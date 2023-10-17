Шавкат Мирзиёев ва унинг рафиқаси Хитойда қандай кутиб олинди — фото
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ва унинг рафиқаси Хитойда кутиб олинди
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Шоуду” халқаро аэропортида давлат раҳбарини ХХР фавқулодда вазиятлар вазири Ван Сянси ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.
ТОШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Хитой Халқ Республикаси раиси Си Цзиньпиннинг таклифига биноан Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев рафиқаси Зироатхон Мирзиёева билан бирга Пекин шаҳрига келди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ва унинг рафиқаси Хитойда кутиб олинди
Шавкат Мирзиёев ва унинг рафиқаси Хитойда кутиб олинди
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Шоуду” халқаро аэропортида амалий ташриф билан келган давлат раҳбарини ХХР фавқулодда вазиятлар вазири Ван Сянси ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ва унинг рафиқаси Хитойда кутиб олинди
Шавкат Мирзиёев ва унинг рафиқаси Хитойда кутиб олинди
© Пресс-служба президента Узбекистана
Олий мартабали меҳмонлар шарафига икки мамлакат давлат байроқлари кўтарилди, фахрий қоровул саф тортди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ва унинг рафиқаси Хитойда кутиб олинди
Шавкат Мирзиёев ва унинг рафиқаси Хитойда кутиб олинди
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ташриф доирасида 17-18 октябрь кунлари давлатимиз раҳбари ХХР Раиси Си Цзиньпин ва Хитой Халқ сиёсий маслаҳат кенгаши раиси Ван Хунин билан музокаралар, бошқа икки томонлама учрашувлар ўтказиши режалаштирилган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ва унинг рафиқаси Хитойда кутиб олинди
Шавкат Мирзиёев ва унинг рафиқаси Хитойда кутиб олинди
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ўзбекистон етакчиси “Бир макон, бир йўл” халқаро форумининг очилишида иштирок этади ва ялпи сессиясида нутқ сўзлайди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ва унинг рафиқаси Хитойда кутиб олинди
Шавкат Мирзиёев ва унинг рафиқаси Хитойда кутиб олинди
© Пресс-служба президента Узбекистана