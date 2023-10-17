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https://oz.sputniknews.uz/20231017/shavkat-mirziyoev-rafiqasi-xitoy-40021419.html
Шавкат Мирзиёев ва унинг рафиқаси Хитойда қандай кутиб олинди — фото
Шавкат Мирзиёев ва унинг рафиқаси Хитойда қандай кутиб олинди — фото
“Шоуду” халқаро аэропортида давлат раҳбарини ХХР фавқулодда вазиятлар вазири Ван Сянси ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.
2023-10-17T06:54+0500
2023-10-17T06:54+0500
сиёсат
хитой
пекин
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
зироатхон мирзиёева
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ТОШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Хитой Халқ Республикаси раиси Си Цзиньпиннинг таклифига биноан Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев рафиқаси Зироатхон Мирзиёева билан бирга Пекин шаҳрига келди.“Шоуду” халқаро аэропортида амалий ташриф билан келган давлат раҳбарини ХХР фавқулодда вазиятлар вазири Ван Сянси ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.Олий мартабали меҳмонлар шарафига икки мамлакат давлат байроқлари кўтарилди, фахрий қоровул саф тортди.Ташриф доирасида 17-18 октябрь кунлари давлатимиз раҳбари ХХР Раиси Си Цзиньпин ва Хитой Халқ сиёсий маслаҳат кенгаши раиси Ван Хунин билан музокаралар, бошқа икки томонлама учрашувлар ўтказиши режалаштирилган.Ўзбекистон етакчиси “Бир макон, бир йўл” халқаро форумининг очилишида иштирок этади ва ялпи сессиясида нутқ сўзлайди.
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хитой пекин шоуду халқаро аэропорти ххр фавқулодда вазиятлар вазири ван сянси мирзиёев
хитой пекин шоуду халқаро аэропорти ххр фавқулодда вазиятлар вазири ван сянси мирзиёев

Шавкат Мирзиёев ва унинг рафиқаси Хитойда қандай кутиб олинди — фото

06:54 17.10.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ва унинг рафиқаси Хитойда кутиб олинди
Шавкат Мирзиёев ва унинг рафиқаси Хитойда кутиб олинди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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НовостиTelegram
“Шоуду” халқаро аэропортида давлат раҳбарини ХХР фавқулодда вазиятлар вазири Ван Сянси ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.
ТОШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Хитой Халқ Республикаси раиси Си Цзиньпиннинг таклифига биноан Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев рафиқаси Зироатхон Мирзиёева билан бирга Пекин шаҳрига келди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ва унинг рафиқаси Хитойда кутиб олинди
Президент Узбекистана прибыл в Пекин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.10.2023
Шавкат Мирзиёев ва унинг рафиқаси Хитойда кутиб олинди
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Шоуду” халқаро аэропортида амалий ташриф билан келган давлат раҳбарини ХХР фавқулодда вазиятлар вазири Ван Сянси ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ва унинг рафиқаси Хитойда кутиб олинди
Президент Узбекистана прибыл в Пекин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.10.2023
Шавкат Мирзиёев ва унинг рафиқаси Хитойда кутиб олинди
© Пресс-служба президента Узбекистана
Олий мартабали меҳмонлар шарафига икки мамлакат давлат байроқлари кўтарилди, фахрий қоровул саф тортди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ва унинг рафиқаси Хитойда кутиб олинди
Президент Узбекистана прибыл в Пекин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.10.2023
Шавкат Мирзиёев ва унинг рафиқаси Хитойда кутиб олинди
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ташриф доирасида 17-18 октябрь кунлари давлатимиз раҳбари ХХР Раиси Си Цзиньпин ва Хитой Халқ сиёсий маслаҳат кенгаши раиси Ван Хунин билан музокаралар, бошқа икки томонлама учрашувлар ўтказиши режалаштирилган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ва унинг рафиқаси Хитойда кутиб олинди
Президент Узбекистана прибыл в Пекин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.10.2023
Шавкат Мирзиёев ва унинг рафиқаси Хитойда кутиб олинди
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ўзбекистон етакчиси “Бир макон, бир йўл” халқаро форумининг очилишида иштирок этади ва ялпи сессиясида нутқ сўзлайди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ва унинг рафиқаси Хитойда кутиб олинди
Президент Узбекистана прибыл в Пекин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.10.2023
Шавкат Мирзиёев ва унинг рафиқаси Хитойда кутиб олинди
© Пресс-служба президента Узбекистана
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