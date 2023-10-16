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https://sputniknews.uz/20231016/mirziyoev-samarqandga-bordi-40001985.html
Мирзиёев Самарқандга борди — фото
Мирзиёев Самарқандга борди — фото
Ташриф чоғида президент ЮНВТОнинг бош саммити очилишида нутқ сўзлайди.
2023-10-16T14:58+0500
2023-10-16T15:00+0500
сиёсат
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
самарқанд
жаҳон туризм ташкилоти (unwto)
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ТОШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Бутунжаҳон туризм ташкилоти Бош Ассамблеясининг юбилей сессиясида иштирок этиш учун бугун, 16 октябрь куни Самарқанд вилоятига борди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Давлат раҳбари дастлаб Имом Бухорий мақбарасини зиёрат қилди. Қуръон тиловат этилиб, дуо ўқилди.Ташриф чоғида президент ЮНВТОнинг бош саммити очилишида нутқ сўзлайди. Ташкилот бош котиби Зураб Пололикашвили билан учрашув ўтказиш ҳамда туризм кўргазмаси билан танишиш режалаштирилган.
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мирзиёев самарқандга борди
мирзиёев самарқандга борди

Мирзиёев Самарқандга борди — фото

14:58 16.10.2023 (янгиланди: 15:00 16.10.2023)
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Ташриф чоғида президент ЮНВТОнинг бош саммити очилишида нутқ сўзлайди.
ТОШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Бутунжаҳон туризм ташкилоти Бош Ассамблеясининг юбилей сессиясида иштирок этиш учун бугун, 16 октябрь куни Самарқанд вилоятига борди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбари дастлаб Имом Бухорий мақбарасини зиёрат қилди. Қуръон тиловат этилиб, дуо ўқилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев прибыл в Самаркандскую область для участия в юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации. По прибытии глава нашего государства посетил мавзолей Имама Бухари.
Шавкат Мирзиёев прибыл в Самаркандскую область для участия в юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации. - Sputnik Ўзбекистон
1/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев прибыл в Самаркандскую область для участия в юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации. По прибытии глава нашего государства посетил мавзолей Имама Бухари.
Шавкат Мирзиёев прибыл в Самаркандскую область для участия в юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации. - Sputnik Ўзбекистон
2/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев прибыл в Самаркандскую область для участия в юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации. По прибытии глава нашего государства посетил мавзолей Имама Бухари.
Шавкат Мирзиёев прибыл в Самаркандскую область для участия в юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации. - Sputnik Ўзбекистон
3/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев прибыл в Самаркандскую область для участия в юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации. По прибытии глава нашего государства посетил мавзолей Имама Бухари.
Шавкат Мирзиёев прибыл в Самаркандскую область для участия в юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации. - Sputnik Ўзбекистон
4/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаФлаг 25-й сессии Генассамблеи UNWTO в Самарканде.
Флаг 25-й сессии Генассамблеи UNWTO в Самарканде. - Sputnik Ўзбекистон
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Мажмуа ҳозирги кунда янгидан барпо этилмоқда. Бу ердаги қурилиш-пардозлаш ишлари кўздан кечирилди.
Ташриф чоғида президент ЮНВТОнинг бош саммити очилишида нутқ сўзлайди. Ташкилот бош котиби Зураб Пололикашвили билан учрашув ўтказиш ҳамда туризм кўргазмаси билан танишиш режалаштирилган.
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