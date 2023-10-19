https://oz.sputniknews.uz/20231019/ozarbayjon-mudofaa-vaziri-ozbekistonga-keldi-40110242.html
Озарбайжон мудофаа вазири Ўзбекистонга келди
Озарбайжон мудофаа вазири Ўзбекистонга келди
Ташриф Ўзбекистон мудофаа вазири генерал-лейтенант Баҳодир Қурбоновнинг таклифига биноан амалга оширилди.
2023-10-19T10:40+0500
2023-10-19T10:40+0500
2023-10-19T11:21+0500
ўзбекистон
озарбайжон
мудофаа вазирлиги
баҳодир қурбонов
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ТОШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Озарбайжон мудофаа вазири генерал-полковник Зокир Ҳасанов Ўзбекистонга келди. Бу ҳақда Озарбайжон мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Ташриф Ўзбекистон мудофаа вазири генерал-лейтенант Баҳодир Қурбоновнинг таклифига биноан амалга оширилди.Вазирлар ташриф доирасида бўлиб ўтадиган учрашувда ҳарбий, ҳарбий-техник, ҳарбий-таълим ва бошқа соҳаларда икки томонлама ҳамкорликни ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилиши режалаштирилган.
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MIA „Rosiya Segodnya“
озарбайжон мудофаа вазири ўзбекистонга келди
озарбайжон мудофаа вазири ўзбекистонга келди
Озарбайжон мудофаа вазири Ўзбекистонга келди
10:40 19.10.2023 (янгиланди: 11:21 19.10.2023)
Ташриф Ўзбекистон мудофаа вазири генерал-лейтенант Баҳодир Қурбоновнинг таклифига биноан амалга оширилди.
ТОШКЕНТ, 19 окт — Sputnik.
Озарбайжон мудофаа вазири генерал-полковник Зокир Ҳасанов Ўзбекистонга келди. Бу ҳақда Озарбайжон мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Ташриф Ўзбекистон мудофаа вазири генерал-лейтенант Баҳодир Қурбоновнинг таклифига биноан амалга оширилди.
Вазирлар ташриф доирасида бўлиб ўтадиган учрашувда ҳарбий, ҳарбий-техник, ҳарбий-таълим ва бошқа соҳаларда икки томонлама ҳамкорликни ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилиши режалаштирилган.