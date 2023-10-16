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https://oz.sputniknews.uz/20231016/samarqandda-xalqaro-turizm-akademiyasi-tashkil-etiladi-40016824.html
Самарқандда Халқаро туризм академияси ташкил этилди
Самарқандда Халқаро туризм академияси ташкил этилди
Президент Самарқанддаги “Буюк ипак йўли” халқаро туризм марказида ташкил этилган Ўзбекистоннинг туризм салоҳияти кўргазмаси билан танишди. 16.10.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-10-16T20:13+0500
2023-10-16T20:13+0500
туризм
бутунжаҳон туризм ташкилоти (юнвто)
шавкат мирзиёев
азиз абдуҳакимов
бмт
самарқанд
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ТОШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Самарқандда Халқаро туризм академияси очилди. Бу ҳақида бугун Самарқандда бўлиб ўтаётган Бутунжаҳон туризм ташкилоти (ЮНВТО) Бош Ассамблеяси 25-сессиясида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев эълон қилди ва шу куни тегишли битим имзоланди. Халқаро туризм академиясини ташкил этиш тўғрисидаги битим Ўзбекистон Республикаси экология, атроф-муҳитни муҳофаза ва иқлим ўзгариши вазири А.Абдуҳакимов ва ЮНВТО бош котиби З.Пололикашвили томонидан имзоланди.Шу куни Шавкат Мирзиёев Самарқанддаги “Буюк ипак йўли” халқаро туризм марказида ташкил этилган Ўзбекистоннинг туризм салоҳияти кўргазмаси билан танишди.Кўргазмада Ўзбекистоннинг 14 ҳудудининг туризм ва инвестициявий салоҳияти намойиш этилган. Шунингдек, Туризм қўмитаси, “Ўзбекистон темир йўллари”, “Ўзбекистон аэропортлари” ва “Ўзбекистан вертолётлари” каби стендлар ташкил қилинган. Ундан ташқари, ушбу кўргазмада умумий қиймати 2 миллиард долларлик истиқболли лойиҳалар инвесторларга тақдим этиш режалаштирилган.
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туризм, бутунжаҳон туризм ташкилоти (юнвто), шавкат мирзиёев, азиз абдуҳакимов, бмт, самарқанд
туризм, бутунжаҳон туризм ташкилоти (юнвто), шавкат мирзиёев, азиз абдуҳакимов, бмт, самарқанд

Самарқандда Халқаро туризм академияси ташкил этилди

20:13 16.10.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ присутствии Шавката Мирзиёева подписаны важные документы по сотрудничеству с ВТО
В присутствии Шавката Мирзиёева подписаны важные документы по сотрудничеству с ВТО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Самарқанддаги “Буюк ипак йўли” халқаро туризм марказида ташкил этилган Ўзбекистоннинг туризм салоҳияти кўргазмаси билан танишди.
ТОШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Самарқандда Халқаро туризм академияси очилди. Бу ҳақида бугун Самарқандда бўлиб ўтаётган Бутунжаҳон туризм ташкилоти (ЮНВТО) Бош Ассамблеяси 25-сессиясида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев эълон қилди ва шу куни тегишли битим имзоланди.
"Самарқандда ўтаётган Бутунжаҳон туризм ташкилоти (ЮНВТО) Бош Ассамблеяси 25-сессияси доирасида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ҳузурида Самарқандга “Бутунжаҳон маданий туризм пойтахти” мақомини бериш тўғрисида декларация ҳамда Халқаро туризм академиясини ташкил этиш тўғрисида битим қабул қилинди", - дейлади хабарда.
Халқаро туризм академиясини ташкил этиш тўғрисидаги битим Ўзбекистон Республикаси экология, атроф-муҳитни муҳофаза ва иқлим ўзгариши вазири А.Абдуҳакимов ва ЮНВТО бош котиби З.Пололикашвили томонидан имзоланди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил выставку в международном туристическом центре “Великий шелковый путь” в Самарканде.
Шавкат Мирзиёев посетил выставку в международном туристическом центре “Великий шелковый путь” в Самарканде. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.10.2023
Шавкат Мирзиёев посетил выставку в международном туристическом центре “Великий шелковый путь” в Самарканде.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шу куни Шавкат Мирзиёев Самарқанддаги “Буюк ипак йўли” халқаро туризм марказида ташкил этилган Ўзбекистоннинг туризм салоҳияти кўргазмаси билан танишди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил выставку в международном туристическом центре “Великий шелковый путь” в Самарканде.
Шавкат Мирзиёев посетил выставку в международном туристическом центре “Великий шелковый путь” в Самарканде. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.10.2023
Шавкат Мирзиёев посетил выставку в международном туристическом центре “Великий шелковый путь” в Самарканде.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кўргазмада Ўзбекистоннинг 14 ҳудудининг туризм ва инвестициявий салоҳияти намойиш этилган. Шунингдек, Туризм қўмитаси, “Ўзбекистон темир йўллари”, “Ўзбекистон аэропортлари” ва “Ўзбекистан вертолётлари” каби стендлар ташкил қилинган.
Ундан ташқари, ушбу кўргазмада умумий қиймати 2 миллиард долларлик истиқболли лойиҳалар инвесторларга тақдим этиш режалаштирилган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил выставку в международном туристическом центре “Великий шелковый путь” в Самарканде.
Шавкат Мирзиёев посетил выставку в международном туристическом центре “Великий шелковый путь” в Самарканде. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.10.2023
Шавкат Мирзиёев посетил выставку в международном туристическом центре “Великий шелковый путь” в Самарканде.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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