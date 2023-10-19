https://sputniknews.uz/20231019/ozbekiston-va-rossiya-hamkorlikni-kengaytirmoqda-40096049.html
Хомашё етказиб бериш ва қўшма лойиҳалар: Ўзбекистон ва Россия ҳамкорликни кенгайтирмоқда
Хомашё етказиб бериш ва қўшма лойиҳалар: Ўзбекистон ва Россия ҳамкорликни кенгайтирмоқда
Тадбир Россия-Ўзбекистон бизнес-форуми доирасида ташкил этилди.
2023-10-19T08:18+0500
2023-10-19T08:18+0500
2023-10-19T08:34+0500
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“Жиззах” ва “Чирчиқ” кимё-саноат технопарклари россиялик тадбиркорларга намойиш этилди. Тадбир Россия-Ўзбекистон бизнес-форуми доирасида ташкил этилди.Тадбир давомида тадбиркорлар “Чирчиқ” технопарки резидентлари томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар билан танишди, технопаркларнинг инвестициялар имкониятлари билан танишди, шунингдек, B2B форматида учрашувлар ўтказди.Бизнес-форумда Татаристон Республикаси саноат ва савдо вазири Олег Коробченко, “Химград” АЖ раҳбари ва Россия Федерациясининг Ўзбекистондаги савдо вакили Константин Злигостев иштирок этди.“Бугуннинг ўзидаёқ биз “Чирчиқ” технопарки резидентлари - компанияларга Россия ишлаб чиқарувчиларидан хомашё етказиб бериш бўйича ёрдам керак бўлса, биз буни бошлашга тайёрмиз, деган масалани муҳокама қилдик”, - деди Коробченко.
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Элина Бeкназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бeкназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
ўзбекистон ва россия ҳамкорликни кенгайтирмоқда
ўзбекистон ва россия ҳамкорликни кенгайтирмоқда
Хомашё етказиб бериш ва қўшма лойиҳалар: Ўзбекистон ва Россия ҳамкорликни кенгайтирмоқда
08:18 19.10.2023 (янгиланди: 08:34 19.10.2023)
Эксклюзив
Тадбир Россия-Ўзбекистон бизнес-форуми доирасида ташкил этилди.
“Жиззах” ва “Чирчиқ” кимё-саноат технопарклари россиялик тадбиркорларга намойиш этилди. Тадбир Россия-Ўзбекистон бизнес-форуми доирасида ташкил этилди.
Тадбир давомида тадбиркорлар “Чирчиқ” технопарки резидентлари томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар билан танишди, технопаркларнинг инвестициялар имкониятлари билан танишди, шунингдек, B2B форматида учрашувлар ўтказди.
Бизнес-форумда Татаристон Республикаси саноат ва савдо вазири Олег Коробченко, “Химград” АЖ раҳбари ва Россия Федерациясининг Ўзбекистондаги савдо вакили Константин Злигостев иштирок этди.
“Бугуннинг ўзидаёқ биз “Чирчиқ” технопарки резидентлари - компанияларга Россия ишлаб чиқарувчиларидан хомашё етказиб бериш бўйича ёрдам керак бўлса, биз буни бошлашга тайёрмиз, деган масалани муҳокама қилдик”, - деди Коробченко.