Мирзиёев Самарқандга борди — фото
14:58 16.10.2023 (янгиланди: 15:00 16.10.2023)
Ташриф чоғида президент ЮНВТОнинг бош саммити очилишида нутқ сўзлайди.
ТОШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Бутунжаҳон туризм ташкилоти Бош Ассамблеясининг юбилей сессиясида иштирок этиш учун бугун, 16 октябрь куни Самарқанд вилоятига борди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбари дастлаб Имом Бухорий мақбарасини зиёрат қилди. Қуръон тиловат этилиб, дуо ўқилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев прибыл в Самаркандскую область для участия в юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации. По прибытии глава нашего государства посетил мавзолей Имама Бухари.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев прибыл в Самаркандскую область для участия в юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации. По прибытии глава нашего государства посетил мавзолей Имама Бухари.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев прибыл в Самаркандскую область для участия в юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации. По прибытии глава нашего государства посетил мавзолей Имама Бухари.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев прибыл в Самаркандскую область для участия в юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации. По прибытии глава нашего государства посетил мавзолей Имама Бухари.
Мажмуа ҳозирги кунда янгидан барпо этилмоқда. Бу ердаги қурилиш-пардозлаш ишлари кўздан кечирилди.
Ташриф чоғида президент ЮНВТОнинг бош саммити очилишида нутқ сўзлайди. Ташкилот бош котиби Зураб Пололикашвили билан учрашув ўтказиш ҳамда туризм кўргазмаси билан танишиш режалаштирилган.