ўзбекистон
навоий вилояти
қишлоқ
бутунжаҳон туризм ташкилоти (юнвто)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/13/40134433_0:241:1280:961_1920x0_80_0_0_769924427b68e02c724d084576cb958a.jpg
САМАРҚАНД, 19 окт — Sputnik. Ўзбекистоннинг энг яхши туризм қишлоғи танланди, деб хабар бермоқда Sputnik мухбири.Навоий вилоятидаги Сентоб қишлоғи шу унвонга сазовор бўлди.Навоий вилоятининг Нурота тумани марказидан 120 километр узоқда жойлашган Сентоб қишлоғи ҳудуддаги диққатга сазовор сайёҳлик йўналишларидан биридир. Сентоб қишлоғи ўзининг қадим тарихи, маданий мероси, ўтмиши, миллий қадриятлари ва урф-одатларининг бугунги кунга қадар сақланиб қолганлиги билан этник қишлоқ бўлиб саналади.Тадбир Самарқанд шаҳрида 16-20 октябрь кунлари бўлиб ўтаётган БМТ Бутунжаҳон туризм ташкилоти Бош ассамблеясининг 25-сессияси доирасида бўлиб ўтди.
ўзбекистон
навоий вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/13/40134433_0:3:1280:963_1920x0_80_0_0_3f30e9da1a84aef4bafe314ecb996a6c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ўзбекистоннинг энг яхши туризм қишлоғи
ўзбекистоннинг энг яхши туризм қишлоғи
Ўзбекистоннинг энг яхши туризм қишлоғи танланди — видео
15:55 19.10.2023 (янгиланди: 17:32 19.10.2023)
Эксклюзив
Навоий вилоятидаги Сентоб қишлоғи шу унвонга сазовор бўлди.
САМАРҚАНД, 19 окт — Sputnik.
Ўзбекистоннинг энг яхши туризм қишлоғи танланди, деб хабар бермоқда Sputnik
мухбири.
Навоий вилоятидаги Сентоб қишлоғи шу унвонга сазовор бўлди.
Навоий вилоятининг Нурота тумани марказидан 120 километр узоқда жойлашган Сентоб қишлоғи ҳудуддаги диққатга сазовор сайёҳлик йўналишларидан биридир. Сентоб қишлоғи ўзининг қадим тарихи, маданий мероси, ўтмиши, миллий қадриятлари ва урф-одатларининг бугунги кунга қадар сақланиб қолганлиги билан этник қишлоқ бўлиб саналади.
Бу унвонга Конигил (Самарқанд), Сангардак (Сурхондарё), Ухум (Жиззах) ва Аввал (Фарғона) қишлоқлари ҳам даъвогарлик қилган эди.
Тадбир Самарқанд шаҳрида 16-20 октябрь кунлари бўлиб ўтаётган БМТ Бутунжаҳон туризм ташкилоти Бош ассамблеясининг 25-сессияси доирасида бўлиб ўтди.