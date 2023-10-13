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https://sputniknews.uz/20231013/2024-yil-mdh-raislik-rossiya-39932857.html
2024 йилда МДҲга раислик Россияга ўтади
2024 йилда МДҲга раислик Россияга ўтади
ТОШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. 2024 йил 1 январдан МДҲга раислик Россия Федерациясига ўтади. Бу ҳақда Бишкекда бўлиб ўтаётган Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги Давлат... 13.10.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-10-13T15:19+0500
2023-10-13T15:22+0500
сиёсат
қирғизистон
россия
мдҳ
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ТОШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. 2024 йил 1 январдан МДҲга раислик Россия Федерациясига ўтади. Бу ҳақда Бишкекда бўлиб ўтаётган Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги Давлат раҳбарлари кенгашининг навбатдаги мажлисида маълум қилинди. Қайд этилишича, Москва учун асосий масалалар иқтисодий интеграция, ҳарбий ҳамкорлик ва тарихни сохталаштиришга қарши кураш бўлади.
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сиёсат, қирғизистон, россия, мдҳ
сиёсат, қирғизистон, россия, мдҳ

2024 йилда МДҲга раислик Россияга ўтади

15:19 13.10.2023 (янгиланди: 15:22 13.10.2023)
© Sputnik / Владислав Воднев / Медиабанкка ўтишФлаги стран-участников СНГ, архивное фото
Флаги стран-участников СНГ, архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.10.2023
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ТОШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. 2024 йил 1 январдан МДҲга раислик Россия Федерациясига ўтади. Бу ҳақда Бишкекда бўлиб ўтаётган Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги Давлат раҳбарлари кенгашининг навбатдаги мажлисида маълум қилинди.
"Россия МДҲга бўлажак раислик даврида Ҳамдўстлик нуфузини мустаҳкамлаш бўйича фаол иш олиб бориш тарафдори", — дейди Владимир Путин.
Қайд этилишича, Москва учун асосий масалалар иқтисодий интеграция, ҳарбий ҳамкорлик ва тарихни сохталаштиришга қарши кураш бўлади.
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