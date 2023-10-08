https://sputniknews.uz/20231008/xanchjouda-osiyo-oyinlarining-tantanali-yopilish-marosimi-bolib-otdi-39762771.html

Ханчжоуда XIX ёзги Осиё ўйинларининг тантанали ёпилиш маросими бўлиб ўтди — фото

Ханчжоуда XIX ёзги Осиё ўйинларининг тантанали ёпилиш маросими бўлиб ўтди — фото

Ўзбекистон Бош вазири Абдулла Арипов мазкур тадбирда иштирок этди.

2023-10-08T22:00+0500

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спорт

осиё ўйинлари

хитой

ўзбекистон

абдулла арипов

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ТОШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Ханчжоу олимпия спорт маркази стадионида XIX ёзги Осиё ўйинларининг тантанали ёпилиш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ўзбекистон Бош вазирининг матбуот котиби маълум қилди.Жорий йилнинг 23 сентябрь – 8 октябрь кунлари ўтказилган “Ханчжоу-2022”да Ўзбекистон спортчилари муносиб иштирок этди ва 22 та олтин, 18 та кумуш, 31 та бронза медалига сазовор бўлди. Умумжамоа ҳисобида фахрли бешинчи ўринни эгаллади.Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси хабарига кўра, маросимда Осиё Олимпия кенгаши байроғи келгуси Осиё ўйинларининг мезбони Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрига топширилди.

хитой

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