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Футбол: Ўзбекистон — Испания учрашуви қаерда ва қачон бўлиб ўтади?
Футбол: Ўзбекистон — Испания учрашуви қаерда ва қачон бўлиб ўтади?
Тошкентда футбол бўйича ёшлар терма жамоалари ўртасида ўртоқлик учрашуви бўлиб ўтади.
2023-10-11T08:05+0500
2023-10-11T08:05+0500
2023-10-11T08:05+0500
спорт
ўзбекистон
тошкент
испания
футбол
бунёдкор
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ТОШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Тошкентдаги “Бунёдкор” стадионида футбол бўйича Ўзбекистон ва Испания ёшлар терма жамоалари ўртасида ўртоқлик учрашуви бўлиб ўтади. Бу ҳақда деб Ўзбекистон футбол ассоциацияси хабар берди.Учрашув 13 октябрь куни соат 19.00да бошланади.Испания ёшлар терма жамоаси Испания футбол клубларининг юқори дивизиони Ла Лиганинг топ-клубларининг иқтидорли футболчиларидан иборат.Ўйин учун чипталарни онлайн платформалар орқали харид қилиш мумкин.
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тошкент футбол ёшлар терма жамоалари ўртоқлик учрашуви ўзбекистон — испания учрашуви
тошкент футбол ёшлар терма жамоалари ўртоқлик учрашуви ўзбекистон — испания учрашуви
Футбол: Ўзбекистон — Испания учрашуви қаерда ва қачон бўлиб ўтади?
Тошкентда футбол бўйича ёшлар терма жамоалари ўртасида ўртоқлик учрашуви бўлиб ўтади.
ТОШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Тошкентдаги “Бунёдкор” стадионида футбол бўйича Ўзбекистон ва Испания ёшлар терма жамоалари ўртасида ўртоқлик учрашуви бўлиб ўтади. Бу ҳақда деб Ўзбекистон футбол ассоциацияси хабар берди.
Учрашув 13 октябрь куни соат 19.00да бошланади.
Испания ёшлар терма жамоаси Испания футбол клубларининг юқори дивизиони Ла Лиганинг топ-клубларининг иқтидорли футболчиларидан иборат.
Ўйин учун чипталарни онлайн платформалар орқали харид қилиш мумкин.