Мирзиёевнинг Россияга расмий ташрифи якунланди — фото
09:15 08.10.2023 (янгиланди: 09:25 08.10.2023)
Аэропортда олий мартабали меҳмонни Россия иқтисодий ривожланиш вазири Максим Решетников ва бошқа расмий шахслар кузатиб қўйди.
ТОШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия Федерациясига расмий ташрифини якунлади ва Тошкентга жўнаб кетди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Аэропортда олий мартабали меҳмонни Россия иқтисодий ривожланиш вазири Максим Решетников ва бошқа расмий шахслар кузатиб қўйди.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Россия Федерацияси президенти Владимир Путин билан учрашувларда Ўзбекистон билан Россия ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлаш, кўп қиррали ҳамкорликни, энг аввало, савдо-иқтисодиёт, инвестиция, энергетика, транспорт-коммуникация, маданий-гуманитар соҳаларда ва бошқа устувор йўналишларда кенгайтиришнинг долзарб масалалари атрофлича кўриб чиқилди.
Шунингдек, Ўзбекистон етакчиси Россия Ҳукумати раиси Михаил Мишустин ва Татаристон раиси Рустам Минниханов билан музокара ўтказди.
Ташриф арафасида ва давомида қатор муҳим тадбирлар, жумладан, ҳукумат раҳбарлари даражасидаги Қўшма комиссиянинг тўртинчи йиғилиши, Ўзбекистон ва Россия олий таълим муассасалари ректорларининг ҳудудлараро конференцияси, учинчи Ҳудудлараро ҳамкорлик форуми, Бутунроссия кўрагазма марказида “Ўзбекистон” павильонининг очилиши, Иқтисодий ҳамкорлик бўйича икки томонлама ҳукуматлараро комиссия кичик комиссияларининг йиғилишлари ва бошқалар бўлиб ўтди.
Бундан ташқари, Ўзбекистон президенти Россия ва Қозоғистон президентлари билан бирга Россиядан Ўзбекистонга газ етказишни бошлаш маросимида иштирок этди.