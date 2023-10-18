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https://sputniknews.uz/20231018/mirziyoev-ozbekistonda-olimpiya-shaharchasi-qurishda-qatnashayotgan-kompaniya-raisi-bilan-uchrashdi-40063891.html
Мирзиёев Ўзбекистонда олимпия шаҳарчаси қуришда қатнашаётган компания раиси билан учрашди
Мирзиёев Ўзбекистонда олимпия шаҳарчаси қуришда қатнашаётган компания раиси билан учрашди
Давлат раҳбари қўшма лойиҳалар ва эришилган келишувларни амалга оширишни жадаллаштириш бўйича алоҳида “йўл харитаси”ни қабул қилишга топшириқ берди.
2023-10-18T12:05+0500
2023-10-18T14:04+0500
сиёсат
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
хитой
компания
учрашув
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ТОШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев бугун, 18 октябрь куни, Пекин шаҳрида "China CAMC Engineering" компанияси раиси Ван Бони қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди."CAMCE" Хитойнинг инжиниринг хизматларини кўрсатувчи ҳамда саноат ва инфратузилма соҳаларида йирик инвестиция лойиҳаларини амалга оширувчи етакчи корпорациясидир.Компания Ўзбекистонда катта иш тажрибасига эга. Бугунги кунда "CAMCE" 2025 йилда Ўзбекистонда ўтказиладиган ёшлар ўртасидаги Осиё ўйинларига тайёргарлик доирасида олимпия шаҳарчаси қурилишида иштирок этмоқда.Давлат раҳбари қўшма лойиҳалар ва эришилган келишувларни амалга оширишни жадаллаштириш бўйича алоҳида “йўл харитаси”ни қабул қилишга топшириқ берди.
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мирзиёев ўзбекистонда олимпия шаҳарчаси қуришда қатнашаётган компания раиси билан учрашди
мирзиёев ўзбекистонда олимпия шаҳарчаси қуришда қатнашаётган компания раиси билан учрашди

Мирзиёев Ўзбекистонда олимпия шаҳарчаси қуришда қатнашаётган компания раиси билан учрашди

12:05 18.10.2023 (янгиланди: 14:04 18.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев Пекин шаҳрида "China CAMC Engineering" компанияси раиси Ван Бони қабул қилди
Шавкат Мирзиёев Пекин шаҳрида China CAMC Engineering компанияси раиси Ван Бони қабул қилди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Давлат раҳбари қўшма лойиҳалар ва эришилган келишувларни амалга оширишни жадаллаштириш бўйича алоҳида “йўл харитаси”ни қабул қилишга топшириқ берди.
ТОШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев бугун, 18 октябрь куни, Пекин шаҳрида "China CAMC Engineering" компанияси раиси Ван Бони қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках программы пребывания в городе Пекине Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял председателя компании "China CAMC Engineering" Ван Бо.
В рамках программы пребывания в городе Пекине Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял председателя компании China CAMC Engineering Ван Бо. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
"CAMCE" Хитойнинг инжиниринг хизматларини кўрсатувчи ҳамда саноат ва инфратузилма соҳаларида йирик инвестиция лойиҳаларини амалга оширувчи етакчи корпорациясидир.
Компания Ўзбекистонда катта иш тажрибасига эга. Бугунги кунда "CAMCE" 2025 йилда Ўзбекистонда ўтказиладиган ёшлар ўртасидаги Осиё ўйинларига тайёргарлик доирасида олимпия шаҳарчаси қурилишида иштирок этмоқда.
Учрашувда қўшма лойиҳаларни кўпайтиришнинг амалий жиҳатлари, жумладан, Ўзбекистон ҳудудларида гидротехник иншоотлар ва Янги Тошкентда замонавий инфратузилмани барпо этиш, илғор агротехнологияларни жорий қилиш масалалари муҳокама қилинди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках программы пребывания в городе Пекине Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял председателя компании "China CAMC Engineering" Ван Бо.
В рамках программы пребывания в городе Пекине Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял председателя компании China CAMC Engineering Ван Бо. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Давлат раҳбари қўшма лойиҳалар ва эришилган келишувларни амалга оширишни жадаллаштириш бўйича алоҳида “йўл харитаси”ни қабул қилишга топшириқ берди.
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