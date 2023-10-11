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https://oz.sputniknews.uz/20231011/mirziyoev-ozbekistonning-muhim-hamkori-bolgan-singapur-kompaniyasi-raisi-bilan-uchrashdi-39857492.html
Мирзиёев Ўзбекистоннинг муҳим ҳамкори бўлган Сингапур компанияси раиси билан учрашди
Мирзиёев Ўзбекистоннинг муҳим ҳамкори бўлган Сингапур компанияси раиси билан учрашди
Ўзбекистон иқтисодиётининг кимё, тўқимачилик ва қишлоқ хўжалиги соҳаларида йирик инвестор ва муҳим технологик ҳамкор бўлган ушбу компания билан ўзаро манфаатли шерикликни янада ривожлантириш масалалари кўриб чиқилди.
2023-10-11T17:46+0500
2023-10-11T17:50+0500
сиёсат
ўзбекистон
сингапур
компания
ҳамкорлик
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ТОШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев бугун, 11 октябрь куни Сингапурнинг “Indorama Corporation” компанияси асосчиси ва раиси Шри Пракаш Лохия бошчилигидаги делегацияни қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Ўзбекистон иқтисодиётининг кимё, тўқимачилик ва қишлоқ хўжалиги соҳаларида йирик инвестор ва муҳим технологик ҳамкор бўлган ушбу компания билан ўзаро манфаатли шерикликни янада ривожлантириш масалалари кўриб чиқилди.“Indorama Corporation” томонидан Ўзбекистонда пахта толасини етиштириш ва чуқур қайта ишлашга қаратилган йирик инвестиция лойиҳалари амалга оширилди. Қўқон суперфосфат заводи модернизация қилинмоқда.Ушбу лойиҳаларни амалга ошириш натижасида компаниянинг Ўзбекистонга тўғридан-тўғри инвестициялари умумий ҳажми ҳозирги 600 миллион доллардан 850 миллион долларгача ошади.Инвестициявий ҳамкорликнинг устувор лойиҳаларини илгари суриш бўйича “йўл харитаси”ни қабул қилиш муҳимлиги қайд этилди.
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мирзиёев сингапур компанияси раиси
мирзиёев сингапур компанияси раиси

Мирзиёев Ўзбекистоннинг муҳим ҳамкори бўлган Сингапур компанияси раиси билан учрашди

17:46 11.10.2023 (янгиланди: 17:50 11.10.2023)
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанШавкат Мирзиёев Сингапурнинг “Indorama Corporation” компанияси асосчиси ва раиси Шри Пракаш Лохия бошчилигидаги делегацияни қабул қилди
Шавкат Мирзиёев Сингапурнинг “Indorama Corporation” компанияси асосчиси ва раиси Шри Пракаш Лохия бошчилигидаги делегацияни қабул қилди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.10.2023
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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Ўзбекистон иқтисодиётининг кимё, тўқимачилик ва қишлоқ хўжалиги соҳаларида йирик инвестор ва муҳим технологик ҳамкор бўлган ушбу компания билан ўзаро манфаатли шерикликни янада ривожлантириш масалалари кўриб чиқилди.
ТОШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев бугун, 11 октябрь куни Сингапурнинг “Indorama Corporation” компанияси асосчиси ва раиси Шри Пракаш Лохия бошчилигидаги делегацияни қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Ўзбекистон иқтисодиётининг кимё, тўқимачилик ва қишлоқ хўжалиги соҳаларида йирик инвестор ва муҳим технологик ҳамкор бўлган ушбу компания билан ўзаро манфаатли шерикликни янада ривожлантириш масалалари кўриб чиқилди.
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанШавкат Мирзиёев принял делегацию сингапурской компании "Indorama Corporation" во главе с ее основателем и председателем Шри Пракашем Лохией.
Шавкат Мирзиёев принял делегацию сингапурской компании Indorama Corporation во главе с ее основателем и председателем Шри Пракашем Лохией. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.10.2023
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
“Indorama Corporation” томонидан Ўзбекистонда пахта толасини етиштириш ва чуқур қайта ишлашга қаратилган йирик инвестиция лойиҳалари амалга оширилди. Қўқон суперфосфат заводи модернизация қилинмоқда.
Давлат раҳбари сигапурлик инвесторнинг Ўзбекистонда янги лойиҳаларни амалга ошириш, шу жумладан “Фарғонаазот” қувватларини кенгайтириш, тармоқ корхоналарини хусусийлаштириш, тўқимачилик ва қишлоқ хўжалигида замонавий ишлаб чиқаришларни ташкил этиш режаларини қўллаб-қувватлади.
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанШавкат Мирзиёев принял делегацию сингапурской компании "Indorama Corporation" во главе с ее основателем и председателем Шри Пракашем Лохией.
Шавкат Мирзиёев принял делегацию сингапурской компании Indorama Corporation во главе с ее основателем и председателем Шри Пракашем Лохией. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.10.2023
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Ушбу лойиҳаларни амалга ошириш натижасида компаниянинг Ўзбекистонга тўғридан-тўғри инвестициялари умумий ҳажми ҳозирги 600 миллион доллардан 850 миллион долларгача ошади.
Инвестициявий ҳамкорликнинг устувор лойиҳаларини илгари суриш бўйича “йўл харитаси”ни қабул қилиш муҳимлиги қайд этилди.
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