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https://sputniknews.uz/20231012/futbol-ozbekiston-vetnam-39883430.html
Футбол: Ўзбекистон-Вьетнам ўртоқлик учрашуви - сана ва вақт
Футбол: Ўзбекистон-Вьетнам ўртоқлик учрашуви - сана ва вақт
Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси 13 октябрь куни Вьетнамга қарши ўртоқлик ўйини ўтказади. Мазкур баҳсда ўзбекистонлик футболчилар тўлиқ кўк либосда, дарвозабон эса яшил либосда ҳаракатланади. Учрашув эртага соат 16:35 да Хитойнинг Далянь шаҳридаги "Dalian Sports Center” стадионида бошланади.
2023-10-12T15:42+0500
2023-10-12T15:42+0500
спорт
ўзбекистон
футбол
хитой
вьетнам
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ТОШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси 13 октябрь куни Вьетнамга қарши ўртоқлик ўйини ўтказади. Бу ҳақда Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) матбуот хизмати хабар бермоқда.Мазкур баҳсда ўзбекистонлик футболчилар тўлиқ кўк либосда, дарвозабон эса яшил либосда ҳаракатланади.Учрашув эртага соат 16:35 да Хитойнинг Далян шаҳридаги "Dalian Sports Center” стадионида бошланади.Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистон миллий терма жамоаси Вьетнам ва Хитойга қарши ўртоқлик учрашувини ўтказиши хабар қилинган эди.
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Футбол: Ўзбекистон-Вьетнам ўртоқлик учрашуви - сана ва вақт

15:42 12.10.2023
© Ассоциация футбола УзбекистанаСборная Узбекистана по футболу
Сборная Узбекистана по футболу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.10.2023
© Ассоциация футбола Узбекистана
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Ўзбекистон ва Вьетнам жамоалари ўзаро куч синашишади.
ТОШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси 13 октябрь куни Вьетнамга қарши ўртоқлик ўйини ўтказади. Бу ҳақда Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) матбуот хизмати хабар бермоқда.
Мазкур баҳсда ўзбекистонлик футболчилар тўлиқ кўк либосда, дарвозабон эса яшил либосда ҳаракатланади.
Учрашув эртага соат 16:35 да Хитойнинг Далян шаҳридаги "Dalian Sports Center” стадионида бошланади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистон миллий терма жамоаси Вьетнам ва Хитойга қарши ўртоқлик учрашувини ўтказиши хабар қилинган эди.
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