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https://sputniknews.uz/20231009/toshkent-moliya-instituti-talabalari-rossiyada-otkazilgan-xalqaro-olimpiadada-golib-boldi-39779324.html
Тошкент молия институти талабалари Россияда ўтказилган халқаро олимпиадада ғолиб бўлди
Тошкент молия институти талабалари Россияда ўтказилган халқаро олимпиадада ғолиб бўлди
Мазкур олимпиадада 19 давлатнинг 500 дан ортиқ талаба ёшлари ва мактаб ўқувчилари иштирок этди.
2023-10-09T17:40+0500
2023-10-09T17:40+0500
жамият
ўзбекистон
россия
олимпиада
талабалар
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ТОШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Россиянинг Сочи шаҳрида молиявий хавфсизлик бўйича III Халқаро олимпиада бўлиб ўтди. Тошкент молия институти талабалари ушбу халқаро олимпиадада ғолиб бўлди, дея хабар берди институт матбуот хизмати.Мазкур олимпиадада 19 давлатнинг 500 дан ортиқ талаба ёшлари ва мактаб ўқувчилари иштирок этди.
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тошкент молия институти талабалари
тошкент молия институти талабалари

Тошкент молия институти талабалари Россияда ўтказилган халқаро олимпиадада ғолиб бўлди

17:40 09.10.2023
© Пресс-служба Ташкентского финансового институтаТошкент молия институти талабалари Россияда ўтказилган халқаро олимпиадада ғолиб бўлди
Тошкент молия институти талабалари Россияда ўтказилган халқаро олимпиадада ғолиб бўлди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.10.2023
© Пресс-служба Ташкентского финансового института
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НовостиTelegram
Мазкур олимпиадада 19 давлатнинг 500 дан ортиқ талаба ёшлари ва мактаб ўқувчилари иштирок этди.
ТОШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Россиянинг Сочи шаҳрида молиявий хавфсизлик бўйича III Халқаро олимпиада бўлиб ўтди. Тошкент молия институти талабалари ушбу халқаро олимпиадада ғолиб бўлди, дея хабар берди институт матбуот хизмати.
© Пресс-служба Ташкентского финансового институтаСтуденты Ташкентского финансового института стали победителями международной олимпиады, проходящей в России
Студенты Ташкентского финансового института стали победителями международной олимпиады, проходящей в России - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.10.2023
© Пресс-служба Ташкентского финансового института
Хусусан, “Банк иши” факультети 4-курс талабаси Ситорабону Хамрохўжаева 1-ўринни, “Бюджет ҳисоби ва ғазначилик” факультети 4-курс талабаси Назира Ходжарахманова 2-ўринни қўлга киритди.
Мазкур олимпиадада 19 давлатнинг 500 дан ортиқ талаба ёшлари ва мактаб ўқувчилари иштирок этди.
© Пресс-служба Ташкентского финансового институтаСтуденты Ташкентского финансового института стали победителями международной олимпиады, проходящей в России
Студенты Ташкентского финансового института стали победителями международной олимпиады, проходящей в России - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.10.2023
© Пресс-служба Ташкентского финансового института
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