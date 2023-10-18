https://sputniknews.uz/20231018/rossiya-xitoy-ozaro-manfaatli-hamkorlik-40054488.html
Россия ва Хитой ўзаро манфаатли ҳамкорликка интилади — Путин
Россия ва Хитой ўзаро манфаатли ҳамкорликка интилади — Путин
Пекинда ўтаётган “Бир макон, бир йўл” учинчи халқаро форумида сўзга чиққан Владимир Путин Россия ва Хитойнинг ўзаро манфаатли ҳамкорликка интилишини қайд этди.
2023-10-18T08:30+0500
2023-10-18T08:30+0500
2023-10-18T08:37+0500
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ТОШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Россия ва Хитой ўзаро манфаатли ҳамкорликка интилади. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.Пекинда ўтаётган “Бир макон, бир йўл” учинчи халқаро форумида сўзга чиққан Владимир Путин Россия ва Хитойнинг ўзаро манфаатли ҳамкорликка интилишини қайд этди.Унинг сўзларига кўра, Россия ва Хитой ҳар бир давлатнинг ўз ривожланиш моделига бўлган ҳуқуқини ҳурмат қилган ҳолда узоқ муддатли иқтисодий тараққиёт ва ижтимоий фаровонликка эришиш учун тенг ҳуқуқли, ўзаро манфаатли ҳамкорлик қилиш истагини бирлаштиради.
https://sputniknews.uz/20231018/putin-davlatlar-shimoliy-dengiz-yoli-hamkorlik-40054327.html
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пекин “бир макон, бир йўл” учинчи халқаро форуми владимир путин россия хитой ўзаро манфаатли ҳамкорлик
пекин “бир макон, бир йўл” учинчи халқаро форуми владимир путин россия хитой ўзаро манфаатли ҳамкорлик
Россия ва Хитой ўзаро манфаатли ҳамкорликка интилади — Путин
08:30 18.10.2023 (янгиланди: 08:37 18.10.2023)
Пекинда ўтаётган “Бир макон, бир йўл” учинчи халқаро форумида сўзга чиққан Владимир Путин Россия ва Хитойнинг ўзаро манфаатли ҳамкорликка интилишини қайд этди.
ТОШКЕНТ, 18 окт — Sputnik.
Россия ва Хитой ўзаро манфаатли ҳамкорликка интилади. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
Пекинда ўтаётган “Бир макон, бир йўл” учинчи халқаро форумида сўзга чиққан Владимир Путин Россия ва Хитойнинг ўзаро манфаатли ҳамкорликка интилишини қайд этди.
Унинг сўзларига кўра, Россия ва Хитой ҳар бир давлатнинг ўз ривожланиш моделига бўлган ҳуқуқини ҳурмат қилган ҳолда узоқ муддатли иқтисодий тараққиёт ва ижтимоий фаровонликка эришиш учун тенг ҳуқуқли, ўзаро манфаатли ҳамкорлик қилиш истагини бирлаштиради.
"Биз бир неча бор таъкидладик, Россия ва Хитой, дунёнинг аксарият давлатлари сингари, цивилизация хилма-хиллиги ва ҳар бир давлатнинг ўз ривожланиш моделига бўлган ҳуқуқини ҳурмат қилган ҳолда, барқарор ва узоқ муддатли иқтисодий тараққиёт ва ижтимоий фаровонликка эришиш учун тенг ҳуқуқли, ўзаро манфаатли ҳамкорликка интилади", — деди Владимир Путин.