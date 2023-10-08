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https://sputniknews.uz/20231008/xanchjouda-osiyo-oyinlarining-tantanali-yopilish-marosimi-bolib-otdi-39762771.html
Ханчжоуда XIX ёзги Осиё ўйинларининг тантанали ёпилиш маросими бўлиб ўтди — фото
Ханчжоуда XIX ёзги Осиё ўйинларининг тантанали ёпилиш маросими бўлиб ўтди — фото
Ўзбекистон Бош вазири Абдулла Арипов мазкур тадбирда иштирок этди.
2023-10-08T22:00+0500
2023-10-08T22:37+0500
спорт
осиё ўйинлари
хитой
ўзбекистон
абдулла арипов
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ТОШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Ханчжоу олимпия спорт маркази стадионида XIX ёзги Осиё ўйинларининг тантанали ёпилиш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ўзбекистон Бош вазирининг матбуот котиби маълум қилди.Жорий йилнинг 23 сентябрь – 8 октябрь кунлари ўтказилган “Ханчжоу-2022”да Ўзбекистон спортчилари муносиб иштирок этди ва 22 та олтин, 18 та кумуш, 31 та бронза медалига сазовор бўлди. Умумжамоа ҳисобида фахрли бешинчи ўринни эгаллади.Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси хабарига кўра, маросимда Осиё Олимпия кенгаши байроғи келгуси Осиё ўйинларининг мезбони Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрига топширилди.
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ханчжоу xix ёзги осиё ўйинлари
ханчжоу xix ёзги осиё ўйинлари

Ханчжоуда XIX ёзги Осиё ўйинларининг тантанали ёпилиш маросими бўлиб ўтди — фото

22:00 08.10.2023 (янгиланди: 22:37 08.10.2023)
© Пресс-секретарь Премьер-министра Республики УзбекистанХанчжоуда XIX ёзги Осиё ўйинларининг тантанали ёпилиш маросими бўлиб ўтди
Ханчжоуда XIX ёзги Осиё ўйинларининг тантанали ёпилиш маросими бўлиб ўтди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.10.2023
© Пресс-секретарь Премьер-министра Республики Узбекистан
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Ўзбекистон Бош вазири Абдулла Арипов мазкур тадбирда иштирок этди.
ТОШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Ханчжоу олимпия спорт маркази стадионида XIX ёзги Осиё ўйинларининг тантанали ёпилиш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ўзбекистон Бош вазирининг матбуот котиби маълум қилди.
© Пресс-секретарь Премьер-министра Республики УзбекистанЯркие моменты церемонии закрытия XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022
Яркие моменты церемонии закрытия XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.10.2023
Яркие моменты церемонии закрытия XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022
© Пресс-секретарь Премьер-министра Республики Узбекистан
Хитой Халқ Республикаси Давлат кенгаши Бош вазири Ли Цяннинг таклифига биноан айни пайтда ишчи ташриф билан ушбу мамлакатда бўлиб турган Ўзбекистон Бош вазири Абдулла Арипов мазкур тадбирда иштирок этди.
© Пресс-секретарь Премьер-министра Республики УзбекистанЯркие моменты церемонии закрытия XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022
Яркие моменты церемонии закрытия XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.10.2023
Яркие моменты церемонии закрытия XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022
© Пресс-секретарь Премьер-министра Республики Узбекистан
© Пресс-секретарь Премьер-министра Республики УзбекистанЯркие моменты церемонии закрытия XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022
Яркие моменты церемонии закрытия XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.10.2023
Яркие моменты церемонии закрытия XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022
© Пресс-секретарь Премьер-министра Республики Узбекистан
Жорий йилнинг 23 сентябрь – 8 октябрь кунлари ўтказилган “Ханчжоу-2022”да Ўзбекистон спортчилари муносиб иштирок этди ва 22 та олтин, 18 та кумуш, 31 та бронза медалига сазовор бўлди. Умумжамоа ҳисобида фахрли бешинчи ўринни эгаллади.
Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси хабарига кўра, маросимда Осиё Олимпия кенгаши байроғи келгуси Осиё ўйинларининг мезбони Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрига топширилди.
© Пресс-секретарь Премьер-министра Республики УзбекистанЯркие моменты церемонии закрытия XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022
Яркие моменты церемонии закрытия XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.10.2023
Яркие моменты церемонии закрытия XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022
© Пресс-секретарь Премьер-министра Республики Узбекистан
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